Vad händer med Apples ar-headset? Här är allt vi vet

Foton påstås visa komponenter for Apples ar/vr-headset

Första bilderna kan ha läckt – men de är inget att hetsa upp sig över Twitter-kontot Mr. White har publicerat fyra foton (via 9 to 5 Mac) som påstås visa komponenter som ska sitta i Apples kommande ar/vr-headset. Kontot har flera gånger tidigare läckt äkta bilder på kommande Apple-produkter, men just de här bilderna är inte av en natur som får lär få dig speciellt upphetsad.

Bilderna visar nämligen flexkablar av olika slag och inga mer exotiska komponenter som kan ge en ledtråd om hur headsetet kommer se ut.

Det mest intressanta med läckan är snarare just att den har hänt. Sannolikheten att det dyker upp fler läckta bilder, på mer intressanta detaljer, har ökat rejält.

Uppdatering (2023-03-12):

Uppgifter: Apples design-team vill vänta i flera år till

Apples team för hårdvarudesign och Apples operativa team är inte överens om när det hett omsusade mixed reality-headsetet ska lanseras, enligt uppgifter till Financial Times. Designteamet vill å ena sidan vänta in mognare teknik som gör att hörlurarna skulle kunna bli mindre – tänk glasögon snarare än ett stort skidglasögonsliknande headset. En sådan utveckling kan dock ta flera år.



Den operativa avdelningen med bland annat Jeff Williams i spetsen vill å andra sidan lansera produkten snarast, och därmed inte vänta in ett mindre format som kan bli verklighet i framtiden. Tim Cook ska ha ställt sig på Jeff Williams sida i frågan.



Anställda ska också rapportera om att ledningsgruppen i högre grad bestämmer vilka produkter som släpps och när, snarare än att designgruppen bestämmer produktutvecklingen, som under Steve Jobs och Jony Ives tid. Anställda vittnar också om en ”massiv press att leverera” det nya headsetet.

Uppdatering (2023-03-02):

Apple-patent visar Continuity mellan headset och andra enheter

En av funktionerna framtida headset och ar-glasögon från Apple kan tänkas få har nu avslöjats via en patentansökan från Apple. För ovanlighets skull är det inte ett amerikanskt utan ett europeiskt patent, och ansökan gäller ”Continuity mellan flera enheter för användning med Extended Reality (XR)-system”.

Continuity är Apples samlingsnamn på funktioner som Handoff och Universal Clipboard som gör det enklare att använda fler än en Apple-pryl. Teknikerna som beskrivs i det nya patentet är i grunden samma, men använder ar-funktioner för att exempelvis flytta innehåll mellan en Iphone och den förstärkta verkligheten.

Som exempel visar Apple hur användaren tittar på sin Iphone med ett mejl öppet. Systemet lägger på en virtuell kopia av mejlet ovanpå, som hen kan hugga tag i och flytta till en virtuell yta i rummet där den kan förstoras upp och lättare läsas.

Foto: Patentskiss

Patentet visar även hur ett ”XR”-headset kan flytta över kontrollen av något från enhet till enhet baserat på tredimensionell inmatning, till exempel om en låt spelar i Musik på Iphone så kan användaren flytta uppspelningen till en Homepod genom att titta eller gestikulera mot högtalaren, utan att behöva flytta sig närmre eller avbryta uppspelningen med ett Siri-kommando.

Det finns inga konkreta rykten om att några av dessa tekniker kommer ingå när Apple senare i år – om ryktena stämmer – visar upp sitt första headset.

Uppdatering (2023-02-26):

Skriv i luften – slipp para ihop med en Iphone

Textinmatning till Apples mixed reality-headset kan komma att ske genom att användaren helt enkelt skriver i luften medan headsetet läser av ögonrörelser samt handgester, detta enligt nya uppgifter som presenteras i Bloomberg-journalisten Mark Gurmans nyhetsbrev ”Power On” under söndagen.



Enligt Gurman är funktionen “lite skakig” i nuläget, men Apple hoppas kunna göra snabba förbättringar så snart enheten är släppt. Gurman tillägger att man kan komma att vilja använda sin Iphone för att skriva text i början, tills funktionen förbättras.

På tal om det ska enheten inte kräva en parkoppling till Iphone för att fungera. Att ladda ned data från en Iphone kommer vara ett val, snarare än ett krav.



Gurman uppger vidare att Apple även fortsatt siktar på att lansera enheten på årets WWDC, men att säljstarten kommer dröja till senare under 2023. Under 2024 eller 2025 lär enheten följas upp av en ”Reality One” som kommer vara ett billigare alternativ.

Uppdatering (2023-02-25):

Uppgifter: Andra generationen kommer i två versioner

Apple har ännu inte lanserat sitt hett omsusade mixed reality-headset, men redan nu kommer uppgifter om nästa generation av headsetet.



När första generationen väntas bli ”extremt dyr” kan den andra bli betydligt billigare. Apple-analytikern Ming-Chi Kuo uppger i ett Medium-inlägg att Apple inför den andra generationen kommer lanseras i två ”high-end” respektive ”low-end”-modeller. De senare ska innehålla billigare komponenter som exempelvis skärmar med lägre upplösning.



Den andra generationen kan komma att lanseras år 2025.



Dessa uppgifter stämmer överens med tidigare uppgifter om att Foxconn ska tillverka en billigare version av headsetet nästa år (se nedan).

Uppdatering (2023-02-23):

Uppgifter: Foxconn redan igång med billigare uppföljare till Apples headset

Enligt fyra olika källor till Nikkei Asia ska den kända Iphone-tillverkaren Foxconn anlitats av Apple för att arbeta med parallellutvecklingen av en billigare andra generations-variant av Apples omryktade och ännu inte släppta mixed reality-headset.

Foxconns fokus för utvecklingen kommer vara att automatisera och optimera massproduktionen av headsetet för att få ner kostnaden för det.

Tidigare uppgifter har pekat på att den första omgången av Apples planerade mixed reality-headset kommer att vara väldigt dyrt. Något som Apple alltså verkar vilja ändra på tills nästa upplaga.

Uppdatering (2023-02-16):

Försenat igen – kan visas upp på WWDC

Bloomberg rapporterar att Apple återigen har skjutit upp lanseringen av sitt länge ryktade ar/vr-headset som kan få namnet Reality Pro.

Förseningen är inte den första och beror som tidigare på att utvecklingen av både hård- och mjukvaran har visat sig mer komplicerad än vad Apple trodde. Ursprungligen var det enligt Bloomberg tänkt att headsetet skulle lanseras under andra halvan av 2022, och tills nu såg det ut som det skulle visas upp i mars för att sedan börja säljas senare i år.

Apples nuvarande mål sägs vara att kunna visa upp headsetet på WWDC i juni. Om företaget missar det målet kan det bli svårare att locka utvecklare att ta fram appar till plattformen och det är möjligt att Apple i så fall kan vänta ett helt år till innan headsetet lanseras.

Uppdatering (2023-01-28):

Uppgifter: Apple har enorma förväntningar på ”Reality Pro”

Mycket står på spel inför Apples väntade lansering av sitt mixed reality-headset, en produkt som Bloombergs Mark Gurman tror kommer heta ”Reality Pro”. Apple sätter hela sitt rykte på spel när headsetet väntas lanseras under året och förväntningarna inom företaget är skyhöga, enligt uppgifter från Mark Gurman.



Toppchefer på Apple tror att ”Reality Pro” på sikt kommer kunna ersätta Iphone och bli företagets viktigaste produkt. Man ser helt enkelt en framtid där Apples headset kommer bäras av de flesta, mestadels hela dygnet, men man ska också vara medvetna om att den första versionen av produkten, som lär kosta långt över 30 000 kronor, bara kommer vara en glimt av framtiden för de flesta konsumenter.



Dess succé är långt ifrån given, inte minst som produkten saknar en ”killer app”, menar Gurman. Vad är användningscaset? Vilka problem löser produkten?



Apple hoppas, enligt uppgifter, på att helt omslutande video, en överlägsen integration med andra Apple-produkter samt avancerade, vr-baserade Facetime-samtal ska locka köpare, men frågan är om det är tillräckligt starka argument för kunder att köpa ännu en pryl från företaget.



Även enligt Apples egna planer väntas man bara producera en miljon enheter under det första året, vilket i Apple-siffror skulle göra produkten till en verklig lågvolymprodukt. Som jämförelser kan nämnas att första Iphone-modellen såldes i en miljon exemplar under första månaden, och Ipad redan efter produktens 28 första dagar.



En av de största skillnaderna mot Iphone är att denna ersatte en produkt som användaren redan hade, mobiltelefonen eller den smarta telefonen. Reality Pro ersätter dock inget som merparten av världens konsumenter redan äger.



Fortfarande är frågetecknen många inför en av Apples mest emotsedda lanseringar sedan åtminstone 2014, då Apple Watch lanserades.

Uppdatering (2023-01-28):

Apple hoppas på hälsofunktioner

Hälsa och välmående står i fokus när Apple visar upp sitt hett omsusade headset internt på företaget, enligt uppgifter från The Information. Liksom för Apple Watch, hoppas Apple att hälsa ska bli en av de viktigaste områdena för produkten, med appar för bland annat meditation och träning.



Enligt uppgifter ska Apple i en tidig, intern demonstation av enheten låtit användaren sitta i en virtuell zen-trädgård. Andra gånger ska man ha visat hur enheten låter användaren gå genom virtuella världar baserade på Dr. Seuss’ barnbok ”Oh the places you’ll go”.



Användare ska även själva kunna skapa och sälja ar-appar för enheten.

Uppdatering (2023-01-27):

Sätt igång ar-världar med rösten

Ryktena om Apples påstådda mixed reality-headset intensifieras allt mer, men vad produkten faktiskt ska användas till är fortfarande mer eller mindre oklart. Nu kommer nya uppgifter om att användare ska kunna skapa appar, eller kanske snarare ar-världar, genom Siri, skriver The Information.



Användare ska kunna säga till Siri vad man vill se, kanske vilda djur som hoppar runt i vardagsrummet, och det helt utan att användaren behöver animera eller programmera miljön på något sätt.



Ar-verktyget ska bygga på teknik som Apple kommit åt när man år 2017 i tysthet köpte det kanadensiska bolaget Fabric Engine, som låter utvecklare generera miljöer och objekt i stort sett automatiskt. Tekniken har redan använts i spel som No Man’s Sky.

Uppdatering (2023-01-24):

Mark Gurman avslöjar mer om Apples headset

Enligt Bloombergs Mark Gurman så kommer Apples kommande mixed reality-headset, som sägs heta “Apple Reality Pro”, att ha en unik styrmetod som använder både ögon- och handspårning.

Bäraren av headsetet ska då kunna titta på något, så som en app, en lista eller inställning, och därefter nypa med tummen och pekfingret för att interagera med den.

För att lyckas med detta ska Apple Reality Pro använda sig av 14 kameror både utanför, inuti och under headsetet samt två bildskärmar med 4k-upplösning.

Zdnet skriver att på grund av all hårdvara som behövs ska headsetets batteri tydligen vara externt och kopplat via en sladd.

Själva gränssnittet för Apple Reality Pro sägs likna en 3D-version av IOS och användaren kommer kunna göra de flesta saker som exempelvis går att göra i en Ipad. Det ska också gå att koppla Apple Reality Pro till en Mac så det går att se skärmen i virtual reality.

Utöver det ska Apple Reality Pro även möjliggöra mer realistiska användar-avatarer för Facetime-samtal mellan två personer. Är det fler personer än så kommer det däremot bara vara memoji-avatarer som gäller.

Pris för Apple Reality Pro sägs ligga på 3000 dollar, motsvarande cirka 30 600 kronor.

Uppdatering (2023-01-18):

Billigare headset redan under utveckling – ar-glasögon lagda på is

Enligt rapporter från både The Information och Bloomberg har Apple redan börjat utveckla ett nytt ar/vr-headset med ett mer konsumentvänligt pris än det första, som enligt rykten kan lanseras nu i vår.

Apple har precis inlett utvecklingen och ska än så länge inte ha tagit fram några fungerande prototyper. Enligt The Information tittat företaget på att byta ut många av de dyra komponenterna i det första headsetet mot lite enklare men betydligt billigare motsvarigheter. Det handlar till exempel om skärmar med lite lägre upplösning, manuell istället för automatisk (motordriven) justering av linserna, ett enklare chipp, färre kameror och kanske inget H2-chipp för bättre kommunikation med Airpods.

The Information påstår att Apples mål är ett pris i nivå med Iphone, vilket skulle innebära någonstans mellan 800 och 1 600 dollar.

De flesta av de cirka tusen anställda inom Apples Technology Development Group jobbar enligt Bloomberg med de två headseten. Det innebär äve att utvecklingen av ar-glasögon, som det har ryktats om lika länge som headsetet, har bromsat in och det är osäkert om de faktiskt kommer bli av.

Uppdatering (2022-01-12):

Nytt synkprogram för Windows innehåller referenser till XR OS och Reality OS

Apple har utvecklat tre nya program för Windows som ersätter gamla trotjänaren Itunes. Apple Music och Apple TV är det uppenbart vad de gör, men Apple Devices är ett tredje program som gör vad Finder gör på Mac: Synkar och nollställer anslutna Iphone-, Ipad- och Ipod Touch-enheter.

Kod i det senare programmet, som ännu inte har släppts för allmänheten men håller på att betatestas, innehåller referenser till både ”XR OS” och ”Reality OS” – två namn som enligt rykten båda har varit på tal för systemet som driver Apples kommande ar/vr-headset. Twitter-användaren @aaronp613 gjorde upptäckten.

Att båda namnen nu dyker upp i kod på andra plattformar visar att Apple inte ännu verkar ha fattat beslut om att välja det ena och skrota det andra.

Uppdatering (2023-01-09):

Mark Gurman: ”Lansering innan WWDC”

De två största namnen i Apple-ryktessvängen har med bara ett par dagars mellanrum kommit med motsträviga uppgifter om Apples planer för lanseringen av det länge omsusade ar/vr-headsetet företaget utvecklar.

Efter analytikern Ming-Chi Kuo som häromdagen påstod att det förmodligen kommer visas på WWDC är det nu Mark Gurman på Bloombergs tur. I sitt senaste nyhetsbrev skriver han att Apples plan är att lansera headsetet någon gång under våren, innan WWDC.

Apple kan sedan ägna WWDC åt att gå igenom detaljer riktat mot utvecklare, och ska börja sälja headsetet under hösten.

Enligt Mark Gurman har Apple fortfarande många buggar och andra problem kvar att lösa, och har tagit in resurser från andra avdelningar för att fokusera på att få headsetet färdigt. Det kommer innebära färre nyheter inom de andra produktlinjerna, bland annat Mac, Apple Watch och Ipad.

Uppdatering (2023-01-07):

Kan visas upp på WWDC

Enligt den välinformerade analytikern Ming-Chi Kuo är det osannolikt att Apple visar upp sitt headset för mixed reality under vintern, detta trots rykten om motsatsen.

Kuo räknar i stället med att headsetet visas upp på WWDC i sommar, men att själva säljstarten kan dröja till hösten.

Apple har lagt ner en hel del resurser på headsetet, men enligt Kuo finns det fortfarande en del kvar att fila på.

Vill du läsa mer rykten om vad som vankas är det bara att bläddra nedåt.

Uppdatering (2023-01-04):

Kan kräva Airpods Pro 2 eller senare

Enligt en ny sammanfattning av ryktena kring Apples ar/vr-headset från The Information kan du behöva ett par Airpods Pro 2 eller senare för att använda headsetet fullt ut.

Headsetet kommer enligt sajten ha inbyggda högtalare, men eftersom ljudet från dessa når omgivningen kommer de inte kunna användas för samtal. H2-chippet som driver Airpods Pro 2 har ett dolt låglatensläge som ska kunna användas med ett H2-chipp i headsetet för ljudöverföring med extra kort fördröjning.

Idag är det bara Airpods Pro 2 som har H2-chippet, men enligt sajten kan andra Airpods-modeller också uppdateras med chippet för att fungera med headsetet.

En annan ny uppgift i rapporten är att headsetet inte längre väntas ha enkelt utbytbara pannband, men att utvecklare ska kunna köpa och montera ett alternativt pannband som gissningsvis är till för att kunna ha headsetet anslutet till en Mac.

Uppdatering (2022-12-08):

Apple kan ha två olika system under utveckling

Vi rapporterade nyligen om hur Apple ska ha döpt om operativsystemet som driver företagets kommande mixed reality-headset från ”Reality OS” till ”XR OS”. Men i själva verket kan det handla om två separata system, skriver 9 to 5 Mac.

Enligt sajtens källor används fortfarande båda namnen internt på Apple, och företaget ska ha jobbat på två olika system: Ett baserat på IOS och ett på Mac OS. Källorna påstår att ”Reality OS” är vad den IOS-baserade varianten kallas, och ”XR OS” kan därmed vara namnet på den Mac OS-baserade varianten.

9 to 5 Mac påminner även om tidigare uppgifter om att den första generationen av Apples ar/vr-plattform kommer kräva en ”basstation” (förmodligen en Mac) ungefär som hur Apple Watch är kopplad till Iphone, medan senare produkter kommer vara helt fristående. De två systemnamnen skulle kunna ha med detta att göra, menar sajten.

Uppdatering (2022-12-04):

Leveranser kan dröja till sent 2023

Ospecificerade ”mjukvarurelaterade problem” kan leda till att massproduktion av Apples hett omsusade headset dröjer till andra hälften av 2023, detta enligt Apple-analytikern Ming-Chi Kuo, rapporterar Macrumors.



Massproduktion av komponenter till headsetet kan fortfarande komma igång under första halvan av 2023, enligt Kuo, men leveranserna kan alltså dröja lite till. Tidigare har Kuo hävdat att Apple planerat en lansering i januari, men med nya förseningar kan WWDC i juni 2023 bli en lämplig tid för lansering.



Produkten väntas bli en dyr nischprodukt. Kuo bedömer att Apple kommer skeppa färre än 500 000 enheter under 2023.



Apple har som brukligt inte kommenterat uppgifterna.

Uppdatering 2022-12-02):

Uppgifter: Nytt namn på Apples headset-OS

Enligt Bloombergs Apple-reporter Mark Gurman så har Apple nu bytt namn på mjukvaran som kommer användas för företagets kommande mixed reality-headset från “Reality OS” eller “R OS” till “XR OS”. “XR” ska då stå för “Extended Reality” (utökad verklighet).

Enligt Bloomberg ska även skalbolaget Deep Dive LLC registrerat namnet XR OS i flera länder. Något som Apple tros ligga bakom för att hålla det hela hemligt.

Apples mixed reality-headset förväntas släppas någon gång under 2023. Det kommer i så fall vara företagets första stora nya produktkategori sedan Apple Watch.

Uppdatering (2022-11-14):

Nyanställningar och omplaceringar

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Bloombergs Mark Gurman en sammanfattning av vad han anser att vi vet om Apples kommande ar/vr-headset. Utöver att upprepa saker som hur mycket headsetet väntas kosta och att det kommer drivas av ett M2-chipp får vi även några nya uppgifter.

Operativsystemet Reality OS första version, som går under kodnamnet Oak, ska nu börja närma sig version 1.0 och väntas vara färdigt till lanseringen nästa år.

Förutom operativsystemet verkar Apple även ha trissat upp utvecklingen av innehåll till headsetet. Trots att företaget enligt rykten har dragit ner på nyanställningar anställs det för fullt inom Technology Development Group, den särskilda avdelning som utvecklar headsetet. Ett exempel är Dave Scott, som jobbade på Apples hemlighetsfulla Project Titan fram till början av 2021 innan han sade upp sig för att driva en startup inom hälsoteknik, men nu är tillbaka.

Apple letar bland annat efter utvecklare som ska jobba med video i 3d, integrering av App Intents (tekniken som gör att appar kan använda Siri, Genvägar och smarta sökresultat) och ”verktyg och ramverk som möjliggör uppkopplade erfarenheter i en tredimensionell mixed reality-värld”.

Anställda har även flyttats internt från andra avdelningar. Bland annat ska Yaniv Gur, utvecklingschef för Iwork, och Roger Rosner, chef för app- och programutveckling, ha flyttats till gruppen.

Uppdatering (2022-11-09)

Uppgifter: Serietillverkning av Apples headset bara månader bort

Enligt uppgifter till Digitimes, via Macrumors, ska Apple närma sig den slutliga produktionen av sitt ar/vr-headset tillsammans med tillverkaren Pegatron.

Förväntningen är att massproduktionen av headsetet kommer påbörjas i mars 2023.

Den första omgången sägs få en väldigt begränsad upplaga på mindre än en miljon enheter för året. Apples ar/vr-headset tros också få ett högt pris när det väl släpps.

Uppdatering (2022-09-04)

Uppgifter: “Apple Reality Pro” kommer bli Apples första ar/vr-headset

Enligt uppgifter till Bloombergs Mark Gurman så ska Apple arbeta på åtminstone tre olika ar/vr-headset med kodnamnen N301, N602 och N421. Det första av dessa som kommer släppas ska vara N301 och enligt Gurman lär det få namnet “Apple Reality Pro”.

N602 ska sedan vara efterföljaren till Apple Reality Pro som kan komma att få ett lägre pris. N421 sägs vara Apples omryktade ar-glasögon som enligt Gurman inte lär släppas på ett tag.

Värt att nämna i sammanhanget är att Apple nyligen registrerade varumärkena “Reality One”, “Reality Pro” och “Reality Processor”.

Tidigare uppgifter pekar på att Apples första ar/vr-headset kan lanseras i januari.

Uppdatering (2022-08-29):

Apple registrerar tre Reality-varumärken

Redan 2017 kom rapporter om att Apple håller på att utveckla ett nytt operativsystem för ar/vr-headset kallat Reality OS. 2019 släpptes Reality Kit, ett ramverk för utvecklare som hjälper till att skapa ar-upplevelser.

Nu rapporterar Bloomberg att Apple – som vanligt via små anonyma bolag – har registrerat tre nya Reality-varumärken: Reality One, Reality Pro och Reality Processor.

Reality One och Pro ser ut att kunna bli namnen på två olika modeller av ar/vr-headsetet Apple enligt rykten kommer lansera inom några månader. Reality Processor blir i så fall så klart den specialversion av M2-chippet som headsetet ryktas ha.

Apple har många gånger tidigare gjort varumärkesregistreringar på det här sättet, för att försöka undvika upptäckt samtidigt som namnen skyddas så att ingen konkurrent hinner före att registrera dem.

Uppdatering (2022-08-09)

Oledos-skärmar från LG

Enligt en ny rapport från The Elec kommer Apple att använda sig av nya oled-skärmar från LG i headsetet som sägs vara under utveckling.

Skärmarna sägs vara av typen Oled on Silicon (Oledos), vilket i korthet innebär att de har hög upplösning och snabb responstid. Dessutom är de tunnare och lättare än traditionella oled-skärmar, något som är en stor fördel för den här sortens produkt.

Enligt uppgift satsar Samsung också på Oledos-skärmar, men LG ligger ungefär ett år före i utvecklingen.

Med tanke på att Apple väntas lansera headsetet i början av 2023 är det alltså LG:s skärmar som är aktuella.



Uppdatering (2022-07-27):

Kan få ”känsel-handskar”

Apple har tilldelats ett par nya patent i USA som gäller ett par speciella ar/vr-handskar som kan vara ett kommande tillbehör till det headset Apple enligt rykten kommer lansera kring årsskiftet, rapporterar Patently Apple.

Handskarna har en uppsättning sensorer som kan känna av små fingerrörelser och avgöra hur fingrar nuddar varandra. Det skulle till exempel kunna användas för att göra det möjligt för användaren att flytta en pekare, skrolla i listor, markera objekt och annat med hög precision.

Av de medföljande illustrationerna att döma kan tekniken användas för att skriva eller rita med ett finger i handflatan på den andra handen.

I patenten ger Apple ett exempel på en annan implementation än handskar: Två Apple Watch-liknande armband där den ena känner av vad du gör med den andra. Ett tredje exempel är en ring med olika sensorer som också kan känna av specifika finger- och handgester.

Patent är bara patent och ingen av teknikerna kommer nödvändigtvis användas i slutprodukter, men en drös patent på samma område visar åtminstone att Apple har lagt stora resurser på att hitta sätta att ge ar/vr-headset-användare precisionsinmatning på mer naturliga sätt än med en handkontroll med joystick i vardera handen.

Uppdatering (2022-07-11)

Nästa version av Apples Mixed reality-headset släpps 2025

Sedan många år tillbaka ryktas det om att Apple filar på ett mixed reality-headset och nu tycks arbetet närma sig slutfasen.

Om vi får lov att tro analytikern Ming-Chi Kuo sägs Apple dessutom arbeta på en efterföljare som är tänkt att lanseras 2025.

Andra generationens headset ska släppas i flera olika varianter, däribland en dyrare modell med en mer kraftfull processor och en billigare modell för de som nöjer sig med de grundläggande funktionerna.

Andra potentiella förbättringar är längre batteritid och en reducering av vikten jämfört med den första generationens headset som tros väga 300-400 gram.

Uppdatering (2022-06-26)

Uppgifter: M2-chipp i Apples kommande headset

Bloombergs Apple-reporter Mark Gurman skriver att han “förväntar sig” att Apples omryktade ar/vr-headset kan komma att använda sig av företagets nya M2-chipp tillsammans med 16 gigabyte minne.

Tidigare uppgifter har annars pekat på att headsetet skulle använda sig av ett M1 Pro-liknande chipp.

Mark Gurman siar däremot inget om ifall han tror det kan handla om en särskild version av M2-chippet.

Uppdatering (2022-06-13):

”AR-glasögon lanseras i slutet av 2024”

Den senaste tiden har det förekommit många rykten om det mixed reality-headset Apple påstås utveckla, och enligt de senaste uppgifterna planerar släppa i början av nästa år.

De ar-glasögon företaget också enligt rykten har under utveckling har det däremot varit relativt tyst kring, förmodligen eftersom det är så långt kvar tills de är aktuella för lansering. Nu påstår dock analytikern Jeff Pu på Haitong International att ar-glasögonen har fått en planerad lansering till slutet av 2024.

Påståendet görs i en rapport till investerare som 9 to 5 Mac har tagit del av, där han går igenom olika kommande produkter vars slutmontering ska ske hos Luxshare. Han påstår även att Apple kommer släppa andra generationen av sitt ar/vr-headset vid samma tid.

De smarta glasögonen kommer enligt tidigare rykten vara kopplade till Iphone och fungera som ett slags praktisk extraskärm för telefonen, inte en fristående produkt.

Uppdatering (2022-05-21):

Jony Ive konsulterar Apple

Enligt nya uppgifter är Apple före detta designchef, Jony Ive, med i utvecklingen när Apple arbetar för att ta fram ett mixed reality-headset, men nu som en extern konsult. Detta uppger The Information i en uppföljande artikel om Apples headset-problem.



Anställda ska enligt uppgifterna åka från Cupertino till Jony Ives hem i San Fransisco då och då för att få Ives godkännande på designförändringar. Dessutom ska han ofta konsulteras av designteamet på Apple för att få hjälpa att ”få genomslag för sina preferenser vad gäller batteri, kameraplaceringar och ergonomi, över ingenjörernas preferenser.”



Vidare uppges headsetet få 14 kameror där en del används för att återge användarens ansiktsuttryck i virtuella avatarer. Andra Apple-anställda ska också ha varit oroade för att headsetet har för litet fokus på gaming.

Uppdatering (2022-05-18):

Interna konflikter har lett till förseningar

Sedan många år tillbaka ryktas det om att Apple filar på ett mixed reality-headset och nu tycks arbetet sakta men säkert närma sig slutfasen.

Enligt ett reportage från The Information har interna konflikter inom Apple lett till att arbetet med headsetet har försenats vid flera tillfällen.

Gänget som arbetar med headsetet ska under lång tid ha varit placerat i Sunnyvale, vilket är en bra bit bort från huvudkontoret i Cupertino. Det har lett till att gruppen varit ”osynlig för resten av Apple”.

Vid ett tillfälle ska gruppens ledare Mike Rockwell ha fått beskedet att headsetet inte är prioriterat, detta kort före en viktig demonstration.

Det rapporteras också om diverse problem med batterierna, så i dagsläget ser det ut som batteritiden inte kommer vara längre än för konkurrerande produkter.

Uppdatering (2022-02-13):

Uppgifter: Memojis och Shareplay blir centralt

Facetime väntas komma till Apples påstådda ar-/mixed reality-headset, och där kan både Shareplay och Memojis bli en central del av Facetime-användandet, detta enligt uppgifter som presenteras i Bloomberg-journalisten Mark Gurmans nyhetsbrev Power On.



Gurman skriver bland annat att ”jag föreställer mig en version av Facetime i virtuell verklighet där du kan vara i ett konferensrum med ett dussintal personer. Istället för att se deras verkliga ansikten, kommer du se 3d-versioner av dem (Memojis).”



Apple ska ha arbetat på ett ”Reality OS” sedan 2017, och i dagarna hittades slutligen referenser till detta i betaversionen av IOS 15.4.



Läs mer! Referenser till Reality OS i Apples kod

Uppdatering (2022-01-16):

Namngissningar – och prislapp på över 20 000 kronor

Apples hett omsusade ar-/mixed reality-headset lär inte bli för alla, åtminstone inte av prislappen att döma. Bloombergs Mark Gurman hävdar i sitt nyhetsbrev Power On att Apple ska överväga en prislapp på över 2 000 dollar, motsvarande runt 22 500 kronor om vi också räknar med 25 procent svensk moms.



Svettigt, men ryktena pekar också mot att enheten kommer drivas av en M1 Pro-processor och behöva en Macbook Pro-laddare för ström.



I samma nyhetsbrev nämner Gurman också några namn som kan tänkas vara aktuellt för enheten. Detta verkar röra sig om rena spekulationer från Gurmans sida.

Apple Vision

Apple Reality

Apple Sight/Isight

Uppdatering (2022-01-15):

Headset överhettas – kan försenas till 2023

Enligt nya uppgifter från Bloombergs Mark Gurman, har Apples utveckling av ett ar- eller mixed reality-headset stött på patrull. Problemen rör både mjukvara och hårdvara.



Bland annat ska Apple ha problem med att enheten överhettas. Det M1 Pro-liknande chipp som används avger helt enkelt för mycket värme, något som gör det svårt att hålla komfortabla temperaturnivåer för användaren. Dessutom ska Apple ha problem med både kamera- och övrig -mjukvara.



Enligt Bloomberg ska Apple ha siktat på ett offentliggörande av produkten på 2022 års WWDC-konferens, men om problemen fortsätter kan lanseringen skjutas på till år 2023. Apple ska redan nu överväga att fokusera WWDC år 2023 på att handla om att utveckla mjukvara för ar-appar, då headsetet väntas få ett eget App Store.



Apple förbereder även kommande IOS 16 för att ha stöd för enheten, oavsett om den lanseras under 2022 eller ej.

Uppdatering (2022-01-11):

Laddare på 96 watt

Enligt en ny rapport från analytikern Ming-Chi Kuo som citeras av Macrumors kommer headsetet att utrustas med en laddare på 96 watt. Med andra ord kan det bli tal om samma laddare som används för 14-tumsmodellen av Macbook Pro.

Tidigare har Kuo hävdat att headsetet kommer väga mellan 300 och 400 gram och ha stöd för Wifi 6E, något som ska minska risken för störningar och flaskhalsar.

Uppdatering (2022-01-05):

Trippla skärmar

I veckan har flera nya uppgifter dykt upp om Apples ryktade mixed reality-headset.

Display Supply Chain har släppt en rapport där analysfirman går igenom tio förutsägelser inför det kommande året (via 9 to 5 Mac). I rapporten skriver firman att den förväntar sig att Apple kommer använda inte två utan tre skärmar i headsetet, två mikro-oled-paneler och en amoled-panel. Den senare ska sitta runt de två centrala skärmarna för att ge ett mer naturligt perifert seende.

Rapporten upprepar också tidigare uppgifter om att headsetet blir dyrt, och räknar med ett pris på flera tusen dollar. Display Supply Chain tror att första generationens headset kommer vara riktat mot ”proffs och utvecklare”, något de inte är ensamma om.



Uppgifter: Apple anlitar Meta ar-chef

Bloombergs Mark Gurman skriver i sitt nyhetsbrev Power On att Apple anlitat Meta AR:s kommunikationschef Andrea Schubert.

Enligt Gurman ska Apple vara i färd med att sätta ihop arbetslaget som ska hantera lanseringen av det omryktade ar- och vr-headsetet som sägs ske någon gång under 2022.

Apple Insider noterar att Andrea Schuberts Linkedin-sida än så länge anger att hon jobbar heltid på Meta. Andrea Schuberts var tidigare också kommunikationschef för vr-headset-företaget Oculus innan det köptes av Facebook (nu Meta).

Uppdatering (2021-12-05):

Uppgifter: Apples headset får fokus på spel, media och kommunikation

De senaste veckorna har ryktesmaskinen gått varm om Apple påstådda mixed reality headset, och nu kommer ännu fler uppgifter att lägga till. Den här gången är det Bloombergs Mark Gurman som i ett nyhetsbrev hävdar att Apples ar-headset inte kommer bli en ersättare för någon nuvarande Apple-produkt, som ibland hävdats.



Läs mer! Apple vill ersätta Iphone med ar-glasögon



Vidare hävdar Gurman att spel kommer bli ett stort fokus för enheten. Enheten kommer ha dubbla processorer, en fläkt, ”extremt hög upplösning”, samt en egen App Store. Enheten lär bli ”en dröm för spelutvecklare”, om vi ska tro Gurman.



Enheten ska även ha ett fokus på mediekonsumtion, med mediapartners som ska producera innehåll som kan ses i vr på enheten.



Sist men inte minst ska enheten även få flera kommunikationsfunktioner, med animojis och ett nytt av Facetime i vr. Som ett ”new-age Zoom”, skriver Gurman.

Uppdatering (2021-11-26):

”Lika kraftfull som Mac”

Den ofta träffsäkra analytikern Ming-Chi Kuo är tillbaka med nya uppgifter om Apples kommande ar-headset. I en rapport till investerare som 9 to 5 Mac har fått tag i skriver han att headsetet kommer ha en riktigt kraftfull processor, i nivå med Mac.

Processorn behövs eftersom headsetet ska vara en helt fristående produkt och inte ett tillbehör som måste anslutas till en Mac eller Iphone. Det här går stick i stäv med tidigare uppgifter från The Information som påstod att headsetet måste parkopplas precis som Apple Watch.

Skärmarna i headsetet kommer enligt Ming-Chi Kuo vara mikro-oled-paneler från Sony med 4k-upplösning vilket även räcker för vr.

Uppdatering (2021-10-31)

Headsetet blir en premiumprodukt

I sitt senaste nyhetsbrev “Power On” skriver Bloombergs Apple-reporter Mark Gurman att Apple planerar att släppa att headset med både AR och VR-funktioner någon gång nästa år, rapporterar Apple Insider.

Produkten beskrivs som en dyr enhet med avancerade chipp, skärmar, sensorer och avatar-baserade funktioner. Exakt vilket pris “dyr” innebär säger Mark Gurman däremot inget om.

Tidigare uppgifter har pekat på att Apples omryktade headset kan komma att kosta något mer än konkurrenternas motsvarigheter eller kanske så mycket som 2000 dollar.

“För Apples första headset siktar företaget på en mixed reality-upplevelse som kan hantera spel i virtual reality i hög kvalitet, med snabba chipp och avancerade skärmar” skriver Mark Gurman i nyhetsbrevet.

Uppdatering (2021-09-03)

Uppgifter: Apples mixed reality-headset kopplas till Iphone

Om vi får lov att tro en ny rapport från The Information kommer det nya headsetet att kräva parkoppling till Iphone (eller andra Apple-prylar) för full funktionalitet. Med andra ord blir det en liknande lösning som användes för de första modellerna av Apple Watch.

I artikeln nämns även att chippen som används i headsetet kommer baseras på 5-nanometersteknik och tillverkas av taiwanesiska TSMC. Fokus ligger på effektiv dataöverföring och maximerad batteritid, något som gör att den neurala motorn får stryka på foten.

Som vanligt när det gäller rykten bör uppgifterna tas med en nypa salt.

Uppdatering (2021-05-16)

Experten: Apple bygger 3D-karta av hela världen för sitt ar-headset

Vr- och ar-experten Robert Schoble säger att han fått ta en tjuvtitt på mjukvaran som byggs för Apples kommande nya ar-headset. Något som han tror involverar skapandet av en realtidskarta i 3D över hela jorden, rapporterar Apple Insider.



Enligt Robert Schoble håller Apples kart-bilar just nu på att kartlägga världen med voxlar, tredimensionella motsvarigheter till pixlar, för att dela upp den i små kuber. Dessa ska ha egna id-nummer och en virtualiserad mikrofon, högtalare, skärm, databas och dator. Skanningar kommer också kunna genomföras av byggnader genom att använda teknik så som lidar i Iphones. I samma veva kommer Siri också göra om för att kunna reagera på var användaren tittar genom ett headset eller annan produkt och kunna svara på kontextuella frågor gällande platsen. 3D-kartan tror Robert Schoble sedan kommer användas som grund för att lansera andra stora applikationer.



Enligt Robert Schoble kommer Apples nya hårdvarukategori och mjukvara släppas under 2022.

Uppdatering (2021-04-14):

15 kameror i Apples mixed reality-headset

Som vi tidigare har rapporterat om sägs Apple utveckla flera kommande produkter inom segmentet mixed reality, det vill säga en kombination av AR (förstärkt verklighet) och VR (virtuell verklighet).

Enligt en ny rapport från den välinformerade analytikern Ming-Chi Kuo som citeras av 9to5Mac kommer Apples mixed reality-headset att utrustas med hela 15 kameror, detta i syfte att skapa en känsla av att den virtuella och den riktiga världen smälter samman.

Kamerorna kommer bland annat att användas för en avancerad form av ögonspårning och diverse biometriska lösningar. Utöver ansiktsigenkänning i form av Face ID ryktas det även om stöd för irisavläsning, något som skulle kunna användas med betallösningen Apple Pay.

Ming-Chi Kuo har tidigare hävdat att headsetet kommer att kosta omkring tusen dollar och börja säljas någon gång under 2022.

Uppdatering 2021-03-03:

Väger under 150 gram

Enligt en ny rapport från analytikern Ming-Chi Kuo kommer en av de särskiljande egenskaperna i Apples mixed reality-headset vara vikten, rapporterar 9 to 5 Mac.

Liknande headset i dag väger över 300 gram men Apples kommer vara en riktig lättviktare på under 150 gram enligt Ming-Chi Kuo. Den ska inte heller vara lika stor och otymplig.

Den låga vikten ska bland annat åstadkommas genom att använda linser av plast istället för glas. Linserna påstås vara av Fresnel-typ med ultrakort brännvidd så att avståndet från skärmpanelerna till ögonen inte behöver vara så stort.

Analytikern upprepar även tidigare uppgifter om att Apple kommer använda mikro-oled-teknik i skärmpanelerna, som ska kompensera för hur Fresnel-linsen minskar ljusstyrkan.

Uppdatering (2021-02-11)

Så kan Apples headset se ut

Designern Antonio De Rosa har skapat ett antal 3d-renderingar som ger en försmak av hur Apples kommande mixed reality-headset kan tänkas se ut.

Bilderna baseras på en teckning som sägs föreställa en prototyp av headsetet. Antonio De Rosa har valt att kalla produkten för Apple View, men det lär knappast bli det officiella namnet.



Foto: Antonio De Rosa

I sammanhanget kan påpekas att Antonio De Rosa har gjort liknande 3d-renderingar av andra Apple-produkter tidigare. Bland annat presenterade han bilder av Iwatch redan 2012, alltså tre år innan Apple Watch såg dagens ljus. Den gången var det emellertid inte mycket som liknade den färdiga produkten.

Uppdatering (2021-02-05)

Dubbla 8k-skärmar i Apples headset

Om vi får lov att tro de senaste uppgifterna från The Information kommer Apples mixed reality-headset utrustas med dubbla 8k-skärmar och avancerad ögonspårning.

Vad gäller själva designen sägs det bli tal om ett böjt visir med utbytbara pannband. Dessutom erbjuds 3d-surroundljud och möjligheten att använda ytterligare ett pannband för att förlänga batteritiden.

Prislappen kan hamna på över 3 000 dollar, vilket är betydligt högre än vad som uppgetts tidigare. Om uppgiften stämmer blir det alltså i nivå med vad Microsofts Hololens 2 kostar.

Uppgifterna sägs komma från en källa som har direkt kunskap om produkten, men om de stämmer eller ej får vi veta först när headsetet har släppts.

Uppdatering (2021-01-21):

Apples headset blir av typen mixed reality

Enligt en ny rapport från Bloomberg har Apples mixed reality-headset kodnamnet N301 och är först och främst tänkt att användas för spel, kommunikation och videotittande. Själva AR-funktionaliteten, det vill säga möjligheten att kombinera den virtuella och den verkliga världen sägs däremot vara begränsad.

Målet är att headsetet ska lanseras under 2022 och priset sägs bli betydligt högre än för konkurrerande produkter, med andra ord kan det bli tal om en prislapp som överstiger tusen dollar. Apple räknar med att sälja runt 180 000 exemplar per år, vilket är ungefär i nivå med försäljningssiffrorna för Mac Pro.

Vad gäller de smarta glasögonen sägs kodnamnet vara N421, men här dröjer lanseringen ytterligare något eller några år.

Uppdatering (2020-10-25):

Uppgifter: Apple Glass kan jämföra produkter direkt framför ögonen

En av funktionerna i de omryktade smarta glasögonen som Apple ryktas lansera nästa eller nästnästa år kan bli möjligheten att jämföra två produkter som du håller framför dig, rapporterar Appleinsider, detta efter att Apple nyligen publicerat en patentansökan kallad Product Comparison Techniques.



Exempelvis skulle glasögonen kunna jämföra om ett storpack av en produkt verkligen är billigare per kilo än ett mindre paket.



Även andra jämförelsepunkter där informationen inte är direkt tillgänglig på butikshyllan eller på förpackningen skulle kunna jämföras direkt framför ögonen på användaren, som skillnaderna mellan Iphone 12 och Iphone 12 Pro, för att nämna ett exempel.

Uppdatering (2020-07-17):

Patent visar ögonstyrning med Apples ar-glasögon

Apple har tidigare sökt patent på en teknik för att spela in video zoomat för att fokusera på det du tittar på, via sensorer som läser av din blick i ar-glasögon.



Nu har en patentansökan från företaget dykt upp som går mycket längre än så i användningen av blicken för att styra ar-glasögonen, rapporterar 9 to 5 Mac.

I det nya patentet går Apple igenom hur du genom att röra ögonen, blinka och stirra på en viss punkt kan styra glasögonen utan att behöva röra på händerna eller något annat.



Apple har en lång rad exempel på hur det kan fungera. Om du exempelvis stirrar på något en stund kan glasögonen visa en inzoomad bild av det du tittar på. Det kan också gå att zooma in på det du tittar på direkt genom ett röstkommando.

Uppdatering (2020-06-21):

Uppgifter: Jony Ive försenade Apple Glass efter designproblem

Medan Jony Ive fortfarande var designansvarig på Apple ska han ha varit emot flera av idéerna bakom Apples påstådda, smarta glasögon. Kanske skulle Apple Glass redan ha funnits på marknaden idag om det inte vore för flertalet problem med designen, som den tidigare Chief Design Officer Jony Ive såg det. Det hävdas i en rapport från Bloomberg.



Bland annat ska det ha pågått ett arbete för att ta fram ett ar/vr-headset med en separat hubb, något som Jony Ive vände sig emot. Ive ska istället ha föredragit en design med enbart teknik för förstärkt verklighet i ett enda par glasögon utan en separat hubb, bland annat eftersom att ar inte stänger ute användaren från omgivningen.



Till slut ska Apples vd Tim Cook ha ställt sig på Ives sida frågan, men en del av tekniken som togs fram kan komma till nytta i Apples Macar med arm-processorer, hävdar Bloomberg.

Uppdatering (2020-05-24):

Munster: Apple kommer “äga framtiden” för personliga datorer med Glasses

Apples monstruösa framgångar inom kategorin wearables – där Apple Watch och Airpods står för de största framgångarna – kommer hjälpa företaget i sin lansering av Apple Glasses. Det anser Gene Munster, analytiker på Loup Ventures, i en artikel som publicerades på företagets sajt under fredagen.



Framför allt det Apples försprång inom design av hemelektronikprodukter som kommer hjälpa Apple i lanseringen av Glasses. Ända sedan Earpods med Ipod har Apple förstått vikten av design som ett sätt att differentiera sig på marknaden – de vita lurarna blev snabbt en statussymbol, och en starkt lysande tecken på Apples totala framgångssaga under 00-talet, när de vita lurarna syntes på gatorna, på kaféer och på gym och i skolkorridorer.



Samma typ av designtänkande, som sedan också gjort Apple Watch och Airpods till gigantiska framgångar, kommer leda till succé även för Glasses, skriver Munster, och menar att detta kommer göra Apple redo att ”äga framtiden för personliga datorer”.



Hela artikeln kan läsas här.

Uppdatering (2020-05-19)



Uppgifter: Det här blir namnet på Apples smarta glasögon

Den välkände teknikläckaren Jon Prosser påstår att Apple kommer att lansera ett par smarta glasögon med namnet Apple Glass i slutet av 2021 eller början av 2022.



Båda linserna kommer att förses med inbyggda skärmar och det ska gå att använda sig av gester för att navigera i systemet. Enligt uppgift får vi dessutom se inbyggd LIDAR och stöd för trådlös laddning.



Priset sägs hamna på 499 dollar och uppåt beroende på konfiguration. Vill du anpassa linserna efter dina synfel kostar det också extra, rapporterar Macrumors.



Om uppgifterna stämmer ser det alltså ut som om Apple har två olika AR-prylar på gång. Förutom de smarta glasögonen ryktas det ju sedan tidigare om ett headset som påminner om Google Cardboard. Denna produkt tros lanseras något senare, närmare bestämt 2022 eller 2023.

Uppdatering (2019-10-21):

Uppgifter: Fullt ar-fokus för Apple

Mark Gurman på Bloomberg har tagit en närmare titt på Apples AR-planer och hävdar att det nya headsetet kommer att erbjuda ”holografiska skärmar”, men exakt vad det innebär går han inte in på.



Däremot får vi veta att headsetet kommer att synkroniseras med Iphone, något som innebär att man får tillgång till textmeddelanden, mejl, kartor och spel som man har på sin mobiltelefon. Eventuellt blir det så småningom tal om en separat App Store för headsetet, men till en början sker troligtvis nerladdningen av appar via ”vanliga” App Store.

Uppdatering (2019-09-11):

IOS 13-fil pekar på att Apple bygger ett ar-headset

I samband med Apples Iphone-event under tisdagskvällen skickades en ny förhandsversion av IOS 13 ut till registrerade utvecklare och andra betatestare.



En närmare titt på koden avslöjar att ett headset för augmented reality (ar) tycks vara under utveckling, rapporterar Engadget. Bland annat finns referenser till ett nytt ramverk med namnet Starboard som av allt att döma har med ar-appar att göra.



Enligt den välkände ios-utvecklaren Steve Troughton-Smith sker renderingen på Iphone, vilket innebär att själva headsetet inte behöver vara särskilt kraftfullt.



Koden tycks även avslöja att det kan bli tal om någon form av handkontroll som tillbehör. Intressant nog sägs det även bli möjligt att köra ar-appar utan headsetet, åtminstone att döma av en readme-fil som finns inbakad i nämnda betaversion av IOS 13.

Tidigare (2019-05-24):

Hetaste ryktena om Apples ar-headset

Apple – och inte minst företagets vd Tim Cook – har talat sig varm om augmented reality ett bra tag nu. Men den kanske bästa enheten för att använda och dra nytta av förstärkt verklighet är inte en Iphone eller Ipad vi håller framför oss – utan ett par uppkopplade glasögon att sätta på näsan.



Det verkar i alla fall Apple tro. I flera år har det ryktats om att Apple gör någon form av headset eller glasögon, möjligen för virtuell verklighet men mer troligt för ar – förstärkt verklighet.



Ryktena om headsetet är fortfarande få till antalet och mestadels vaga i beskrivningarna, men om vi någonsin får se Apple-glasögonen kommer det röra sig om en helt ny produktkategori och en av företagets kanske mest spännande nya produkter på länge.

Foto: AppleApple sysslar redan med augmented reality, men hittills bara i form av utvecklarverktyget AR Kit.

Ryktessvängen började redan 2014

En jobbannons år 2014 väckte intresset hos många för vad Apple har för vr- och ar-planer, två minst sagt heta tekniker under 10-talet. Jobbansökan togs snabbt bort när den väckte för mycket uppmärksamhet, men där framgick att Apple letade efter ingenjörer specialiserade på 3d-grafik, virtuell och förstärkt verklighet.



Sedan dess har Apple anställt flera välkända personer i vad det verkar liknande syften, inte minst Nick Thompson som tidigare jobbade som ingenjör för ljudhårdvara till Microsofts Hololens.



Vissa patent pekar dessutom mot att arbetet pågått ännu längre än så. Apple kan ha arbetat med förstärkt och virtuell verklighet i mer än tio år, men har ännu inte släppt något mer konkret än stöd för utveckling av vr-applikationer på Mac, samt AR Kit i IOS.

Blixtar och oroväckande rykten

År 2017 råkade en säkerhetsinspektör skicka ut ett hemligt mejl till ett hundratal Apple-anställda, långt många fler än vad det var tänkt. Uppgifterna var visserligen knapphändiga, men pekade mot att Apple testar en prototyp av någon slag som bärs på huvudet.



Innehållet var mer oroande, två av dem som testat prototypen klagade på värk i ögonen. Det är problem som lär lösas innan en lansering sker, men det är en intressant insikt som tydligt pekar mot att Apple testade huvudmonterade apparater redan 2017.

Vr- och ar-headset med 8k-upplösning

De kanske mest konkreta ryktena hittills dök upp under 2018, denna gång med uppgifter från Bloombergs Mark Gurman. Här talas om ett ”revolutionerande” headset som ska använda två 8k-skärmar för vardera öga.

Foto: Martin Hajek/IdropnewsEn äldre konceptbild av ett par smarta glasögon från Apple.

Apparaten ska kombineras med ytterligare en fristående enhet där själva processandet sker över en trådlös 60 gHz wigig-koppling. Dessutom ska den på något vis kombinera vr och ar i samma enhet, oklart hur.



En 8k-skärm för vardera öga låter både väldigt dyrt och möjligen överdrivet, men en sådan hög upplösning har sina fördelar. Högre upplösning ger en mer verklighetstrogen upplevelse, och kan dessutom minska risken för att känna sig illamående eller ”åksjuk”.

Foto: AppleEtt Apple-signerat patent som upptäcktes i februari 2019.

Ett nytt operativsystem

Efter Mac OS, IOS, TV OS och Watch OS kommer: R OS.



”R” ska här stå för reality, och kan enligt uppgifter vara ett IOS-baserat operativsystem speciellt tänkt för Apples glasögon. Glasögonen kan även komma att få sin egen App Store för ar-applikationer och ar-spel.

Pris

Tidigare uppgifter talade om ett högt pris på runt 1 300 dollar, runt 13 000 kronor, men det är möjligt att Apple skiftat utvecklingen av glasögonen sedan dess till något nättare och enklare, och mer av ett Iphone-tillbehör för ar-applikationer snarare än ett dyrt, spelfokuserat 8k-headset.



13 000 kronor låter mycket för något som klassas som ett Iphone-tillbehör, även om flera tusenlappar nog är ett rimligt pris.



Apples andra Iphone-tillbehör som Airpods och Apple Watch kostar allt ifrån runt 1 800 kronor för hörlurarna, och från drygt 4 000 kronor för Apple Watch Series 4. Möjligen kan det ge en fingervisning om hur mycket Apple tror att man kan ta betalt för ett Iphone-tillbehör.

Uppdatering (2022-12-02):