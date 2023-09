Test av thunderbolt-dockor – slipp sladdtrassel vid din bärbara Mac

Alogic Thunderbolt 4 Blaze Hub ger dig allt du behöver

Alogic Thunderbolt 4 Blaze Hub är smidigt, snabb och låter dig ansluta upp till två stycken 4k-skärmar till en Mac som bara har stöd för en. En ovanligt stor strömadapter och sladd gör den mindre portabel. Visst går det, men sladd och adapter väger tre gånger så mycket som själva hubben. Vi gillar dock att det inte snålas med thunderbolt 4-portar.

Betyg: 4 av 5



Testad: April 2023

Tillverkare: Alogic

Datoranslutning: Usb 3 typ c gen 1

Videoutgång: Hdmi, 3 x Thunderbolt 4

Usb-portar: 1 x usb a 3.2

Storlek: 118 x 73 x 17,4 mm

Nätverk: Nej

Strömförsörjning: 60 watt usb-pd (via usb c)

Systemkrav för full funktionalitet: Thunderbolt 3 eller 4