Storleksmässigt är den mindre Pro-modellen mer eller mindre identisk med Iphone 15. Den har en också en 6,1-tums skärm, men där upphör likheterna.

Baksidan pryds av tre stycken rejäla kameralinser istället för två. Ramen runt telefonen är tillverkad i borstad titanium och är dessutom smalare runt skärmen. Den har även fått den nya processorn A17 Pro.

Knappen för ljud av/på är numera också ersatt med en action-knapp som är programmerbar.

Kamerasystemet är också bättre. Du får upp till 3x optisk zoom samt möjlighet att spela in video i okomprimerat format; Apple Prores. Fördelen med formatet är möjligheten att bättre kunna efterbehandla och färgkorrigera inspelningen. Du kan även plåta med Apples Prores Raw, återigen ett format som inte komprimerar bilden och som sparar mer information.

Du kan även ändra brännvidden med Pro-modellerna.

Nackdelen med det här formatet har tidigare varit att det kräver enormt mycket utrymme, framför allt när du spelar in video. Ett par minuter slukar åtskilliga gigabyte. Tack vare att de har fått usb-c, med stöd för protokollet usb 3.2, kan du koppla in en ssd-disk på de nya Iphone Pro-modellerna och spela in video direkt på den.

Iphone 15 Pro har även bättre skärm. Till skillnad från instegsmodellerna har de högre uppdateringsfrekvens, eller Promotion som Apple kallar det, som ger jämnare skrollande när du exempelvis läser en text.

Det här är en telefon för dig som fotograferar mycket eller spelar tunga mobilspel.

Iphone 15 Pro med 128 gigabytes lagring kostar 14 990 kronor via Prisjakt

