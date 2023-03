Project Titan: Allt vi vet om Apples självkörande bil

Uppdatering (2023-03-28):

Uppgifter: Apples bil får lidar från samma tillverkare som Iphone

Det var ett tag sedan några nya uppgifter om Apples Project Titan syntes till men 9 to 5 Mac har idag en ny rapport om Apples produktionsplaner.

Apple använder idag lidar-sensorer för djupseende och ar-funktioner på Pro-modellerna av Iphone och Ipad. Ett betydligt mer avancerat lidar-system ska enligt tidigare rykten ingå i den bil företaget planerar att bygga, där det framför allt kommer användas av den självkörande ai:n.

Nu rapporterar Economic Daily News att samma taiwanesiska firma som gör sensorerna till Iphone väntas vinna kontraktet på de stora lidar-systemen till Apples bil. Guangda använder komponenter från Lumentum och Win Semiconductors i Iphone men det framgår inte av rapporten om samma sak gäller bilen.

Guangda är en stor tillverkare av optik och optiska sensorer men gör även laserbaserade komponenter som lidar-system.

Uppdatering (2022-12-07):

Lanseras 2026, kostar under 100 000 dollar

Enligt en ny rapport från Bloomberg har Apple återigen ändrat sina planer för en egendesignad bil, men projektet är långt ifrån nedlagt – enligt tidningen är tanken nu att den första modellen ska lanseras 2026.

För att åstadkomma det, och kunna sälja bilen för under 100 000 dollar, har Apple skalat ner en del av de ambitiösa målen med bilen. Någon helt självkörande ai är det till exempel inte fråga om längre, och tidigare rykten om att bilen kanske inte ens ska ha en ratt och andra förarreglage stämmer i så fall inte alls.

Den teknik för självkörande bilar Apple har jobbat på i flera år är nu tänkt att enbart användas på motorvägar, så att föraren kan ägna sig åt annat (som att se på film) under långkörningar och får varningar i god tid innan bilen når fram till vanliga gator eller sämre väderlek.

Interiören sägs bli mer traditionell än vad tidigare var tänkt, och Apple letar efter en tillverkningspartner med en passande existerande elbilsplattform att bygga den på.

Bilen ska drivas av ett nytt monsterchipp med kodnamn Denali som är ungefär fyra gånger så stort som M1 Ultra, men Bloomberg skriver att Apple funderar på att krympa det en aning för att göra det mindre dyrt. Apple har också utvecklat en egen uppsättning sensorer för ai-styrningen.

Uppdatering (2022-09-29):

”Ny utvecklargrupp färdig i slutet av 2022”

Det var flera månader sedan vi hörde något nytt om Apples hemlighetsfulla bilprojekt. Några konkreta nyheter har inte framkommit nu heller, men enligt analytikern Ming-Chi Kuo kommer det börja röra på sig nästa år.

På Twitter skriver Ming-Chi Kuo att hans ”senaste rundringning pekar på att Apple kommer bygga en ny utvecklargrupp för bilprojektet innan slutet av 2022”.

Det kan tolkas som att det idag inte finns någon projektledning för bilprojektet, även om enskilda utvecklingsgrupper kanske jobbar på olika tekniker för bilen. Men också att Apple inte verkar ha gett upp projektet.

Uppdatering (2022-07-28):

Lamborghini-veteran tar anställning hos Apple

Luigi Taraborrelli hade en 20-årig karriär på italienska sportbilstillverkaren Lamborghini, där han bland annat var chef för utvecklingen av chassin och dynamik. Nu har han fått jobb hos Apple, rapporterar Bloomberg.

Han var bland annat inblandad i utvecklingen av modeller som Avantador och Huracan, men har även jobbar med marknadsföring och validering. Han lämnade företaget i maj i år.

Vad hans roll kan bli hos Apple är okänt men anställningen är ytterligare ett tecken på att Apples bilprojekt är aktivt och verkligen handlar om en bil och inte bara mjukvara.

Uppdatering (2022-05-04):

Anlitar Ford-veteran

Apples bilprojekt har inte varit något hett samtalsämne under våren, men nu kommer en ny indikation på att något ändå händer.

Bloomberg rapporterar att Apple har anställt Desi Ujkashevic, en ingenjör och chef som har en 30-årig karriär på Ford bakom sig – senast som global chef för säkerhetsutveckling och en del av ledningsgruppen.

Foto: Ford

Enligt Ford har hon lämnat företaget för att gå i pension och Apple har inte kommenterat uppgifterna.

Vilken roll Desi Ujkashevic kan få i ”Project Titan” är okänt, men hon blir en av få chefer i projektet med mångårig erfarenhet av bilbranschen. I höstas lämnade projektets dåvarande chef Doug Fields Apple för en roll hos Ford, och sedan dess har Kevin Lynch basat över det. Han kom till Apple från Adobe.

Uppdatering (2022-01-14):

Apple besöker potentiella underleverantörer

Enligt en ny rapport från Korea IT News skickade Apple en delegation till Sydkorea i december för att föra hemliga diskussioner kring biltillverkning med olika potentiella tillverkningspartner.

Flera av företagen som haft möten med Apple ska ha inrättar särskilda ”Apple Car”-arbetsgrupper med syfte att vinna kontrakt med företaget.

Korea IT News påstår att Apple väntas välja en tillverkningspartner under 2022 och ska även hitta underleverantörer för olika komponenter. Sydkoreanska tillverkare ska vara särskilt intressanta för grundkomponenter, bland annat battericeller.

Till skillnad från andra elbilstillverkare påstås Apple ha bestämt sig för att tillverka sina egna batterier och inte använda celler från till exempel Panasonic.

Uppdatering (2021-11-19):

Ny aggressiv tidsplan

Enligt en ny rapport från Bloomberg har Apple sedan september accelererat planerna på att färdigställa och lansera en självkörande elbil.

Sedan Kevin Lynch tog över ledarskapet för ”Special Projects” säger anonyma anställda inom gruppen att det råder ny optimism. Kevin Lynch ska ha fokuserat arbetet på att ta fram en helt självkörande bil, medan hans föregångare Doug Field vid sidan om även ledde utvecklingen av en mer Tesla-liknande lösning där ai:n hjälper till och kan köra i vissa situationer men inte ta över helt.

Apples tidsplan för lanseringen har även snabbats upp och enligt Bloomberg har Kevin Lynch som mål att Apple ska kunna få ut en bil redan om fyra år, mot slutet av 2025. Det största hindret är att hinna klart med det självkörande systemet.

Företaget ska inte ha bestämt ännu om bilen ska säljas eller leasas till privatpersoner, eller användas för en Uber-liknande taxitjänst.

Uppdatering 2021-11-06:

Uppgifter: Apple anställer tidigare Tesla-höjdare

Personen i fråga ska vara ingen mindre än Christopher Moore, Teslas tidigare Autopilot Software Director, detta enligt uppgifter från Bloomberg. Vad Moore ska göra på Apple är inte bekräftat från något håll, men en god gissning är att det rör sig om Apples bilprojekt.



Enligt Bloomberg ska Moore rapportera till Stuart Bowers, en annan tidigare Tesla-anställd som nu jobbar på Apple.



Analys: Därför är bilsatsningen orimlig – det här borde Apple satsa på istället

Uppdatering 2021-10-23:

Apple pausar samtal med kinesiska batteritillverkare

Apple ska ha pausat sina samtal med kinesiska CATL samt BYD om att köpa batterier till sin kommande, påstådda eldrivna bilmodell. Detta enligt nya uppgifter från Reuters.



Enligt uppgifterna ska Apple ställt som krav att batterierna ska tillverkas i USA, men efter att varken CATL eller BYD kunnat gå med på detta, ska samtalen alltså ha pausats. Apple ska dock fortsatt ha förhoppningar om att samtalen ska kunna tas upp snart igen.



I ljuset av detta kommer uppgifter om att Apple även uppvaktar den japanska batteritillverkaren Panasonic, som länge försett Tesla med bilbatterier – och som har tillverkning i USA.

Uppdatering 2021-09-08:

Chefen lämnar Apple

Apple har tappat en nyckelperson för sitt bilprojekt. Doug Field som de senaste åren haft titeln ”Vice President Special Projects”, det vill säga utvecklingen av en bil, har lämnat företaget.

I ett pressmeddelande meddelar Ford att Doug Field har tagit anställning hos biljätten och blir chef för avancerade tekniker och inbyggda system. Han kommer bland annat basa över utveckling av självkörande system.

Doug Field inledde sin karriär som utvecklare på Ford i slutet av 1980-talet och det blir alltså ett slags hemkomst.

För Apple är ett rejält bakslag. Mark Gurman på Bloomberg kallar det den största motgången hittills i Apples problemtyngda bilprojekt. AI-chefen John Giannandrea kommer fortsätta leda den delen av projektet, och Apple Watch-chefen Kevin Lynch har också fått en roll i projektledningen.

Uppdatering 2021-09-04

Apple anlitar tidigare Mercedes-ingenjörer

Apple har nu anställt två tidigare Mercedes-ingenjörer till sin specialprojekts-grupp. Misstanken är att de kommer jobba på Apples omryktade bilprojekt “Project Titan” i någon mån, rapporterar Macrumors.

På Mercedes ska de båda ingenjörerna fokuserat på områden som massproduktion av fordon, styrning, dynamik, mjukvara och projekthantering. Exakt vad de ska göra på Apple är okänt.

Sedan tidigare har Apple också värvat BMW-veteranen Ulrich Kranz samt flera andra ingenjörer från några av världens största biltillverkare.

Uppdatering 2021-08-09:

Uppgifter: Apple i samtal med koreanska tillverkare

Apple ska enligt nya uppgifter ha knutit kontakter hos flera koreanska tillverkare av komponenter för elbilar, enligt uppgifter till The Korea Times. En källa har uppgett till tidningen att koreanska tillverkare av batterier samt andra komponenter kan bli aktuella för Apples omryktade bilprojekt.



– Som visat sig i Apples smartphone-affär, söker företaget affärspartners i Korea för sina bilplaner, säger en källa till tidningen.



Enligt källan ska Apple ha pratat med åtminstone LG, SK samt Hanwha, men samtalen befinner sig i ett tidigt stadium. Samtal med SK Innovation ska dock vara långt gångna, enligt källan.



SK Innovation är ett dotterbolag till SK Group, som specialiserat sig inom batterier för elbilar.

Uppdatering 2021-06-28:

Apple har stökat om rejält i ledningen för sitt bilprojekt

Under 2021 har många uppgifter cirkulerat om Apples bilprojekt. Bland det hetaste var när det under januari och februari rapporterades att Apple var mycket nära att knyta till sig Hyundai/Kia som tillverkare av Iphone-tillverkarens bil, samtal som senare föll samman.



Apple har även hunnit med att stöka om rejält i ledningen av bilprojektet, enligt uppgifter från Bloombergs Mark Gurman. Han hävdar att tre toppmedlemmar i projektet lämnat under året, närmare bestämt Benjamin Lyon, Jaime Waydo och Dave Scott, som arbetat med konstruktion, säkerhetssystem samt robotteknik.



Fortfarande ska dock Doug Field, som tidigare utvecklat Model 3 hos Tesla, leda bilgruppen inom Apple.



Under året har även BMW-veteranen Ulrich Kranz anslutit till bilgruppen, något som vi tidigare rapporterat om längre ned i denna artikel. Utöver Kranz har följande personer anställts eller befordrats under året:

Hanns Tappeiner, medgrundare av robotleksakföretaget Anki.

Tim Cheng, tidigare ansvarig för biloperativsystemet inom Drive.ai, ett uppstartsföretag inom självkörande bilar som Apple köpte för två år sedan.

Hans Lee, tidigare från Freedom Robotics där han arbetat med mjukvara för att kontrollera flottor av robotar.

Martin Levihn, som nu ansvarar för ai-baserat beslutstagande bland självkörande bilar.

Paul Costa, en långvarig Apple-veteran som nu arbetar som ansvarig hårdvaruutveckling inom Apples bilprojekt.

Uppdatering 2021-06-11:

Anställer BMW-veteran

Apple har gjort ett viktigt förvärv till sin bilsatsning, rapporterar Bloomberg. Företaget har anställd Ulrich Kranz, en riktig veteran i branschen som jobbade på tyska BMW i tre årtionden.

Han blev 2008 chef för ett hemligt projekt som till slut mynnade ut i kompakta elbilen I3, och han basade även över utvecklingen av hybridsportbilen I8.

Ulrich Kranz lämnade BMW och jobbade några månader på elbilstillverkaren Faraday Future innan han sade upp sig och startade företaget Canoo. I april i år lämnade han Canoo på kurs mot börsnotering och med en ny ledning på plats, och har alltså värvats av Apple.

Han kommer rapportera till Doug Field som sedan 2018 leder Apples bilprojekt.

Uppdatering 2021-03-16:

Foxconns bilfabriker står klara 2023 – kan tillverka Apples elbil

Apples samarbetspartner Foxconn har under tisdagen bekräftat att man kommer att satsa på egna bilfabriker i USA och/eller Mexiko. Förhoppningen är att de ska kunna tas i drift redan 2023, rapporterar Nikkei Asia.

Eventuellt kan det bli tal om att utnyttja Foxconns fabrik i Wisconsin som började byggas så sent som i juni 2018. Den ursprungliga planen var att använda fabriken för tillverkning av skärmar, men det tycks inte längre vara aktuellt.

Det ligger förstås nära till hands att dra slutsatsen att Foxconn ska bygga elbilar för Apples räkning, men företagets styrelseordförande Young Liu vill varken bekräfta eller förneka det ryktet.

Uppdatering 2021-03-11:

Uppgifter: Apples bil ska tillverkas av Foxconn eller Magna

För varje dag som går läcker det ut nya uppgifter om Apples planer på att ge sig in i bilbranschen.

Enligt en ny rapport från Bloomberg kan det bli aktuellt för Apple att vända sig till sin trogna samarbetspartner Foxconn för att tillverka bilen, detta då de traditionella biltillverkarna inte är särskilt intresserade av att spela andrafiolen.

En annan lösning är att teckna ett samarbetsavtal med Magna, ett företag som i dagsläget tillverkar bilar och komponenter för General Motors, Ford, BMW och Tesla.

– Magna är det mest logiska valet, säger Eric Noble från konsultföretaget Carlab i en kommentar till Bloomberg.

Det tredje alternativet är att Apple satsar på egna bilfabriker, men detta ses som en mindre trolig lösning.

Uppdatering 2021-02-27:

Samarbete kan vara fortsatt aktuellt

Tidigare har det rapporterats att Apples samtal med Hyundai/Kia har strandat, men nu kommer uppgifter om att det kanske fortfarande finns en chans för ett samarbete företagen emellan.



Enligt uppgifter från den sydkoreanska sajten Chosun Biz, via Appleinsider, har planerna på ett samarbete kring en bil inte helt övergetts. Kanske behöver det inte ens bli en bil. För Hyundai Motor Groups bolag Kia ska det finnas även andra möjligheter till ett samarbete med Apple inom andra områden.



Enligt uppgifterna skulle det exempelvis kunna handla om andra ”last mile” mobilitetslösningar, som elektriska sparkcyklar och hyrcyklar, även om det är svårt att se exakt hur Apple skulle vilja engagera sig inom detta område.

Uppdatering 2021-02-15:

Nissan dementerar uppgifter

Nissans aktiekurs sjönk under måndagsförmiddagen japansk tid. Det sedan företaget uttalade sig om och dementerade rykten som spreds i förra veckan om att det har haft samtal med Apple, rapporterar Reuters.

– Vi för inte några samtal med Apple. Men Nissan är alltid öppet för att utforska samarbeten och partnerskap för att accelerera industrins omvandling, sade en talesperson för företaget.

Enligt Financial Times ska mellanchefer på företagen ha hållit trevande samtal, men de ledde inte till några möten mellan företagsledningarna.

Uppdatering 2021-02-10:

Uppgifter: Nissan är redo att hjälpa till med Apples elbil

I samband med att den japanska biltillverkaren Nissan presenterade sin senaste kvartalsrapport ställdes det en fråga på den efterföljande presskonferensen om det kan bli tal om ett samarbete mellan Nissan och Apple framöver.

– Vi behöver ta nya initiativ och är redo att samarbeta med företag som är kunniga och har goda erfarenheter, blev det korta och koncisa svaret från företagets vd Makoto Uchida.

Enligt analytikern Mio Kato är Nissan en av de mest lämpliga kandidaterna för Apple nu när förhandlingarna med Hyundai och Kia Motors har strandat. Företaget har nämligen fabriker i USA som inte används fullt ut i dagsläget, rapporterar Wall Street Journal.

Uppgiften om ett eventuellt samarbete med Apple fick Nissans aktie att stiga under onsdagens handel.

Uppdatering 2021-02-09:

Politiker vill att Apple bygger sin elbil i Storbritannien

Häromdagen kom beskedet att förhandlingarna mellan Apple och Kia Motors om att bygga en ny elbil i den amerikanska delstaten Georgia har strandat, vilket innebär att Apple troligtvis behöver leta efter en ny samarbetspartner.

Enligt den brittiska tidningen The Telegraph försöker nu ett antal ledamöter i det brittiska parlamentet locka Apple att bygga sina elbilar i Storbritannien i stället. De konservativa politikerna James Sunderland och Nick Fletcher vill därför att Boris Johnsons regering kontaktar Apple snarast möjligt för att se om ett avtal kan komma till stånd.

De ovannämnda politikerna föreslår att Apple bygger en fabrik i Midlands, en region i mellersta England som spelade en stor roll i den industriella revolutionen på 1700- och 1800-talet.

Det mesta pekar emellertid på att Apple helst av allt vill bygga sina bilar i Nordamerika, så sannolikheten att det blir Storbritannien i slutändan får nog bedömas som ganska liten.

Uppdatering 2021-02-06:

Uppgifter: Förhandlingarna mellan Apple och Kia har pausats

Häromdagen kom uppgifter om att Apple och Kia Motors var nära att teckna ett avtal gällande ett samarbete om en kommande elbil.

Nu rapporterar emellertid Bloomberg att förhandlingarna mellan Apple och Kia har strandat, något som kan ställa till det rejält för Apples planer på att ge sig in i bilbranschen.

Om de båda parterna inte kommer överens om ett samarbete kan det bli svårt för Apple att tillverka bilen i USA, detta då det inte finns så värst många bilfabriker i landet längre.

Skulle det trots allt bli tal om ett avtal mellan de båda parterna är planen att bilen ska tillverkas på Kias fabrik i delstaten Georgia.

Uppdatering 2021-02-04:

Uppgifter: Apples elbil blir självkörande

Enligt CNBC står det nu klart att elbilen i fråga kommer vara autonom, det vill säga självkörande. Det pekar mot att den första modellen ska användas för leveranser och liknande, med andra ord dröjer det ytterligare några år innan det kan bli tal om en modell för privatpersoner.

Eventuellt kan den första modellen även användas som robottaxi, vilket i så fall betyder att Apple kommer konkurrera med Alphabets dotterbolag Waymo som redan i dagsläget använder sig av självkörande taxibilar i Phoenix, Arizona.

Uppdatering 2021-02-03:

Rykte: Avtal nästan klart med Kia

De senaste dagarna har ryktena surrat om Apples planer på att bygga bilar, och nu rapporterar sydkoreanska tidningen Donga (via Bloomberg) att Apple och Kia Motors är nära att teckna ett avtal värt nära 30 miljarder kronor.

Enligt Donga kan avtalet presenteras redan 17 februari, och Apple påstås planera för att tillverka runt 100 000 fordon om året med start 2024.

Kia Motors har byggt ett varumärke med rykte om prisvärdhet och pålitlighet, med några av branschens längsta nybilsgarantier. Konkurrenten Hyundai äger en tredjedel av företaget, vilket i sin tur har minoritetsandelar i många Hyundai-dotterbolag.



Uppdatering (2021-02-02)

Kuo: Apples bil kan använda sig av Hyundais E-GMP-plattform

Den kända Apple-analytikern Ming-Chi Kuo spår nu en rad saker gällande Apples omryktade bil. Kuo tror att Apple i slutändan kommer samarbete med Hyundai och kommer använda sig av Hyundais nya E-GMP battery electric vehicle (BEV)-plattform som presenterades i december förra året.

E-GMP använder sig av upp till två motorer, fem-länkad bakre fjädring, en integrerad drivaxel och battericeller som kan ge en räckvidd över 500 km på en full laddning samt laddas till 80 procent på 18 minuter.

Enligt Kuo kommer Hyundai Mobis hantera designen och produktionen av vissa komponenter till Apples bil medan Kia (som ägs av Hyundai) kommer hantera den amerikanska produktionslinjen för Apples bilar. Han tror inte att Foxconn kommer vara involverad i produktionen.

Däremot tror Kuo att Apple kommer få problem att släppa bilen tills 2025 och att Apples bil kommer vara en väldigt högklassig modell jämfört med en standardmässig elbil. Han tror också att Apple skulle kunna samarbeta med General Motors och PSA för framtida modeller i andra marknader.



Uppdatering (2021-01-30):

Uppgifter: Hyundai-chefer tvekar om Apple-samarbete

Nu kommer nya uppgifter om det påstådda samarbetet mellan Apple och Hyundai. Tidigare uppgifter hävdade att Hyundai ska tillverka en elbil åt Apple, men Reuters rapporterar att Hyundai är osäkra på om ett samarbete med Apple är bra för det egna varumärket.



Huvudproblemet ska vara att Hyundai inte gärna vill bli en kontrakterad underleverantör åt ett annat varumärke.



– Vi är inte ett företag som tillverkar bilar åt andra. Det är inte som att samarbete med Apple alltid producerar bra resultat, säger en anonym Hyundai-chef till Reuters.



– Hyundai vill vara mer än bara ett Foxconn (som tillverkar Iphone åt Apple, reds. anm.).



Samtidigt ska Hyundai stå med viss överkapacitet i sina fabriker, något som ett samarbete med Apple skulle kunna lösa.



Enligt Reuters uppgifter ska samtalen mellan Apple och Hyundai ha påbörjats redan 2018, men nu ska utsikterna för samarbetet alltså ha grusats en aning.



Apple har inte kommenterat Reuters uppgifter.

Uppdatering (2021-01-11)

Apples bil med Hyundai kan börja tillverkas 2024

Apple och Hyundai ska tills i mars 2021 skriva på för ett samarbete för att ta fram en egen självkörande elbil som ska börja produceras i USA omkring 2024, rapporterar Korea IT News, via Reuters.

Den sydkoreanska biltillverkaren bekräftade i fredags att företaget fört samtal med Apple och flera andra företag om möjliga samarbeten gällande självkörande bilar. Varken Apple eller Hyundai har däremot kommenterat de senaste uppgifterna från Korea IT News.

En tidigare version av Korea IT News artikel påstod också att det finns planer på att bygga bilarna i Kia Motors-fabrik (Kia Motors ägs av Hyundai) i staten Georgia samt investera i en ny fabrik längre fram. Detta för att kunna bygga 100 000 bilar omkring 2024 och därefter ha en årlig tillverkning på 400 000 bilar.

Enligt Korea IT News ska en beta-version av Apples bil släppas nästa år.

Uppdatering (2021-01-08):

Hyundai bekräftar samtal

Efter en rapport från koreanska Hankyung som påstår att Apple har börjat förhandla med Hyundai om tillverkning av företagets omsusade elbil har Hyundai förvånansvärt bekräftat samtalen till CNBC.

– Vi förstår att Apple för diskussioner med ett antal globala biltillverkare, inklusive Hyundai Motor. Eftersom diskussionerna är på ett tidigt stadium har ingenting beslutats, säger en talesperson till CNBC:s Chery Kang.

Hankyung-rapporten påstår att bilen kommer lanseras 2027, vilket stämmer med uppgifter från både Bloomberg och analytikern Ming-Chi Kuo.

Apple tillverkar inga av sina produkter självt, så att företaget inte har några planer på att bygga en bilfabrik är knappast förvånande.

Uppdatering (2020-12-28):

Analytiker: Apples bil kan dröja ända till 2028

Strax före jul hävdade nyhetsbyrån Reuters att Apple har för avsikt att lansera en självkörande bil 2024, men långtifrån alla tror att den uppgiften stämmer.

Enligt en ny rapport från den välinformerade analytikern Ming-Chi Kuo som citeras av Macrumors är det mer troligt att lanseringen dröjer ytterligare något eller några år, kanske kan det rent av dröja till 2028 eller senare.

Kuo påpekar dessutom att det är långtifrån säkert att bilen blir en succé, inte minst då konkurrenter som Tesla har ett stort försprång. Nyckeln till framgång stavas AI och frågan är om Apple hinner samla in tillräckligt mycket data fram till lanseringen.

I sammanhanget kan påpekas att det även har väckts frågetecken kring det nya monocell-batteriet som sägs vara på gång. Enligt Teslas vd Elon Musk är batteriet så som det beskrivs av Reuters en ”elektrokemisk omöjlighet”.

Uppdatering (2020-12-22):

Reuters: Apple vill börja bygga bilar med ny batteriteknik 2024

Enligt nyhetsbyrån Reuters har Apple bestämt sig för att bygga en självkörande bil och målsättningen är att den ska lanseras 2024.

Det stora dragplåstret är en ny sorts batteri som ska ge längre räckvidd och vara mer säker jämfört med dagens batterier.

Enligt en anonym person som Reuters har talat med ska den nya batteritekniken vara lika revolutionerande som den första modellen av Iphone.

Apple har arbetat på sitt bilprojekt sedan 2014, men det har varit många olika bud om vad det egentligen handlar om.

Vill du veta mer om ”Project Titan” är det bara att bläddra nedåt.

Tidigare (2020-02-25):

Project Titan: Allt vi vet om Apples självkörande bil

Patentansökningar, anställningar, hemliga dotterbolag och tester på allmänna vägar av system för självkörande bilar pekar alla mot att något är under utveckling i Cupertino (eller kanske rättare sagt i San Jose där Apple hyr kontor och enligt rykten har placerat projektet).

Uppgifter från Bloomberg, Wall Street Journal, CBS, Business Insider och andra tidningar har kommit i vågor och det har verkat som att Apple inte riktigt har kunnat bestämma sig för vad målet ska vara: en hel bil, eller bara tekniken för en självkörande bil tillverkad av någon annan?

Personerna bakom Apples bil

Flera gånger ska Apple ha bromsat Project Titan, sagt upp en del av personalen och tänkt om. I september 2016 skrev New York Times att tiotals anställda fick gå men att projektet fortfarande hade runt 1 000 anställda, och i januari 2019 ska runt 200 personer ha fått gå.



Doug Field, enligt uppgifter nuvarande chefen för Project Titan.

Apple har rekryterat mycket personal från existerande biltillverkare som Ford, General Motors, Volkswagen och inte minst Tesla. Men också från företag i andra branscher som Nvidia, Blackberry, Texas Instruments och Bosch. Från Tesla kommer bland andra ingenjörer som David Nelson och John Ireland, rekryteraren Lauren Ciminera, bilindustriveteranen Chris Porritt och Steve MacManus som jobbade med den tekniska sidan av exteriörer och interiörer.

Vem som basar över projektet sägs också ha skiftat. Det började med före detta Ford-ingenjören Steve Zadesky. 2016 lockades pensionerade Bob Mansfield tillbaka för att leda ”speciella projekt” vilket av många tolkades som Project Titan. I augusti 2018 rekryterade Apple Doug Field från Tesla för att ta över projektet och så vitt vi vet är han fortfarande chef. Han jobbade tidigare med Machårdvara på Apple.

Bil eller inte?

En av frågorna som hängt med sedan de första ryktena är huruvida Apple kommer bygga en hel bil eller om det istället handlar om en ai-pilot som kan hamna i andra tillverkares bilar.

2017 såg det ut som att Apple åtminstone tills vidare hade lagt planerna på en fullfjädrad bil på is, men under 2018 kom nya uppgifter om att det trots allt är det Apple planerar. Ofta välunderrättade analytikern Ming-Chi Kuo har sagt att han tror att planen är en lansering mellan 2023 och 2025.

Flera anställningar, till exempel av Steve MacManus och Doug Field, pekar också på att det verkligen är en bil Apple utvecklar.

Ett helt annat rykte kom från Manager Magazin och påstod att det inte är en personbil Apple jobbar på utan en minibuss för samåkning eller taxitrafik, som först skulle börja köra Apple-anställda till jobbet och mellan företagets olika kontor. New York Times skrev också om detta 2018 och påstod att Apple redan har ett namn på tjänsten: PAIL (”Palo Alto to Infinite Loop”). Enligt tidningen kommer själva bussarna vara ombyggda Volkswagen T6.

Tekniken bakom Apple Car

Apple håller definitivt på att utveckla teknik för bilar, det står väldigt klart. Företaget har lämnat in en lång rad patentansökningar som rör självkörningssystem, säkerhet och kopplingen mellan Iphone och bilen.

Ett av de mest intressanta gäller en teknik som ska hjälpa andra trafikanter att förstå vad den självkörande bilen kommer göra. Apple påpekar i patentet att hur människor beter sig bakom ratten är användbar information för andra förare, men eftersom självkörande bilar inte har någon synlig förare saknas den informationen.

Apples lösning är en elektronisk skylt som visar vad bilen planerar att göra, till exempel ”svänger höger om 500 meter” eller ”fortsätter i 25 kilometer”. Skylten kan också användas för att varna andra för faror bilen har upptäckt som kanske inte syns, till exempel en bilolycka längre fram.

I juni 2019 köpte Apple upp Drive.ai, ett litet företag startat av MIT-studenter som utvecklade självkörande minibussar som var i drift i flera städer i Texas. Företagets verksamhet lades ner och Apple absorberade de anställda.

Bilar på vägarna

Den viktigaste komponenten i Apples bil är förmodligen ai:n som ska köra, och där har företaget kommit så långt att det har ett antal testbilar ute på vägarna i hemstaten Kalifornien. Apple fick tillstånd från delstatens transportmyndighet 2017 och registrerade 27 bilar i januari 2018. I september samma år var antalet uppe i 70, fler än alla konkurrenter utom GM och Waymo (Google).

En läckt rapport i februari 2019 visade att Apples bilar lämnade över till den mänskliga föraren oftare än alla konkurrenters system, men redan dagen efter framkom det att siffrorna kan variera extremt mycket beroende på hur företagen räknar. Apple själva ändrade från att rapportera alla gånger föraren tog över från datorn (oavsett orsak) till bara de gånger föraren tog över för att undvika en olycka eller ett regelbrott.

Med det nya sättet att räkna ligger Apple betydligt bättre till med 3200 kilometer per intervention. Men det är fortfarande långt efter Waymo som rapporterade 17 950 kilometer per intervention.

När kommer Apples bil lanseras?

När den är klar. När ryktena om en Apple-bil började dyka upp spekulerade analytiker och andra i att bilen skulle dyka upp ”tidigast 2020”, men med tanke på att vi inte ens sett en skiss på hur bilen kan komma att se ut lär lanseringen – om bilen faktiskt blir verklighet – vara långt borta än.

Ming-Chi Kuos gissning är som vi skrev ovan 2023–2025, men för en produkt som ligger så långt fram i tiden är det svårt att tro att hans källor bland Apples underleverantörer kommer ha någon vidare koll. Vi ser det alltså som en god gissning från någon som följt företaget länge, men inte mer.

Faktum är att vi helt enkelt inte har en aning om när Apples bil kan vara färdigutvecklad. När den börjar ta form lite mer och vi börjar se konkretare rykten kanske vi kan göra en bättre gissning.

Tidigare rykten om Apple Car

Under mer än ett års tid har vi kunnat ta del av flera olika rapporter som hävdar att Apple jobbar på en egentillverkad bil som ska ta upp kampen med elbilstillverkaren Tesla. Ryktena om en Apple-tillverkad bil blev fler när det i februari 2015 började synas minibussar, registrerade hos Apple, med kameror på taket i flera amerikanska städer. Många analytiker trodde då att det var en ny karttjänst i görningen, andra menade att det var tecken på att Apple faktiskt var på väg att bygga en bil.

Under framför allt vintern och våren 2016 har ryktena tagit ordentligt fart, och Apples inköp i den kinesiska samåkningstjänsten Didi Chuxing har spätt på ryktesspridningen ytterligare.

Enligt The Wall Street Journal är projektets kodnamn ”Project Titan” och det kan enligt uppgifter vara så många som 1 800 Apple-anställda som arbetar i projektet. Men medan en del rapporter beskriver en mer traditionell elbil finns det andra som beskriver en självkörande bil – så vad är egentligen sant?

Missa inte: En miljon färre dödsolyckor och smidigare trafik – så långt har vi kommit med den självkörande bilen

Vad som talar emot Apple Car

Rykten om en bil från Apple är långtifrån nya. I en intervju från maj 2012 med den tidigare styrelseledamoten Mickey Drexler framkom det exempelvis att Steve Jobs före sitt frånfälle hade planer på att förändra bilindustrin i grunden. Men även om Apple testar och bygger prototyper av en ”Apple Car” är det ingen garanti för att det faktiskt blir en bil i slutändan. Liksom Google har Apple nämligen hundratals hemliga projekt som inte leder till en färdig produkt i slutändan.

Vad gäller de Apple-registrerade bilarna med kameror på taket kan det mycket väl handla om att skapa en motsvarighet till Googles Street View. Enligt den kanadensiska bilteknikexperten Paul Godsmark är det med all säkerhet ett fordon för kartläggning som syns på bilderna. Utrustningen som sitter på taket är troligtvis en laser-radar som används för avståndsmätning.



Apples mystiska, kameraförsedda bil som började synas i flera amerikanska städer under 2015.

Mercedes vd Dieter Zetsche har också avfärdat ryktena om Apple Car, detta trots uppgifter om att företagets utvecklingschef Johann Jungwirth har flyttat till Kalifornien för att arbeta på Apples projekt. I samband med lanseringen av Mercedes C63 AMG sade Zetsche att ”om det florerade ett rykte om att Mercedes eller Daimler skulle börja bygga mobiltelefoner skulle inte Apple-cheferna ligga sömnlösa om nätterna. Detsamma gäller för mig”.

Vad som talar för Apple Car

Apple är naturligtvis mycket hemlighetsfulla med sina framtida planer, men även om vi ingenting vet, är det allt mer som talar för att Apple faktiskt jobbar på en bil. I media talas det redan många gånger som att det är en självklarhet att Apple har ett bilprojekt på gång.

Enligt Business Insider har åtskilliga Tesla-medarbetare valt att gå över till Apple den senaste tiden. Flera andra sidor rapporterar också att ingenjörer från bilbranschen (däribland Tesla) tagit anställning hos Apple under vårvintern 2016. Enligt Appleinsider har Teslas vd Elon Musk sagt att Apple försöker locka över företagets ingenjörer genom att erbjuda sextio procent mer i lön – och har även kallat Apple för ”Teslas gravplats” då personer som inte varit tillräckligt duktiga för att jobba på Tesla hamnat på Apple istället, enligt Elon Musks mening.

Läs mer: Bilryktena tar ny fart – Apple anställer gammal Tesla-chef

Vidare har The Korea Times rapporterat att Apple försökt locka över experter på batteriteknik från Samsung, något som kan tyda på att en elbil är under utveckling. Apple har dessutom stämts för att de har försökt locka över ingenjörer från bilbatteritillverkaren A123 Systems.

Under mars 2016 kom det också uppgifter om att Apple har hyrt flera byggnader i San Fransiscos utkanter. Byggnaderna är stora lagerlokaler och boende i närområdet ska ha hört ljud som liknar “motorljud” från området.

Ytterligare en anmärkningsvärd och lite rolig detalj i sammanhanget är de dokument som Business Insider kommit över. Enligt dokumenten har Apple redan under 2014 och 2015 köpt och hyrt flera byggnader och gett dem namn enligt grekisk mytologi, såsom ”Rhea”, alltså namn som anknyter till bilprojektets påstådda arbetsnamn ”Titan”. Titaner är enligt grekisk mytologi en grupp gudar, där Rhea är en av gudarna.

Missa inte: Apple tokpepp på laddstationer för elbilar

Under våren 2016 kom uppgifter om att Apple har ett kontor i Berlin från vilket företaget letar efter en partner för att producera sin elbil. Enligt uppgifterna ska ha Apple ha pratat med BMW och varit intresserade av att basera sin bil på BMW:s elbil I3. Företaget ska också ha pratat med biltillverkaren Daimler, men båda dessa samtal ska ha brutit samman efter att man inte kommit överens om vem som egentligen ska leda projektet, samt hur mycket kontroll Apple ska få över användardata.



Det här kan vara den bil Apple velat basera sin Apple Car på

Ovan nämnda uppgifter, alla de nyanställningar Apple gör, och det faktum att Apple också har fört diskussioner med företag som utvecklar laddningsstationer, samt att Apple har anställt en före detta Google-anställd med dokumenterade erfarenheter inom batteritekniker för elbilar, gör nog att Teslas VD Elon Musk känner att han kan uttala sig rätt självsäkert om Apple-bilens vara eller icke vara. Musk har nämligen sagt att det är en allmän kännedom (en ”open secret”) att Apple jobbar på en elbil.

För när Apple själva är närmast knäpptysta om saken har Elon Musk istället pratat betydligt mer högljutt om det påstådda bilprojektet. Nyligen har Musk också sagt att han tror att Apple kommer bli en mer direkt konkurrent än Google, som har sitt eget bil-projekt.

Läs mer: Elon Musk välkomnar konkurrensen från Apple



När kommer Apples bil att lanseras?

Frågan är när får vi se Tim Cook ställa sig på scenen och presentera Apple Car. Enligt Bloomberg kommer bilen som tidigast att lanseras 2020. Vanligtvis tar mellan fem och sju år att utveckla en ny bilmodell.

Den välkände analytikern Gene Munster tror också att det dröjer minst fem år tills Apple Car ser dagens ljus, men att vi möjligen kan få se den avtäckas redan 2019, för att sedan börja säljas 2020 eller 2021.

Läs mer: Analytiker: Apples bil släpps 2021 – så mycket kostar den

Elbil eller självkörande bil?

Den första rapporten om en förarlös bil kom den 3 februari 2015 när tv-kanalen CBS visade bilder på en mystisk bil som körde omkring på gatorna i San Francisco. Som vi nämnde ovan rör det sig dock med all sannolikhet om en bil som ska hjälpa till att utveckla en ny karttjänst, kanske ett alternativ till Google Street View. Men även om tekniken går snabbt framåt är det ännu ett tag kvar innan förarlösa bilar är vardagsmat (olika analytiker har hävdat att självkörande bilar är ungefär 10 år bort).

Att Apple Car är en mer konventionell elbil, verkar mer sannolikt i dagsläget. Det faktum att Apple aktivt värvar anställda från just Tesla tyder på att företagets mål är att tillverka de bästa elbilarna som finns på marknaden.

Men att Apple nyligen investerade stort i den kinesiska taxi-liknande samåkningstjänsten Didi Chuxing kan ändå tyda på att Apple – snarare än att bygga en bil för privatbilister – är intresserade av att skapa en helt ny transportlösning för större städer. Där kan självkörande bilar vara en viktig teknik för att möjliggöra smarta transportlösningar, men dessa är som sagt ännu ett tag kvar innan vi får se på vägarna.

Tills dess väljer Apple kanske att satsa på en egen samåkningstjänst i stil med Uber, fast med Apples egna uppkopplade lösningar – möjligen med Icloud som ”hubb” för att förutspå och hjälpa till i dina transportbehov. En annan möjlighet är att Apple vill satsa på en typ av bildelningstjänst som Car2go eller BMW:s tjänst Drive now.



Patent som tyder på en bil från Apple

Forskning på bilar är ingenting nytt för Apple. Cult Of Mac har uppmärksammat att Apple har forskat kring fordonsteknik i mer än ett årtionde. En patentansökan från 2011 visar exempelvis hur du ska kunna använda dig av en Iphone eller Ipad för att låsa upp din bil och starta motorn.

Ett annat intressant patent, inlämnat 2009, baseras på kameror i bilen. Möjligtvis handlar det om att styra funktioner som lås eller strålkastare med hjälp av gester.

Ett patent från 2012 försöker lösa problemet med att göra bilen så bekväm som möjlig för alla passagerare. Svaret är att använda en Iphone för att programmera alltifrån sittposition till temperatur och favoritradiostationer.

Ett annat patent beskriver hur du kan använda platstjänsterna i din Iphone för att exempelvis låsa upp bilen när du närmar dig den eller låsa dörrarna när du går ifrån den. Står du bakom bilen kan bagageluckan öppnas automatiskt, något som är smidigt när du har handlat.

Vad kommer Apples bil att kosta?

En kvalificerad gissning är att prissättningen hamnar på samma nivå som elbilarna från Tesla. Tesla Model S kostar från 862 000 kronor och uppåt, så det lär inte bli en billig historia. Men – om ”Project Titan” i själva verket är en bildelningstjänst eller taxitjänst så kanske du om några år ändå kan åka i en Apple Car, fast för bara några hundralappar på väg till affären, eller hem från krogen.

Hur kommer Apples bil att se ut?

Apple gör sitt yttersta för att hemlighålla information om kommande produkter och vi förväntar oss detsamma när det gäller Apple Car. Än så länge finns inga läckta bilder på delar, förmodligen för att det ännu inte finns några delar att läcka. Men om nu Apple lanserar en bil tror vi att det kommer bli en bil som folk kan förälska sig i, företaget är ju känt för att skapa vackra produkter – och designchefen Jony Ive ska enligt ryktena vara involverad även i detta projekt.

Text: Lewis Painter, Macworld.co.uk

Översättning och bearbetning: Mikael Markander, Samuel Nyberg