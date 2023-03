Uppdatering (2023-03-16):

Uppgifter: Apple höjer priset på Iphone 15 Pro

Med anledning av den höga inflationen lär det bli tal om höjda priser för höstens modeller av Iphone.

Enligt en ny rapport från analytikern Jeff Pu som citeras av Macrumors kommer priserna på Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max att höjas även i USA, vilket blir den första höjningen där sedan Iphone X lanserades 2017.

För svenskt vidkommande lär det bli tal om större höjningar än i USA, detta då den svenska kronan försvagats rejält gentemot den amerikanska dollarn på sistone.

Exakt vad priserna för Iphone 15-serien landar på får vi veta i september eller oktober.

Uppdatering (2023-03-12)

Iphone 14-skalen lär inte passa Iphone 15

En ny video som dykt upp som påstås visa 3D-printade dummy-enheter av kommande Iphone 15. Det är Macotakara som publicerat videon där vi kan se några av de väntade nyheterna som tunnare skärmkanter, avfasade sidor samt större yta för kamerorna på baksidan.



Videon visar också att, på grund av delvis ändrade dimensioner, lär Iphone 14-skal inte passa Iphone 15. Videon kan ses på Macotakaras Youtube-kanal.

Uppdatering (2023-03-07)

Ingen Promotion-skärm i standardmodellerna

Det har tidigare ryktats om att Iphone 15 och Iphone 15 Plus kommer få stöd för Promotion och Alltid på-skärm, något som förutsätter en så kallad LTPO-skärm (low-temperature polycrystalline oxide).

I dagsläget finns LPTO-skärmar endast i Pro-modellerna av Iphone och enligt Macrumors kommer det förbli så även i höstens uppgradering.

Med hjälp av Promotion är det möjligt att variera uppdateringsfrekvensen, något som ger en smidigare användarupplevelse.

Som plåster på såret rapporteras det att skärmarna i Iphone 15 och Iphone 15 Plus ska bli mindre energislukande än de som finns i Iphone 14 och Iphone 14 Plus, något som kan ge snäppet längre batteritid.

Uppdatering (2023-03-06)

Tunnare ram i Iphone 15 Pro

Enligt obekräftade uppgifter kommer ramen runt skärmen på Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max att bli betydligt tunnare jämfört med hur det ser ut i dagens modeller.

Vad gäller Iphone 15 och Iphone 15 Plus ska det emellertid inte vara tal om någon skillnad, rapporterar Macrumors.

Vidare ser det ut som om Dynamic Island kommer användas i samtliga fyra modeller, alltså även standardmodellerna som i dagsläget har den klassiska ”flärpen”.

Sedan tidigare ryktas det om att ramen kommer tillverkas i titan i stället för rostfritt stål och att kanterna blir rundade.

Uppdatering (2023-03-05)

Iphone 15 Pro kan skippa de dubbla volymknapparna

Youtubern Zoneoftech uppmärksammar nu att de senaste läckta renderingarna för vad som sägs vara Iphone 15 Pro, tyder på att mobilen kan hoppa över de tidigare modellernas dubbla volymknappar.

Iställer kommer de ersättas av en enda volymknapp med haptisk feedback som kan “tippas” åt två olika håll för att höja och sänka volymen.

Zoneoftech tror utöver det också att dagens ljudlös-knapp för Iphone, som används genom att dra den upp eller ner, också kommer byta design till en ensam knapp med haptisk feedback.

Uppdatering (2023-02-28):

”Made for i” försvinner inte med usb-c

Apple kommer inte sluta göra skillnad på tillbehör beroende på om de är certifierade i ”Made for i”-programmet (mfi), påstår läckspridaren Shrimp Apple Pro på Twitter.

Foxconn ska redan vara igång med massproduktion av både Earpods-hörlurar och usb-c-kablar med mfi-chipp, och Iphone 15-modellerna ska enligt Shrimp Apple Pro begränsa både hastigheten på dataöverföringar och laddeffekten med kablar som inte är mfi-certifierade.

Det här är andra gången dessa uppgifter dyker upp på kort tid, och analytikern Ming-Chi Kuo har också påstått att Apple kommer ge Iphone 15 och 15 Plus usb 2.0 precis som i vanliga Ipad, medan Pro-modellerna får usb 3.2 eller möjligen går direkt till thunderbolt.

Att Apple kan vilja begränsa laddeffekten på okända kablar kan handla om att minska risken för överhettade kablar. Usb-c-kablar är något av en djungel med många kablar som påstår sig klara en viss effekt men inte alls är dimensionerade för det. Datahastigheten däremot är svårare att förklara, då en sämre kabel helt enkelt inte skulle ge utlovad hastighet, utan några övriga problem.

Uppdatering (2023-02-27):

Nya färger vankas

Under årens lopp har Apples mobiltelefoner släppts i en lång rad olika färger och troligtvis kommer vi få se nya alternativ för höstens modeller.

Enligt obekräftade uppgifter kommer Iphone 15 och Iphone 15 Plus att erbjudas i rosa och ljusblått, medan Iphone 15 Pro släpps i mörkrött.

Vill du se hur färgerna ser ut kan du surfa vidare till 9to5Mac som var först med nyheten.

Om uppgifterna stämmer eller ej får vi veta först i september eller oktober.

Uppdatering (2023-02-25):

Uppgifter: Tunnare kanter och Dynamic Island kommer till Iphone 15 Plus

Vi har redan sett läckta cad-filer på Iphone 15 respektive Iphone 15 Pro. Nu säger sig 9 to 5 Mac har kommit över de cad-filer som Apple lämnar till de fabriker som ska tillverka enheterna. Man har sedan gjort realistiska renderingar utifrån dessa.



Renderingarna uppges visa en Iphone 15 Plus med tunnare skärmkanter än tidigare, en Dynamic Island som ersatt ”flärpen”, samt en usb-c-port som ersatt lightning-kontakten.

Uppdatering (2023-02-25):

Iphone 15 Pro samt Iphone 15 Pro Max kan få en nyutvecklad lidar-skanner från Sony, denna enligt Apple-analytikern Ming-Chu Kuo som presenterade uppgifterna i en serie tweets under fredagen. Sonys lidar-skanner ska ha lägre energiförbrukning, vilket kan ge bättre batteritid i nästa Iphone Pro-generation, alternativt högre prestanda vid samma energiförbrukning.



Om uppgifterna stämmer kommer Apple att ersätta den nuvarande skannern från Lumentum respektive Win Semi mot Sonys modell.



Iphone 12 Pro år 2020 var den första modellen att få en lidar-skanner som kan mäta avstånd till objekt samt samla in djupinformation om objekten. Detta används bland annat för att förbättra autofokus i Pro-seriens kamera, men kan även användas till att identifiera objekt via tredjepartsappar.



Läs mer! Väck liv i lidar-sensorn – här är apparna att testa

Uppdatering (2023-02-23):

Även Iphone 15-designen läckt via cad-ritningar

Förra veckan visade 9 to 5 Mac upp 3d-renderingar av den yttre formen på Iphone 15 Pro baserat på en läckt cad-ritning som Apple har skickat till tillbehörstillverkare. Nu är sajten tillbaka med liknande renderingar utifrån en cad-ritning för den billigare modellen Iphone 15.

Ritningarna bekräftar tidigare uppgifter från bland annat Bloomberg om att samtliga modeller i år kommer ha Dynamic Island istället för flärp. Precis som i Pro-modellerna ser det också ut som att Iphone 15 och 15 Plus kommer få usb-c-kontakt istället för lightning, och Apples användning av den nu drygt tio år gamla kontakten går därmed mot sitt slut.

På baksidan ser vi att kamerorna fortsatt ser ut att vara en vid- och en ultravidvinkel med blixt men utan lidar och telekamera, precis som i dagens modeller.

Enligt cad-filerna kommer skärmen på Iphone 15 vara på 6,2 istället för 6,1 (egentligen 6,06) tum. En detalj där Iphone 15 ser ut att skilja sig från Iphone 15 Pro är volymknapparna. De verkar vara fysiska knappar som idag, och inte kapacitiva som de ser ut att bli i Pro-modellerna.

Uppdatering (2023-02-17):

Läckta cad-ritningar visar Iphone 15 Pro-designen

9 to 5 Mac har fått tag i cad-ritningar från vad sajten påstår är en pålitlig skaltillverkare i Kina, som visar den yttre formen på Iphone 15 Pro. Ritningar av det slaget har flera gånger tidigare avslöjat designen på nya Iphone-modeller, även om de inte inkluderar en del detaljer som inte påverkar designen av skal och fodral.

Sajten har låtit 3d-grafikern Ian Zelbo göra renderingar baserade på cad-ritningarna, så att vi kan se formen tydligare.

Ritningarna avslöjar att ryktena om byte till usb-c redan i år ser ut att stämma. Hålet för laddkabel har formen av en usb-c-kontakt. Det här bekräftas dessutom av ett foto som har delats av Twitter-kontot Unknownz21, som påstås visa själva kontakten på en tidig testproduktion av telefonen.

En annan tydlig skillnad mot Iphone 14 Pro är att kameraupphöjnaden och de tre kameraobjektiven har blivit ännu större och sticker nu ut nästan lika långt som tjockleken på telefonen.

Andra skillnader är en något smalare kant runt skärmen och mer avrundade kanter som påminner mer om Macbook Pro och Macbook Air med M2.

Uppdatering (2023-02-15):

Fler tecken på smalare kant runt skärmen i Pro-modellerna

Läck-spridaren Shrimp Apple Pro säger sig ha fått de tidigare uppgifterna om att Iphone 15 Pro-modellerna kommer få en mer heltäckande skärm med betydligt smalare kant runtom bekräftade av andra källor.

De nya källorna kunde däremot inte bekräfta den krökta kanten som enligt de tidigare uppgifterna ska göra att telefonerna ser mer ut som Apple Watch (utom Ultra som har en nedsänkt skärm med platta kanter).

Iphone 15 Pro har av källor beskrivits som ”väldigt vacker”, och om de separata ryktena om att ramen kommer tillverkas i titan istället för rostfritt stål kommer den garanterat sticka ut från tidigare modeller.

Uppdatering (2023-02-10):

Begränsningar av usb-porten

Det finns mycket som tyder på att usb-c ersätter lightning i höstens modeller av Iphone, detta som en följd av EU:s beslut att ställa krav på en gemensam laddare för alla mobiltillverkare.

Enligt Macrumors kan Apple komma att begränsa hastigheten för usb-porten i Iphone 15 och Iphone 15 Plus, något som skulle ge samma hastighet som i den nuvarande lightning-porten (480 Mbps). Däremot sägs det bli tal om full hastighet i Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max.

Dessutom ryktas det om att Apple kommer lägga till ett liknande chipp som i lightning, vilket skulle göra att endast godkända tillbehör får användas. Ett sådant förfarande skulle å sin sida kunna leda till nya beskyllningar om brott mot EU:s konkurrenslagar.

Det kan i sammanhanget nämnas att Apple inte har något sådant chipp i usb-modellerna av Ipad, så förhoppningsvis är det endast ett rykte.

Uppdatering (2023-02-08):

Iphone 15 Pro Max får högre ljusstyrka

Enligt teknikläckaren ShrimpApplePro kommer Apple att öka ljusstyrkan i skärmen på Iphone 15 Pro Max ytterligare ett snäpp jämfört med föregångaren Iphone 14 Pro Max.

I dagsläget ligger den maximala ljusstyrkan på 2 000 nits, men Samsung har tagit fram skärmar på 2 500 nits som kan bli aktuella för Apples proffsmobil.

Högre ljusstyrka kan komma till nytta vid utomhusbruk, men det sker till bekostnad av batteritiden.

I sammanhanget kan nämnas att ShrimpApplePro tidigare har hävdat att Pro-modellerna får en ny design med en ram av titan och rundade kanter.

Uppdatering (2023-02-03):

Klartecken för Iphone 15 Plus

Det har förekommit en del spekulationer om framtiden för Iphone 15 Plus, detta då efterfrågan på Iphone 14 Plus är betydligt lägre än för övriga modeller.

Enligt analytikern Ross Young kommer Apple emellertid att hålla fast vid planerna på en större modell av Iphone 15 med en skärm på 6,7 tum.

Ett sätt att öka försäljningen av Plus-modellen är att öka prisskillnaden gentemot Pro-modellerna. Det kan antingen ske genom att Apple sänker priset för Plus, eller höjer priserna för Pro och Pro Max.

Med tanke på att efterfrågan på Iphone 14 Pro och Iphone 14 Pro Max är högre än tillgången kan vi antagligen räkna med att Apple väljer den sistnämnda lösningen.

Tidigare år har Apple erbjudit en mini-modell som komplement till standard-modellen och det är inte helt uteslutet att vi får se en ny mini-modell så småningom.

Uppdatering (2023-01-28):

Wifi 6E endast i Pro-modellerna

Mycket talar för att Apple kommer lägga till stöd för den trådlösa standarden Wifi 6E i höstens modeller av Iphone, något som vi har rapporterat om tidigare.

Enligt ett läckt dokument som återges av Macrumors tycks det emellertid som om Apple endast tänker lägga till funktionen i Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max, med andra ord blir det Wifi 6 i standardmodellerna.

Wifi 6E ger stöd för 6 gigahertz-bandet, något som förhoppningsvis ska öka bandbredden och minska risken för störningar.

För att utnyttja 6 gigahertz-bandet krävs förstås en kompatibel router, till exempel Netgear Nighthawk RAXE500 eller Linksys AXE8400.

Uppdatering (2023-01-26):

Stöd för Wifi 6E

Barclays Apple-analytiker Blayne Curtis och Tom O’Malley skriver i ett memo till investerare att de räknar med att Iphone 15 kommer utrustas med Wifi 6E-tekniken, rapporterar Macrumors.

Wifi 6E är samma grundteknik som Wifi 6 som numera sitter i de flesta av Apples prylar, men med tillägget att den även kan utnyttja frekvensband i 6-gigahertzbandet där det vanligtvis är mycket mindre störningar. Tekniken har hittills kommit till Ipad Pro, Mac Mini och Macbook Pro 14 och 16 tum, men inte exempelvis Iphone 14 och Macbook Air med M2.

Inför lanseringen av både Iphone 13 och Iphone 14 fanns rykten om Wifi 6E-stöd, men nu när det har hamnat i några fler Apple-produkter är sannolikheten kanske större att det blir av i höst.

6-gigahertzbandet har kortare räckvidd än 5-gigahertzbandet som i sin tur har kortare räckvidd än 2,4-gigahertzbandet. Apples rekommendation för de som har en router med stöd för tekniken är att använda samma ssid (nätverksnamn) på samtliga frekvensband, så att anslutna enheter fritt kan hoppa mellan banden utifrån signalstyrkan.

Uppdatering (2023-01-22)

Uppgifter: Iphone 15 Pro sägs få supertunn krökt kant

Enligt den kända spridaren av läckor Shrimp Apple Pro så kommer Iphone 15 Pro att få en tunnare, krökt kant jämfört med Iphone 14 Pro.

Detta sägs ge mobilen ett utseende som mer påminner om Apple Watch, om än att Iphone 15 Pro fortfarande kommer ha en platt skärm.

“Allt jag kan säga är att Iphone 15 nu ser mer Android ut än någonsin”, skriver ShrimpApplePro på Twitter.

Uppdatering (2023-01-17):

Kamera med periskoplins endast i Iphone 15 Pro Max

Sedan ett tag tillbaka ryktas det att baksideskameran i årets modell av Iphone kommer utrustas med en så kallad periskoplins med stöd för optisk zoom.

Senaste nytt är att The Elec hävdar att periskoplinsen endast kommer finnas i Iphone 15 Pro Max, alltså den dyraste modellen.

När det kommer till Iphone 16 som släpps 2024 kommer det vara aktuellt med periskoplins i båda Pro-modellerna, skriver den sydkoreanska tekniksajten.

Sedan tidigare har Patently Apple uppmärksammat att Apple har beviljats ett patent på en lösning som beskriver hur en periskoplins ska implementeras i Iphone, något som stärker trovärdigheten i påståendet.

Uppdatering (2023-01-12):

Räkna med höjda priser

Enligt Macrumors kan det bli aktuellt för Apple att höja priset på Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max.

Bakgrunden är det oroliga läget i världen där vi just nu har flera kriser samtidigt, däribland kriget i Ukraina, höga elpriser och en skenande inflation.

Till det kommer att Apple har slutat sälja sina produkter på den ryska marknaden, så då behöver företaget hitta alternativa intäktskällor som kompensation.

Hur det blir för svensk del är svårt att sia om, men om kronan försvagas jämfört med den amerikanska dollarn under de kommande månaderna kan vi antagligen räkna med dyrare priser även här.

Uppdatering (2023-01-10):

Testproduktionen är i gång

Enligt Economic Daily News har Apples samarbetspartner Foxconn nu inlett testproduktionen av Iphone 15 på sina fabriker i Kina och Indien.

Därmed kan vi antagligen räkna med att bilder av de olika komponenterna börjar dyka upp relativt snart, något som kan ge oss lite mer kött på benen vad gäller de kommande nyheterna.

Serietillverkningen dröjer några månader till, detta då de nya mobiltelefonerna inte kommer lanseras förrän i september.

Uppdatering (2023-01-09):

Dynamic Island i alla modeller

För några månader sedan lanserades Iphone 14 Pro och Pro Max och den största nyheten är att den så kallade flärpen har ersatts av ett pillerformat kamerahål som kallas för ”Dynamic Island”. Det som är unikt med denna lösning är att den ändrar storlek och form beroende på vilken funktion som används.

Enligt en ny rapport från Bloombergs Apple-expert Mark Gurman kommer samtliga fyra modeller av Iphone 15 att utrustas med Dynamic Island, alltså även Iphone 15 och Iphone 15 Plus.

Gurman hävdar dessutom att de båda Pro-modellerna kommer få ett chassi av titan, något som det ryktats om sedan tidigare. Eventuellt kan det även bli tal om haptiska volymknappar i stil med hemknappen på tredje generationens Iphone SE och styrplattan på Macbook Pro.



Uppdatering (2023-01-04):

Ltpo-skärmar från BOE i Iphone 15

Enligt en ny rapport från den välkände analytikern Ming-Chi Kuo kommer Apple att använda sig av oled-skärmar av typen Ltpo (Low-temperature polycrystalline oxide) från kinesiska BOE i Iphone 15 och Iphone 15 Plus.

Den stora fördelen med Ltpo-skärmar är att de är mellan 15 och 20 procent mer energisnåla än vanliga oled-skärmar, något som kan leda till längre batteritid.

BOE är världens största tillverkare av lcd-paneler till tv-apparater, men producerar även oled-skärmar åt ett antal mobiltillverkare.

Enligt Ming-Chi Kuo kommer BOE stå för 70 procent av skärmarna, medan Samsung står för resterande 30 procent.

Uppdatering (2023-01-03):

Högupplöst kamera i alla modeller

I en rapport till investerare skriver Haitong Intl Tech Researchs analytiker Jeff Pu att uppgifter från Apples underleverantörer tyder på att samtliga Iphone 15-modeller kommer få huvudkamera med 48 megapixel upplösning precis som Iphone 14 Pro och Pro Max, rapporterar 9 to 5 Mac.

Pro-modellerna kommer fortfarande vara ensamma om telekamera vid sidan av den vanliga vidvinkelkameran och ultravidvinkeln, men med samma upplösning i huvudkameran kan det bli enklare för Apples utvecklare att optimera mjukvaran. Större inköpsvolymer kan även ge lägre pris, så det är inte ett förvånande rykte.

I Iphone 14 Pro används den höga upplösningen för att generera bättre 12-megapixelbilder och för att spara bilder med alla 48 miljoner pixlarna måste användaren välja att spara dem i råformat.

Uppdatering (2022-12-31):

Iphone 15 kan få lägre pris

Apple överväger att sänka priserna på basmodellerna av nästa års Iphone-serie, det vill säga de modeller som troligen kommer kallas Iphone 15 samt Iphone 15 Plus. Detta rapporterar 9 to 5 Mac.



Anledningen ska vara att Iphone 14 samt Iphone 14 Plus har sålt betydligt sämre än vad Apple räknat med. Särskilt ska Iphone 14 Plus-försäljningen ha varit ”otroligt liten”. Det är dock försent att ställa in Iphone 15 Plus då Apples roadmap för Iphone redan är satt.



Fler kunder ska istället ha satsa sina kronor och ören på att hoppa upp till Pro-serien för att få saker som en delvis ny design med Dynamic Island, always-on-skärm, Promotion, tre kameror med bättre specifikationer, en nyare generation processor, och mycket annat.



9 to 5 Mac spekulerar i att Iphone 15 kan få samma pris som den tidigare Iphone 13 Mini-modellen, medan Iphone 15 Plus kan få samma pris som Iphone 14 har idag, det vill säga ett steg ned på Apples prisstege.



Iphone 15-serien väntas släppas i september 2023, så det återstår fortfarande ett bra tag innan vi vet om det blir någon prissänkning.

Uppdatering (2022-12-29):

Längre batteritid

Ett av de vanligaste klagomålen på Iphone under alla år har varit att batteritiden inte håller måttet, men förhoppningsvis kan det bli ändring på den saken när Iphone 15 väl lanseras.

Enligt 9to5Mac arbetar nämligen TSMC på att göra A17-chippet så energisnålt som möjligt, något som borde innebära längre batteritid i slutändan.

Sedan tidigare ryktas det även om batterier med högre kapacitet, men det bör påpekas att liknande uppgifter florerat tidigare utan att infrias.

Om allt går enligt planerna lanseras Iphone 15 i september, så då får vi facit.

Uppdatering (2022-12-26):

A17-chippet börjar tillverkas

Vad gäller Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max tycks det bli tal om ett nytt A17-chipp som baseras på 3-nanometersteknik.

Enligt Digitimes kommer Apples taiwanesiska samarbetspartner TSMC att starta tillverkningen redan på torsdag, men det kommer dröja några månader innan produktionen når full kapacitet.

A17-chippet sägs erbjuda uppemot 15 procent högre prestanda jämfört med dagens chipp.

Uppdatering (2022-12-21):

5g-modem från Qualcomm

Enligt Macrumors finns det mycket som tyder på att Apple kommer använda sig av Qualcomms 5g-modem även i nästa års modeller av Iphone.

Det tycks alltså som om arbetet med egenutvecklade 5g-modem tar längre tid än väntat, detta trots att det nu har gått tre år sedan Apple köpte upp Intels modemdivision.

Eventuellt kan det bli aktuellt med egna modem i någon av modellerna, men för tillfället ser det ut som om övergången inleds först 2024.

I februari presenterades Snapdragon X70, ett energisnålt 5g-modem med låg latens som erbjuder hastigheter på uppemot 10 gigabit. Detta kan mycket väl bli det sista 5g-modemet från Qualcomm som Apple använder sig av.

Uppdatering (2022-11-29):

Nya kamerasensorer från Sony

Utöver ryktena om en periskoptelekamera i toppmodellen av Iphone 15 kommer nu fler uppgifter om kamerahårdvaran.

Nikkei Asia påstår att Apple kommer använda nya sensorer från Sony med en ny arkitektur som separerar fotodioder och transistorer i två skilda lager, med resultatet att sensorn blir mer ljuskänslig. Det innebär i sin tur att kameran kan fånga bilder med större dynamiskt omfång, till exempel ett ansikte i starkt motljus.

Apple har hittills förlitat sig på hdr-funktioner baserade på maskininlärning för att möjliggöra den typen porträtt, och det blir spännande att se vad bättre hårdvara kan tillföra i form av minskat brus och mer naturliga detaljer.

Uppdatering (2022-11-21)

Iphone 15 kan få titanchassi med rundade kanter

Enligt Twitter-användaren @ShrimpApplePro, som tidigare läckt Apple-relaterade uppgifter som visat sig stämma, ska Apples Iphone för 2023 få ett chassi i titan med rundade kanter. Inte helt olikt de chassin som syns på Apples senaste Macbook Pro-modeller. Mobilen kommer likväl fortfarande ha glas baktill.

@ShrimpApplePro skriver också att det är värt att ha i åtanke att uppgifterna om den nya designen är väldigt tidiga och därför inte helt säkra.

Apples senaste Iphone 14 har ett chassi i aluminum och rostfritt stål. Den senaste Iphone-modellen som hade rundade kanter var Iphone 11.

Uppdatering (2022-11-17)

Kuo: Iphone 15 Pro kan få Thunderbolt

Den kända Apple-analytikern och läckan Ming-Chi Kuo skriver nu via Twitter att Apples kommande Iphone 15 Pro kan bli företagets första att ha Thunderbolt-överföring.

De senaste uppgifterna från leveranskedjan tyder på att hela Iphone 15-serien kommer att använda usb-c i någon form istället för Lightning. 15 Pro och 15 Pro Max sägs då även stödja Thunderbolt medan 15 och 15 Plus kommer stödja usb 2.0.



Iphone 15 Pro och Pro Max skulle i det fallet kunna ha en potentiell överföringshastighet på upp till 40 gigabit per sekund via Thunderbolt 3.

Uppdatering (2022-10-31):

Kan bli utan ”8P”-objektiv

Förhållandevis träffsäkra analytikern Ming-Chi Kuo påstår i ett inlägg på Twitter att Iphone 15 Pro kanske inte kommer få en tidigare väntad uppgradering av kamerorna, rapporterar 9 to 5 Mac.

Det handlar som tur är inte om teleskopkameran som enligt rykten ska sitta enbart i Iphone 15 Pro Max utan nya objektiv som enligt tidigare uppgifter skulle gå från sju till åtta linselement (ett så kallad ”8P”-objektiv eftersom det består av åtta plastelement).

Fler linselement kan ge mindre distortion och kromatisk aberration men också större risk för interna reflektioner vid starkt ljus, så kallad linsöverstrålning.

Uppdatering (2022-10-28):

Pro-modellerna kan få digitala volymknappar

När Iphone 7 släpptes var en av nyheterna att hemknappen inte längre var en fysisk knapp, utan en elektronisk sensor som lurade dina fingrar att den var en knapp genom att vibrera telefonen på precis rätt sätt.

Nu påstår analytikern Ming-Chi Kuo att Apple kommer göra samma sak med volymknapparna och knappen för ljud på/av på vänstersidan av telefonen i nästa års Iphone 15 Pro-modeller, rapporterar 9 to 5 Mac.

För volymknapparna är det enkelt att förstå hur det kommer fungera, men reglaget för att slå av och på ljud visar i vilket läge den är via känseln, vilket verkar svårt att återskapa med vibrationer eller på annat sätt utan ett fysiskt reglage.

Uppdatering (2022-10-25):

8 gigabyte minne i Pro-modellerna

Analytikerna på Trendforce har tittat i spåkulan och kommit fram till vad vi kan förvänta oss av Iphone 15 som släpps hösten 2023.

Slutsatsen är att de två Pro-modellerna kommer utrustas med A17-chipp, medan de två ”vanliga” modellerna får nöja sig med A16.

Apple kommer även passa på att öka mängden arbetsminne till 8 gigabyte i Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max. I de enklare modellerna blir det 6 gigabyte, något som låter hyfsat troligt.

Vad gäller kamerorna kommer Pro-modellerna utrustas med en så kallad periskoplins med 10 gångers optisk zoom, något som du kan läsa mer om lite längre ner.

Avslutningsvis får vi se stöd för usb-c, detta då EU krävt en sådan förändring och det inte finns någon anledning för Apple att skjuta på övergången längre.

Uppdatering (2022-10-03):

Inget stöd för Touch ID

Enligt det senaste nyhetsbrevet från Bloombergs Apple-expert Mark Gurman kommer det inte vara aktuellt med stöd för Touch ID i nästa års modeller av Iphone.

Apple sägs ha testat att placera fingeravtrycksläsaren under skärmen, men tekniken anses ännu inte mogen för en lansering på bred front.

En alternativ lösning är att integrera fingeravtrycksläsaren i strömknappen, men det finns inget som tyder på att det är aktuellt för Iphone 15. Möjligtvis skulle det kunna komma på tal för en framtida uppgradering av Iphone SE.

Det bör påpekas att Apple inte tänker slopa den nuvarande ansiktsigenkänningen. Om Touch ID kommer tillbaka så småningom handlar det snarare om ett komplement som ger användarna möjlighet att välja fritt mellan Touch ID och Face ID för inloggning.

Uppdatering (2022-09-29):

Pro Max popularitet bäddar för större skillnader

Vi har tidigare rapporterar om hur analytikern Ming-Chi Kuo tror att det kommer vara större skillnad än bara storlek och batteri mellan framtida Pro- och Pro Max-modeller, och nu backar han påståendet med siffror som försöker förklara varför.

Enligt Ming-Chi Kuo har Iphone 14 Pro Max sålt 50 procent bättre hittills än Iphone 14 Pro, vilket pekar på högre genomsnittspris på Iphone för årets fjärde kvartal, och större incitament för Apple att satsa ännu mer på toppmodellen.

Ett separat rykte nyligen påstod att Pro Max-namnet möjligen kan ersättas av Ultra, vilket skulle vara konsekvent med produkter som Apple Watch Ultra och Macprocessorn M1 Ultra.

Uppdatering (2022-09-09):

Större skillnader mellan olika modeller

För bara några år sedan var skillnaderna små mellan ”vanliga” Iphone och Pro-modellerna. Mest handlade det om lyxigare material och ytterligare en kamera på baksidan. I årets modeller är skillnaderna större och märks bland annat i att Iphone 14 Pro och Pro Max har ett nytt A16-chipp medan de billigare modellerna behåller A15.

Ska vi tro analytikern Ming-Chi Kuo kommer klyftan mellan modellerna bli ännu större i nästa års Iphone-familj. Han skriver på Twitter att Apple vill höja försäljningen av de dyraste modellerna och kommer därför bland annat börja differentiera mellan Pro och Pro Max igen.

En möjlig kandidat för en unik Pro Max-funktion är den periskopkamera för riktigt lång tele det har ryktats om i ett par år.

Analytikern poängterar att Apple måste hitta nya sätt att locka kunder att uppgradera då hårdvaruutvecklingen har avstannat.