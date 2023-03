Test: Benqs skärm faller mellan två stolar

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Justerbar i höjd och sidled

Gott om anslutningsmöjligheter

Fiffiga funktioner Nackdelar Ljussvag

Uselt ljud

Saknar webbkamera

Snäppet för dyr Omdöme Benq är inga duvungar i skärmlandet. Benq PD3205U är en bra skärm, men den är inte tillräckligt för att kunna ersätta en professionell skärm. Skärmens största aber är att den inte tillräckligt ljusstark för en professionell användare. Annars är det en skärm med bra ergonomi med gott om anslutningar, som dessvärre har ett något för högt pris.

Benq har funnits med ett bra tag i skärmvärlden, där de har släppt allt möjligt för såväl konsumenter till professionella användare. Benq PD3205U placerar sig prismässigt i mitten av dessa världar. Visserligen är knappa 10 000 kronor mycket pengar och den går att hitta för 8 900 kronor. Men vill du ha en skärm från Apple till din Mac behöver du hosta upp 20 000 kronor för en Studio Display, som visserligen har 5k-upplösning och andra finesser som Benq saknar, eller hela 60 000 kronor för en Pro Display XDR.

Petter Ahrnstedt

Vi lämnar Apples grejer åt sidan för en stund och fokuserar istället på Benq. Som skärm betraktat är det en habil sådan. En ips-panel med upplösningen 3 840 x 2 160 (16:9) vars bildyta är täckt av en antireflexbeläggning. Kontrastförhållandet är 1 000:1 och svarstiden är fem millisekunder.

På baksidan sitter ett gäng olika portar, allt från usb a, displayport till hdmi och thunderbolt 3. Den senare kan skicka ut 85 watt till din laptop.

Gott om anslutningsmöjligheter finns. Här syns bara ett axplock. Petter Ahrnstedt

En metallplatta gör att den står stadigt. Stativet går att justera såväl höjd- som sidledes. Du kan även rotera skärmen i porträttläge om du vill. Jämfört med en skärm från Apple är den ett ergonomiskt mästerverk.

Färgstark men ljussvag

Benq PD3205U har 95-procentigt stöd för P3 och 100 procent för sRGB. Färgerna som ips-panelen serverar är klara utan överdrivet färgstick åt något håll. Däremot tycker jag att ljusstyrkan är klen. Som standard klarar den 250cd/m² och kan pressas upp till 400cd/m² i hdr10-läget. Jämför detta med Apples Studio Display, som kontinuerligt har en ljusstyrka på 600cd/m². En M1 Imac har 500cd/m².

Men Benq PD3205U har några spännande funktioner. Det följer med en puck som du enkelt kan byta till olika färglägen genom knappar. Samma puck har också ett vred för att ställa in ljusstyrkan. Andra funktioner är Dualview, där du kan använda olika färglägen samtidigt på skärmen. Det finns även lägen för mörkerrum (ett läge där det är enklare att ställa in nivåer i bilder tagna under sämre ljusförhållanden), cad och animering.

Världens sämsta ljud

Högtalarna som sitter i den skärmen är under all kritik. Ljudet är svagt, saknar all form av fyllighet och är klart underdimensionerat. Futtiga 2 x 2,5 watt får du. Ljudet från en Macbook Pro 14 tum är överlägset bättre. Visst kan du – och bör! – koppla in ett par externa högtalare till skärmen. Men Benq hade gjort ett bättre intryck om de hade slopat högtalare helt och hållet. En mobiltelefon låter både bättre. Och högre!

Ljudet är verkligen i klenaste laget.

När omdömet ska summeras om Benq PD3205U är det en blandad påse vi får. Det är en bra skärm med dito ergonomi. Den är inte bäst på någonting och får se sig omsprungen av Apples skärmar – som dessutom är mycket snyggare. Jag skulle placera den här skärmen mer i entusiastlägret än i det professionella. Den är för dig som lämnat nybörjarstadiet och vill ha snäppet bättre grejer. Den är också utmärkt om du skapar musik och vill ha översikt över alla kanaler. Då spelar också ljusstyrkan mindre roll.

Som tidigare konstaterat är den mycket billigare än skärm från Apple. Men en snabb jämförelse visar att exempelvis Samsung Viewfinity S32B800P 32 på pappret är lika bra, men går att få för 7 500 kronor.

Trots en del spännande funktioner samt möjlighet till porträttläge räcker det inte till för att motivera priset. Mer ljusstyrka hade varit välkommet, likaså inbyggd webbkamera. Och ett tips, Benq, ett par askassa högtalare är sämre än inga högtalare alls. Som det är nu faller den här skärmen mellan två stolar. Den är inte tillräckligt bra för att attrahera professionella användare, samtidigt som den inte är tillräckligt billig för att locka entusiasterna att köpa den.

Specifikationer

Produktnamn: Benq PD3205U

Testad: Mars 2023

Tillverkare: Benq

Storlek: 31,5 tum

Rörlighet: Höjd, sidled, tilt, pivot

Upplösning: 3 840 x 2 160 bildpunkter

Paneltyp: Ips

Ljusstyrka: 250 cd/m2

Kontrast: 1 000:1 statisk

Hdr: Hdr10

Färgomfång: Srgb

Uppdateringsfrekvens: 65 Hz

Svarstid (GtG): 5 ms

Bildingångar: Hdmi 2.0, displayport 1.4, 3 x usb c

Storlek: 42,2 x 71,4 x 8,5 cm

Pris: Kostar från 8 821 kronor på Prisjakt