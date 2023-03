Steve Jobs-autograf till salu – för en miljon kronor

Apple-grundaren Steve Jobs var inte känd för att skriva autografer till höger och vänster, och därför är de få kända exemplar som finns värda en hel del. Till och med en signerad check kan sälja för tiotusentals kronor på auktion.

Nu har en ny tidigare okänd Steve Jobs-autograf dykt upp till försäljning på Moments In Time. Underskriften sitter på en utmärkelse till Suzanne Lindbergh efter 10 år på Apple. Hon jobbade med marknadsföring mellan 1988 och 2013 och var de sista åren ”worldwide director of buzz marketing”, en titel som innebär att hon ansvarade för produktplacering i filmer och tv-serier.

Enligt Moments In Time skrev Steve Jobs själv under den här typen av utmärkelser under en kort period efter att han tog över som vd, innan företaget började trycka kopior av hans signatur.

Moments In Time listar inget pris på den autentiserade autografen, men enligt TMZ vill sajten ha 95 000 dollar – i runda slängar en miljon kronor.