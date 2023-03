Stora skillnader när Android- och Iphone-användare uppgraderar

CIRP har publicerat resultaten av en enkät på det här temat i sitt betalnyhetsbrev på Substack (via 9 to 5 Mac). Firman lät respondenter välja vad de gör med gamla telefoner från följande sex kategorier: Byter in, säljer, behåller, ger till släkt/vänner, förlorad/stulen/trasig eller lämnad till återvinning.

Svaren visar sig skilja sig markant mellan Android- och Iphone-användare.

43 procent av Iphone-användare svarade att de byter in den när de köper ny (det vill säga till Apple eller en operatör). 7 procent säljer, 23 procent behåller själv, 13 procent ger till släkt och vänner, 8 procent har redan blivit av med den och 6 procent lämnar till återvinning.

På Android-sidan är det bara 14 procent som lämnar som inbyte för en ny telefon och 4 procent som säljer den gamla. Hela 54 procent svarade att de behåller den, medan de tre övriga kategorierna hade liknande svarsfrekvens med 11, 8 respektive 9 procent.

CIRP påpekar att 15 procent av Iphone-kunder rapporterar att de hade Android tidigare och att många av dessa kanske behåller sin gamla telefon för säkerhets skull, vilket kan förklara en del av skillnaden i hur många som svarade att de behåller sina gamla telefoner.