Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Enkel att använda

Sparar ingen data

Dedikerade servrar för streaming Nackdelar Få olika abonnemang Omdöme Cyberghost gör vad den ska och lite till. Den är enkelt att använda och har bland annat streaming från andra länder som en prioritet. Vill gillar också att Cyberghost inte sparar loggar och värderar användarnas integritet högt.

Cyberghost har en omfattande serverpark placerad i över 91 länder runt om i världen. I praktiken innebär det att du kan ge din dator en ip-adress från någon av alla dessa länder, vilket kan behövas om du vill se innehåll som är geoblockerat.

Förutom att kunna kika på amerikanska Netflix har Cyberghost har ett par roliga funktioner. En av dem är att du kan välja servrar som är optimerade för streaming. Dessa servrar är sedan fördelade på olika tjänster. Det finns exempelvis en server som är optimerad för NFL-fotboll och amerikanska Disney Plus. Listan på antalet länder och tjänster lång!

Tänk dock på att det är en katt och råtta-lek mellan vpn-leverantörer och streamingtjänster. En server som fungerar för exempelvis amerikanska Netflix idag kanske inte gör det imorgon.

Om du hellre vill ladda ned något från internet finns det servrar som är optimerade för detta.

Smarta funktioner

En annan smart funktion är att du kan skapa smarta regler. Under inställningar finns en flik där du kan ställa in att vissa program automatiskt startar så fort en vpn-uppkoppling är säkerställd. Det går också att ställa in så att Cyberghost etablerar en vpn-anslutning när du är på ett öppet nätverk.

Smarta regler. Här kan du ställa in att Cyberghost ska starta när en viss app drar igång. I det här fallet är det Whatsapp som triggar Cyberghost. Foundry

Om du hellre vill kan du bara välja automatisk anslutning till den snabbaste servern. Cyberghost har också automatisk kill switch som stänger av internetanslutningen om vpn-anslutningen avbryts och har skydd mot läckage av dns-information.

Prismässigt ligger Cyberghost ungefär där alla andra vpn-operatörer befinner sig. Det finns dock bara tre olika abonnemang att välja mellan. Ett månadsabonnemang är dyrast, cirka 120 kronor, beroende på växelkurs. Ett sex månaders abonnemang kostar 70 kronor i månaden. Billigast är att teckna ett abonnemang för två år, då hamnar kostnaden på dryga 21 kronor i månaden. Jag hade gärna sett ett möjligheten att teckna ett ettårskontrakt. Cyberghost har i varje fall en generös pengarna tillbaka-garanti.

Upp till sju enheter kan vara anslutna samtidigt. Det finns även app för din Iphone eller Ipad.

Bra integritet

Det är värt att notera att Cyberghost har ett starkt fokus på användarens integritet. Tjänsten använder 256-bitars aes-kryptering och sparar inga loggar över dina internetaktiviteter, vilket betyder att tredje part inte kan övervaka eller spåra din internetaktivitet. Då inga loggar sparas finns det inte heller någon data att lämna ut om en myndighet skulle kräva det.

Foundry

Sammanfattningsvis är Cyberghost en pålitlig vpn-tjänst som erbjuder användare hög säkerhet, sekretess och stabilitet, och är särskilt bra för strömmande innehåll. Den är dessutom snabb och skulle du hamna på en långsam server går det alltid att byta.



Specifikationer

Antal servrar: 9 089

Antal länder: 90+

Kryptering: 256-bitars aes-kryptering

Pengarna tillbaka garanti: Ja