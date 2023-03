Kuo: Airpods Pro med usb-c på gång – men inte Airpods 3

Efter att det under veckan dykt upp en ny modell av Airpods Pro i Apples kod till IOS 16.4, flikar nu Ming-Chi Kuo in och hävdar att detta troligen är en ny variant av hörlurarna med usb-c-kontakt, skriver 9 to 5 Mac. Därmed gör Apple också sina tillbehör redo för en framtid med usb-c.

Mer överraskande är att Kuo på Twitter nämner att han inte sett några tecken på att “vanliga” Airpods 3 ska få en usb-c-kontakt. Där kan det hända att vi får vänta till en ny generation istället, alltså Airpods 4, för att få usb-c-kontakten.