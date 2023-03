Apples storfilm Killers of the Flower Moon släpps på bio i höst

Apple låter meddela att Martin Scorseses nya film Killers of the Flower Moon kommer att visas på bio från och med den 20 oktober.

Filmen handlar om hur upptäckten av olja i Oklahoma på 1920-talet ledde till att många medlemmar av ursprungsbefolkningen i Osage-reservatet mördades, en period som i efterhand kallas för ”Reign of Terror”.

Bland skådespelarna kan nämnas Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion och Tantoo Cardinal.

Tanken är att Killers of the Flower Moon ska visas på Apple TV Plus så småningom, men det kan dröja till början av 2024.