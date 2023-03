Miniserie med Jessica Chastain på väg till Apple TV Plus

Apple har beställt åtta avsnitt av The Savant, en ny miniserie som ska visas på Apple TV Plus så småningom.

The Savant baseras på en sann historia och handlar om en forskare som i hemlighet infiltrerar organisationer som sprider hat på internet.

I huvudrollen ser vi ingen mindre än Jessica Chastain, den prisbelönade skådespelerskan som setts i hyllade produktioner som The Eyes of Tammy Faye, The Good Nurse och George & Tammy.

Seriens skapare är Melissa James Gibson, mest känd för att ha skrivit manus till House of Cards och The Americans.