Uppgifter: Samsung ska tillverka oled-paneler till Macbook Air

Samsung Display har påbörjat utvecklingen av en ny oled-skärm som ska sitta i en kommande 13-tumsmodell av Macbook Air, påstår The Elec (via 9 to 5 Mac).

Konkurrenten LG, som är ledande inom oled, ska förse Apple med oled-skärmar till Ipad Pro och Macbook Pro men har enligt den koreanska sajten inte kapacitet att även ta sig an Macbook Air.

Oled-panelerna för Macbook Air ska enligt The Elecs källor vara av traditionell typ som i Iphone med ett lager, och inte dubbla lager som Apple enligt tidigare rykten kommer använda i Ipad Pro och Macbook Pro för ökad ljusstyrka och livslängd. De här avancerade oled-skärmarna ska enligt en tidigare rapport från The Elec kosta 2–3 gånger så mycket som vanliga oled-skärmar, vilket kan förklara varför Apple väljer bort dem i Macbook Air.

I många år har det gått rykten om att Apple vill bygga framtida Macbook-modeller med mikro-led-skärmar, men utvecklingen av den tekniken har dragit ut på tiden samtidigt som oled-tekniken har förbättrats, bland annat med mycket lägre risk för inbränningseffekt.