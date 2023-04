Uppgifter: Grus i Apples M2-maskineri efter svag efterfrågan

Det är första gången Apple stoppar produktionen av sina egna chipp. Anledningen är enligt 9to5mac begränsad efterfrågan på M2 Mac-datorer. Produktionen återupptogs i mars, men är enligt uppgift hälften så stor jämfört med produktionen av M1-chippet under samma period förra året.

Apple lanserade M2 redan förra sommaren för Macbook Air och Macbook Pro 13”. I januari det här året lanserades M2 Pro och M2 Max, som ersatte M1 i Macbook Pro 14 & 16” samt Mac mini.

Det är ursprungligen sajten The Elec (Koreansk sajt) som rapporterat om produktionsupphållet. Apples partner i processortillverkningen, TSMC, har inte kommenterat uppgifterna. The Elec har genom att spåra andra Apple-partners, som utför uppföljningsarbete på processorerna, dragit slutsatsen att Apple stoppade produktionen av M2 under årets första två månader.

När Apple presenterade siffrorna för första kvartalet 2023, hade Mac-intäkterna sjunkit dramatiskt från 10,85 miljarder dollar sista kvartalet 2021 till 7,74 miljarder dollar samma kvartal förra året.