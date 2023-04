Nintendo: ”Inga fler Super Mario-spel för Iphone”

Mannen bakom Nintendos Super Mario, Shigeru Miyamoto, har bekräftat att det inte kommer att släppas nya Super Mario-spel till Iphone eller någon annan telefon heller för den delen, detta skriver Appleinsider. Avslöjandet kom i en stor intervju med Shigeru Miyamoto i tidningen Variety.

Trots att Super Mario Rum genererade 60 miljoner dollar i intäkter under sitt första år, medanMario Kart Tour dragit in lika mycket sedan det lanserades 2019, var det inte tillräckligt. Som jämförelse har Mario Kart 8 dragit in tre miljarder dollar (cirka 30 miljarder kronor) på Nintendo Switch.

Shigeru Miyamoto säger dock i intervjun att det mobilspel gör det enklare för en större publik att uppleva spelet, samtidigt som han påpekar att ”mobilappar inte kommer att vara den primära vägen för framtida Mario-spel.”