Test: Alogic Thunderbolt 4 Blaze Hub ger dig allt du behöver

Omdöme Alogic Thunderbolt 4 Blaze Hub är smidigt, snabb och låter dig ansluta upp till två stycken 4k-skärmar till en Mac som bara har stöd för en. En ovanligt stor strömadapter och sladd gör den mindre portabel. Visst går det, men sladd och adapter väger tre gånger så mycket som själva hubben. Vi gillar dock att det inte snålas med thunderbolt 4-portar.

När Apple lanserade Mac Mini, Macbook Air och Macbook Pro 13 med deras egenutvecklade cpu M1 fick de fantastiska recensioner. De var snabbare än Intel och slukade mycket mindre energi. Men om du använde flera externa skärmar var du rökt, då vare sig M1 eller M2 tillåter det. Enligt Apple stöder de en skärm upp till 6k vid 60 Hz. Visserligen går det att koppla in en till skärm via hdmi i Mac Mini, men både Macbook Air och Pro 13 saknar den möjligheten.

Entré Thunderbolt 4 Blaze Hub. Det är en synnerligen kompetent och kompakt (nåja, mer om det kompakta senare). Med den här kan du koppla in dubbla 4k-skärmar till din Macbook Air eller Pro 13. På baksidan av hubben sitter tre stycken thunderbolt 4-portar, var och en kapabel att leverera 60 watt usb-pd för att ladda din dator (eller Ipad, om du använder den med extern skärm). Samtliga thunderbolt-portar är även usb-c-kompatibla.

Du kan koppla in allt möjligt till hubben. Och det som behöver laddning får laddning.

På framsidan sitter en usb typ a med stöd för datahastigheter upp till 10 g/bps och en usb-c-port för datorn.

Hubben har samma färg som Apples rymdgrå datorer, vilket gör att den matchar dem snyggt. Värre är det för undertecknad som har en midnattsblå Macbook Air…

Enorm adapter och tillika sladd

På det hela taget är det en superb hubb, vars enda smolk i den annars så goda bägaren är strömadaptern. Den är större än själva Blaze och kräver dessutom en rejäl sladd typ C13. Jag kan förstå att tanken att göra en liten smidig hubb som är enkel att ta med sig när du är ute och reser, men när laddare och sladden tar upp såpass mycket mer utrymme är det en lösning som motarbetar sig själv.

Ett annat aber är det relativt höga priset, 3 000 kronor måste du punga ut för att leka med Blaze. Det är mycket pengar, men det är där någonstans du hamnar om du vill ha högkvalitativa grejer. Precis som Apple och deras datorer.

Hur som helst, med detta sagt är det en hubb som kan pryda ditt skrivbord på ett diskret sätt och som dessutom matchar alla rymdgrå Macbook. Om du har oturen att sitta med en Windows-dator kan vi ändå glädja dig med att den även fungerar för sådana.

Specifikationer

Produktnamn: Thunderbolt 4 Blaze Hub

Testad: April 2023Tillverkare: Alogic

Datoranslutning: Usb 3 typ c gen 1

Videoutgång: Hdmi, 3 x Thunderbolt 4

Usb-portar: 1 x usb a 3.2

Storlek: 118 x 73 x 17,4 mm

Nätverk: Nej

Strömförsörjning: 60 watt usb-pd (via usb c)

Systemkrav för full funktionalitet: Thunderbolt 3 eller 4

Garanti : 2 år

Pris: 2 990 kronor hos Scandinavian Photo