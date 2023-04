Google släpper akut uppdatering för Chrome på Mac

Efter att Apple släppt en rad säkerhetspatchar för att åtgärda en kritisk säkerhetshål i Safaris Webkit har Google släppt en akut säkerhetsuppdatering för sin egen webbläsare Chrome.

Google har klassat säkerhetshålet som högrisk och uppmanar alla användare att uppdatera till version v112.0.5615.121. Uppdateringen, som kom den 14 april, inkluderar två säkerhetsfixar, varav en av dem är för en ”type confusion bug”, som upptäckts av Googles Threat Analysis Group den 11 april. Google säger att de är medvetna om att sårbarheten har utnyttjats, men avböjer att ge specifika detaljer.

Som vanligt begränsar Google tillgången till specifik information om sårbarheten tills ”en majoritet har uppdaterat Chrome”. Den andra sårbarheten avslöjas inte, men Google rapporterar att ”pågående internt säkerhetsarbete ansvarar för ett brett spektrum av fixar”.

Detta är den första patchen för 2023 som åtgärdar en zero day-sårbarhet (en sårbarhet som inte upptäckts av tillverkaren). Under 2022 släppte Google nio uppdateringar för att åtgärda zero day-sårbarheter för Chrome.

För att uppdatera Chrome, klicka på Chrome-menyn, sedan Om Chrome. Kontrollera versionsnumret för att se om det har uppdaterats till v112.0.5615.49. Om inte, klicka på Ladda ned och installera. Följ sedan anvisningarna.

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt

