Nu kan du läsa Apples klimatrapport online

Inför jordens dag belyser Apple sitt mål att göra alla produkter koldioxidneutrala till 2030, inklusive ett nytt system för att redogöra för minskade klimatpåverkan hos nya Iphone-, Ipad-, Macbook Air- och Apple Watch-modeller.

Apple är redan idag koldioxidneutralt med avseende på den egna verksamheten och har minskat sina sammanlagda koldioxidutsläpp med över 45 procent sedan 2015, samtidigt som företagets intäkter har ökat med mer än 68 procent under samma period. Tack vare sitt miljöarbete kunde företaget undvika totalt 28 miljoner ton koldioxid förra året. Miljöarbetet omfattar bland annat ökad användning av förnybar energi i hela leveranskedjan och användning av återvunnet och annat material med låga koldioxidutsläpp i företagets produkter.

Apples robot Daisy, vars syssla är att plocka isär gamla Iphones, så att delarna kan återanvändas.

Lisa Jackson, Vice President för Environment, Policy, and Social Initiatives på Apple säger i ett pressmeddelande att ”vi är närmare än någonsin att uppnå vår vision för Apple 2030 – vårt ambitiösa mål att göra alla produkter koldioxidneutrala till 2030”

I miljölägesrapporten för 2023 som släpptes idag lyfter Apple fram sitt fortsatta arbete med återvinning, förvaltning av naturresurser och initiativ för ren energi. Apple presenterade dessutom sin årliga rapport People and Environment in Our Supply Chain.

Samtidigt idag presenterar Apple ett nytt system som redogör för hur företagets miljöarbete gällande förnybar energi, effektivitet och materialinnovation bidrar till avsevärt minskad klimatpåverkan. För att redovisa framstegen har Apple publicerat uppdaterade miljörapporter för Iphone 14 och Iphone 14 Plus, Ipad (tionde generationen), Macbook Air med M2-chip samt Apple Watch Series 8.

I den går att läsa hur stor andel av tillverkningen som drivs med ren energi för var och en av produkterna samt hur den utökade användningen av återvunna material minskar klimatpåverkan från respektive enhet. Apple har till exempel minskat utsläppen för Macbook Air M2 med 28 procent. Minskningen beror till största del på användandet av återvunna och förnybara material. För Apple Watch Series 8 har enhetens klimatpåverkan minskat med 26 procent.

