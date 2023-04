Telegram-grupp säljer stöldprogram för Mac OS

Under de senaste åren har Mac OS blivit allt mer populärt, främst på grund av dess användarvänliga gränssnitt. MacOS anses också ofta vara säkrare än andra operativsystem. Trots detta har hotaktörer fortsatt att rikta in sig på Mac OS. Tidigare har det funnits flera fall där aktörer riktat in sig på Mac OSmed olika familjer av skadlig kod, som exempelvis MacStealer.

Cyble Research and Intelligence Labs har nyligen upptäckt en Telegram-kanal som säljer en ny sorts malware specialiserad på stjäla information som heter Atomic Mac OS Stealer. Koden är utformad för att rikta in sig på Mac OS och kan stjäla känslig information från offrets dator.

Människorna bakom detta stöldprogram förfinar ständigt koden och lägger till nya funktioner för att göra det mer effektivt. Den senaste uppdateringen uppmärksammades i ett Telegram-inlägg den 25 april där de senaste funktioner visades upp. Atomic Mac OS Stealer kan stjäla olika typer av information från offrets dator, inklusive lösenord från nyckelringen, systeminformation, filer från skrivbordet och dokumentmappen, och till och med lösenordet till Mac OS. Stöldprogrammet är utformat för att rikta in sig på flera webbläsare och kan extrahera lösenord och kreditkortsinformation.

Bästa sättet att skydda sig för malware i allmänhet och Atomic Mac OS Stealer i synnerhet är följande: