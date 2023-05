Apple och Google arbetar tillsammans för att hantera oönskad spårning

Spårningsenheter hjälper användare att hitta personliga föremål som nycklar, väska, bagage och mer genom så kallade crowdsourcing-nätverk. Men de kan också missbrukas för oönskad spårning av individer.

Specifikationen som Apple och Google arbetar på kommer att göra det möjligt för enheter att vara kompatibla med obehörig spårningsdetektion och varna användare på såväl IOS som Android-plattformen. Andra tillverkare som stöder det föreslagna förslaget inkluderar Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security och Pebblebee, detta skriver Apple i ett pressmeddelande.

Specifikationen innehåller bästa praxis och instruktioner för tillverkare om hur de kan bygga in dessa funktioner i sina produkter.

För att utveckla specifikationen har feedback från tillverkare av enheter, säkerhets- och intressegrupper integrerats. Samarbetet har även inkluderat National Network to End Domestic Violence och Center for Democracy & Technology, som välkomnar det föreslagna förslaget. Specifikationen har lämnats in som en Internet-Draft via Internet Engineering Task Force, en organisation för standardutveckling.

Apple och Google har enats om att släppa en produktionsimplementation av specifikationen för varningar om oönskad spårning före slutet av 2023, vilket kommer att stödjas i framtida versioner av IOS och Android. Initiativet representerar ett viktigt steg för att bekämpa oönskad spårning och båda företagen uppmanar andra att delta i utvecklingen av specifikationen.