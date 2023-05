Mophies resekit gör laddning av Apple-prylar enkelt

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Snyggt

Litet

Praktisk väska Nackdelar De utlovade watten saknas

Dyrt Omdöme Det här är ett perfekt laddkit du kan ha på skrivbordet eller placerat permanent i resväskan. På så vis kommer du alltid att kunna ladda din Iphone och dina Airpods. Har du även en Apple Watch med på resan kan du ladda den samtidigt, så länge du har med dig en sladd.

Pris: 1 295 kronor hos Dustinhome

Mophie har specialiserat sig på tillbehör för mobiler i allmänhet och Iphone i synnerhet. Nu släpper de en reseladdare förpackad i en trevlig liten väska. Mophie Snap Plus Travel Charger levereras i en enkel kartong som inte har en massa sönderfallande frigolit (alltid ett plus att inte behöva dra fram dammsugaren).

Själva laddaren ligger i ett snyggt fodral av syntetisk textil som rymmer alla tillbehör, till skillnad från när du köper powerbanks och sladdar som löst slamrar i väskan, är svåra att fiska upp och som alltid trasslar in sig i allt. Mophie skickar även med sin egen laddare, som grejar 15 watt. Allt du behöver finns således i ett och samma fodral.

Mophie Snap Plus Travel Charger är förpackad i en praktisk väska. Petter Ahrnstedt

För Iphone (och möjligtvis andra telefoner) som inte har ett Magsafe-skal följer det med en fiffig adapter som kan placeras på telefonens skal. Denna ”adapter” är en självhäftande sticker som dock bara kan användas en gång och går inte att justera när den väl sitter fast, så se till att du är säker på var den ska hamna. Ordet ”snap” i produktnamnet gör skäl för sitt namn. Min Iphone 14 Pro Max sitter ordentligt tack vare magneten i laddaren – det ska mycket till för att placera telefonen fel.

Petter Ahrnstedt

Då det här är ett laddkit måste du sålunda vara pluggad in i väggen för att det ska fungera, men när den väl är det har du ett snyggt litet kit som laddar upp till fyra produkter samtidigt, två via qi-laddning och två via usb-c och a.

Låt laddningen börja

Mophie Snap Plus Travel Charger utlovar upp till 7,5 watt trådlös laddning för Iphone och 15 watt för Android. När jag laddade min Iphone nådde den runt 8,5 watt med trådad laddning, vilket får anses vara okej. Trådlöst var inte dåligt heller: 6,48 watt, vilket är mer än vad de flesta qi-laddare vi testat har förmått, men fortfarande lägre än vad som utlovats. När jag testar att ladda mina Airpods Pro och en Iphone samtidigt laddas telefonen fortfarande med knappa 6,5 watt. Med en Google Pixel 7 Pro blir det avsevärt bättre – 12 watt med trådad laddning och dryga åtta watt vid trådlös laddning.

Utöver qi-laddning kan du även ansluta via usb-c och a. Petter Ahrnstedt

Med alla sladdar kopplade rätt och alla uttag där dom ska vara så fungerar det här kitet riktigt bra. Det är snyggt, smidigt och levereras i tjusig liten tygväska. Det betyder en hel del mindre strul för den som reser då du har väggkontakt, sladdar och laddare på ett och samma ställe. Och behöver du ladda datorn kan du använda den medföljande usb-c-laddaren.

Nackdelar, finns det sådana? Jomenvisst, det är rätt dyrt. Hos Mophie kostar det 134,95 euro, cirka 1 530 kronor. Visst kan vi gnälla över att den trådlösa laddningen inte levererar som den ska på Iphone, men de flesta har ju telefonen på laddning under natten och då spelar det mindre roll, plus att batteriet mår bättre av det. Behöver du panikladda kan du göra det genom att koppla in en lightning-sladd.

Specifikationer

Testad: Maj 2023

Kapacitet: 15 watt

Typ: Trådlös laddning

Utgångar: 1 x usb-a, 1 x usb-c

