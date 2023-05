För 25 år sedan såg vi Mac-datorn som förändrade allt

År 2023 och Apple tronar på toppen av världen. Ibland rankat som det mest värdefulla företaget som finns, dess inflytande inom teknik och media – och till och med vissa områden bortom dessa – överstiger nästan alla andra företag. Men det har inte alltid varit så, och mycket av vad företaget är idag kan tillskrivas en produkt som släpptes för 25 år sedan: den ursprungliga Imac.

Jag minns tydligt första gången jag såg en bild av den: när jag satt i gymnasiebiblioteket, bara några dagar innan examen, bläddrande i mitt exemplar av just Macworld, och slukade omslagsbilden av denna konstiga nya dator som skulle sätta kursen för Apple i många år framöver.

Som ivrigt Apple-fan under 1990-talets mörkaste period var det svårt att förneka att Imac väckte spänning och habegär. Här fanns något nytt, något som skiljde sig från allt annat på marknaden, något som perfekt exemplifierade företagets nyligen antagna slogan: Think different.

Lägger till färg

På första sidan fanns den ursprungliga Imac. En otippat färgstark dator i ett hav av beigea sådana, med slopade legacy-kontakter och designad i en onekligen lekfull anda. Imac visade att datorer inte behövde vara tråkiga.

Original Imac på omslaget till julinumret 1998 av Macworld (den tryckta versionen). Foundry

Lika mycket som den hånades för att vara en långsam leksak var Imacs inflytande på branschen obestridlig. När jag började högskolan den hösten fanns det hur många nya datorer som helst som innehöll små färgglada plastdetaljer – nästan alltid i blått.

Likaså inledde Imac en tid präglad av usb, ett nytt protokoll som precis fått fotfäste vid den tiden. Borta var Apples äldre seriella och Apple Desktop Bus-portar, ersatta med denna märkliga, nya rektangulära kontakt, som under de kommande två decennierna skulle bli lika vanlig som ett eluttag. Och även om Imac inte åstadkom det på egen hand, råder det ingen tvekan om att den påskyndade processen.

Samma men olika

Medan utvecklingen av datormarknaden under det senaste decenniet har skiftat till förmån för bärbara datorer, har Imac på många sätt förblivit Apples fanbärare. Det är det enda Mac-namnet som har överlevt, oförändrat, sedan företaget återuppstod under Jobs, och även om den har utvecklats med åren har dess kärnidentitet, en kraftfull och lättanvänd allt i ett-dator, förblivit oförändrad.

Men visst har utseendet ändrats. Imac gick från ett färgstark rund dator till en svävande platt skärm, från plast till polykarbonat till aluminium. Även om det blev en lång vandring genom landet av monokromatiskt vitt och silver (förutom en kort flirt med en svart Imac Pro) har den nuvarande Imac M1 äntligen återfört den till sina rötter som en nyckfull, färgstark maskin.

På samma sätt har anslutningarna på senare tid också gått tillbaka till det väsentliga; den senaste varianten av usb-c. Imac har på något sätt slutit sin egen cirkel och blivit renaste versionen sedan den lanserades.

Imac M1 Apple

Är Imac för evigt?

I en värld där de flesta föredrar bärbara datorer framför stationära, och många fler förlitar sig på mobila enheter som surfplattor eller smartphones, finns det då en framtid för Imac?

Jag är inte redo att räkna ut den än; faktumet att Imac har klarat sig genom tre arkitekturförändringar för processorn (Powerpc, Intel och M1) gör det tydligt att Imac är en överlevare.

Kommer en framtida teknisk produkt som ett headset så småningom att knuffa ned Imac från sin piedestal? Kanske. Ingenting varar för evigt. Men Apple har haft stationära Mac-datorer sedan produktlinjen debuterade för nästan fyrtio år sedan, och även om de kanske är mindre vanliga än vad de en gång var, är de knappast antikviteter. Jag tror att Imac kommer att finnas kvar och tyst njuta av frukterna av världen som den byggde.

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt