Apple Music Live är tillbaka med en ny säsong

Den 10 maj är det premiär för andra säsongen av Apple Music Live, serien med liveuppträdanden med några av musikens största artister.

Sheerans Apple Music Live-framträdande, där han framför sin nya skiva Subtract i sin helhet, har premiär onsdagen den 10 maj kl. 21.00 svensk tid på Apple Music på apple.co/AMLEdSheeran. Spelningen och alla framtida Apple Music Live-framträdanden kommer nu att kunna streamas på Apple TV+. Du kan streama Sheerans spelning när du vill på såväl Apple Music som Apple TV+ från och med kl. 22.00 svensk tid den 10 maj.

I förra årets säsong av Apple Music Live gick det bland annat att se Bille Eilishs Live at the O2, som nominerades till en Grammy för Best Music Film. Andra konsertera som gick att se var Lil Durk, Mary J. Blige, Luke Combs och Wizkid.

Sheeran är en av de mest spelade artisterna någonsin på Apple Music, med över 9,5 miljarder spelningar globalt. Klipp från vad som sker bakom kulisserna och annat exklusivt material kommer att finnas i appen Shazam efter showen.