Apple TV Plus-serie drabbas av författarstrejken

Den kritikerrosade serien Severance andra säsong förväntades ha premiär någon gång under 2023. Inspelningen började redan i november förra året, men nu stoppas produktionen i och med den pågående manusförfattarstrejken i USA. Medlemmar ur andra fack i produktionen har vägrat gå emot strejkvakterna vid York Studios i New York, där serien spelas in.

Writers Guild of Americas strejk är dock inte den enda anledningen till seriens försening, det rapporteras att det tydligen har blivit konflikter bakom kulisserna mellan seriens skapare Dan Erickson och Mark Friedman. Enligt källor ska duon börjat hata varandra redan under inspelningen av den första säsongen.

I mars under den 75 prisutdelningen för Writers Guild of America Awards tog Severance hem vinsten i kategorierna bästa nya serie och bästa dramaserie.