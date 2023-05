Mindre app-utvecklare gynnas av App Store

Studien, Small Business Developers and App Creators, on the App Store in 2022, innehåller en hel del intressanta fakta. Globalt sett – definierat som de som tjänar upp till en miljon dollar per år och har färre än en miljon nedladdningar årligen – ökade mindre utvecklare sin försäljning med 71 procent mellan 2020 och 2022, medan mindre utvecklare i Europa såg en ökning på 64 procent. De små utvecklarna utgör över 90 procent av alla utvecklare på App Store.

Enligt studien har utvecklare av alla storlekar gynnats av App Stores globala räckvidd i 175 länder samt Apples installerade bas på över två miljarder aktiva enheter. Nästan 80 procent av små utvecklare var aktiva på flera marknadsplatser och cirka 40 procent av alla nedladdningar från alla små utvecklare kom från användare utanför respektive utvecklares hemland.

Studien, som är oberoende men som presenteras av Apple, visar att App Store har hjälpt utvecklare att växa samt etablera en global publik. Många utvecklare som sålde digitala varor och tjänster på App Store och tjänade mer än en miljon dollar år 2022 var tidigare små utvecklare.

Anledningen att studien publiceras är med största sannolikhet på grund av att Apple tvingas öppna Iphone för alternativa nedladdningar i EU. Även om siffrorna för mindre apputvecklare onekligen ser bra ut är detta ett Apple som är ute på charmoffensiv för att inte förlora utvecklare inom EU, som snart kommer att kunna sälja sin app direkt från sin egen sajt.