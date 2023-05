Patent avslöjar: Framtida Apple Pencil kan få Hitta min-stöd

Att slarva bort en vanlig penna brukar oftast inte betraktas som en “big deal” – men när det handlar om en av Apples digitala versioner känns det genast värre.

Men hjälp kan vara på väg. En nyligen upplagd patentansökan, som nosats fram av Patently Apple, avslöjar hur akustisk teknik ska kunna implementeras i Pencil och få den att meddela användaren om sin position.

Test: Final Cut Pro gör din Ipad till en komplett filmstudio

Hitta min-stödet för Pencil kan tänkas fungera på samma sätt som den funktion du kan använda för att hitta en borttappad (eller stulen) Iphone, Ipad eller Mac. Användaren drar igång Hitta min-appen, går till sektionen för enheter och använder sedan bluetooth för att få Pencil att avge ljud och vibrationer.

Eftersom Pencil-designen gör det svårt att bygga in en regelrätt högtalare går patentet i stället in på att någon form av resonator i stället skulle användas. Dessa skulle i så fall sitta i toppen av Pencil, direkt under den haptiska modulen.

De versioner av Apple Pencil som säljs i dag saknar möjligheter att avge ljud, så det skulle inte gå att lägga till tekniken i befintliga produkter. Här pratar vi i så fall om en kommande uppdatering av hårdvaran – och hur och när det är dags för en sådan återstår att se.

Översatt och bearbetad av Billy Ekblom.