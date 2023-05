No Man’s Sky kan släppas till Mac när som helst

No Man’s Sky har haft en sällsam resa. Spelet sågades för sin innehållsbrist vid släppet 2016, men ända sedan dess har utvecklaren Hello Games byggt ut det. I dag är No Man’s Sky väldigt populärt och få spel kan nu mäta sig med dess skala och upptäckarlusta.

Inför Apples utvecklarkonferens WWDC har Hello Games-grundaren Sean Murray lagt ut inte en – utan två – blänkare om att spelet är på väg till Mac. Detta genom att helt sonika publicera äppelemojier på Twitter.

🍎 — Sean Murray (@NoMansSky) May 29, 2023

Apple Insider noterar att tajmingen kan innebära en liten chans att No Man’s Sky i stället görs tillgängligt för Apples XR-headset, som ryktas visas upp på WWDC. Men mer troligt är som sagt ett officiellt släpp av spelet till Mac. Redan på förra årets WWDC fick vi veta att spelet var på väg till Apples nya Silicon-Macar och nu verkar det äntligen vara dags. Vi får veta mer 5 juni!