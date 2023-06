Galen prissättning hotar den bästa Reddit-appen

Utvecklaren, Christian Selig, har förhandlat med Reddit men står inför kravet att betala 20 miljoner dollar per år för att kunna fortsätta använda Reddits api. Reddit hävdar att priset är rimligt och baserat på verkligheten, medan Christian anser att det är orimligt i jämförelse med andra webbplatser. Om priskravet inte kan mötas kan Apollo tvingas stänga ned, detta skriver Appleinsider.

Christian har förhandlat med Reddit angående priset och har fått veta att Apollo måste betala 20 miljoner dollar per år för att kunna fortsätta fungera som tidigare. Med tanke på att Apollo genererar cirka sju miljarder förfrågningar per månad, skulle kostnaden uppgå till cirka 1,7 miljoner dollar per månad. Christian är kritisk mot Reddit’s prissättning och jämför den med andra webbplatser som Imgur, där priset för 50 miljoner api-anrop endast är 166 dollar.

Detta är inte det första fallet där ett socialt nätverk inför höga priser för åtkomst till sina api:er. Twitter har tidigare stängt av tredjepartsappar från att använda deras api och har nu satt en skyhög avgift på 42 000 dollar per månad för tillgång till dessa.

Apollo, som endast finns till Iphone & Mac, är den överlägset bästa och mest populära appen för att skrolla på Reddit.