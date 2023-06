Därför var Mac – inte Vision Pro – WWDC:s verkliga hjälte

Jag fattar. Du är upphetsad och/eller arg över headsetet som Apple kan sälja till dig nästa år om du är i rätt land. Det är värt att bli upphetsad över. Men när det gäller direkt effekt är den överraskande vinnaren av WWDC 2023 keynoten…Mac!

Man kunde aldrig ha föreställt sig det i förväg, men: Apples Mac-presentation i måndags var enorma nyheter, trots att datorerna överskuggades av fräsiga framtida produkter och plattformar som inte låter någon göra någonting förrän 2024.

Det kan låta motsägelsefullt, men låt mig förklara. Det viktigaste som visades upp i Mac-väg på måndagen var inte en uppgraderad Mac Studio eller ens Mac Pro, som blev den sista biten i Apples kiselpussel. Istället handlar det om den blygsamma Macbook Air.

Apple gillar att påpeka att 13-tums Macbook Air med M2 är en hit. Företaget skryter med att det är den mest sålda bärbara datorn, och trots det faktum att Apples konkurrenter säljer 30 olika modeller medan Apple bara säljer en handfull, är det imponerande. Macbook Airs kombination av prestanda och prisvärdhet är helt enkelt svårslagen.

Det leder oss till Apples största svaghet avseende bärbara datorer, åtminstone fram till denna vecka: om du ville ha en större skärm än 13-tum behövde du betala minst 10 000 kronor mer för 14-tumsvarianten av Macbook Pro. Och om du ville ha en avsevärt större skärm krävdes 20 000 kronor mer för 16-tums Macbook Pro.

Macbook Pro är förvisso en otroligt kraftfull dator och har världens bästa skärm, men även dess hängivna fans skulle förmodligen erkänna att det är överdrivet att köpa en om allt du verkligen vill ha är lite större skärmyta.

In kommer alltså 15-tumsvarianten av Macbook Air, och plötsligt handlar prisökningen bara om ett par tusenlappar. Låt oss heller inte glömma att 16-tums Macbook Pro också väger avsevärt mer än 15-tumsvarianten av Air, så även din rygg lär må bättre.

Genom att släppa en Macbook Air på 15 tum kan Apple möjligen förlora en del på de köpare som var så desperata efter en större skärm att de var villiga att köpa en Macbook Pro. Men jag tror snarare att Apple kommer att vinna kunder som tidigare övervägt (och köpt) bärbara datorer med Windows på grund av storleksproblematiken kring skärmen.

Om du läser noga mellan raderna ur Apples tillkännagivanden från i måndags kan du se att företaget bokstavligen saliverar över möjligheten att gå in på en enorm 15-tumsmarknad för bärbara datorer, som för närvarande domineras av Windows. Apple poängterade flera gånger under WWDC-keynoten att Mac OS fungerar riktigt bra med Iphonen du har i fickan. Jag kan föreställa mig att Apple snart kommer att basunera ut hur många pc-avhoppare man fångade via det här genidraget.

Men vänta, det kommer mera. Apple har dessutom priset på 13-tums M2 Macbook Air med en femhundring. Förra året tror jag att vi alla var lite besvikna över att Apple inte kunde släppa M2-Air till samma pris som den tidigare M1-modellen. I år ser det lite bättre ut, mitt i rådande inflation!

En ny era med proffs-Macar

Istället för att fira slutet på Intel Mac-eran med att hylla nylanserade M2-Mac Pro har jag följande att säga: Jag är mer exalterad över nya Mac Studio med M2.

Imac Pro kom och gick som en enda modell, så jag var lite orolig avseende framtiden för Mac Studio. Den hade ännu inte fått en M2-uppdatering – skulle den någonsin få det? Eller skulle Apple uppfatta det som att Studio stod i vägen för Mac Pro bland proffsanvändarna?

Apple

Näpp. Nya Mac Studio kommer inte bara i en M2 Max-basmodell som kan vara den bästa balansen mellan kraftfullhet och pris i hela Mac-produktlinjen. Den kommer också i en M2 Ultra-modell – samma krets som driver nya Mac Pro.

Nya Mac Pro delar alltså titeln “Snabbaste Mac” med M2 Ultra-konfigurerade Mac Studio. Det finns inget med Mac Studio som har tonats ned för att låta Mac Pro stå som ensam mästare. Båda Macarna har tillräckligt med kylning för att de ska kunna köras i full hastighet, hela tiden. Kungen är inte död, men kronan måste delas från och med nu.

Mac Pro kommer fortfarande att ha sina anhängare. De som behöver fler portar, mer intern lagring, PCI-kort och liknande – och det finns många proffskreatörer som gör det – lär se Mac Pro som ett bättre (om än dyrare) val. Alla andra faktorer som påverkar datorns prestanda (minne, CPU och GPU) är dock identiska i båda systemen.

Så låt oss hylla den mäktiga Mac Studio, som delar tronen med den nya Mac Pro. Och tre starka hej för nya 15-tumsmodellen av Macbook Air och dess nu mer prisvärda 13-tumssyskon. Alla andra i världen pratar om Apple Vision Pro och vad som ska hända 2024, men de nya Macarna är här redan nästa vecka. Och jag kan knappt bärga mig.

Översatt och bearbetad av Billy Ekblom.