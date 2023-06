1password får stöd för passkeys med IOS 17

Många företag och tjänster har anammat passkeys sedan de lanserades förra året, bland andra Apple. Med IOS 17 kommer också lösenordshanterare att kunna erbjuda stöd för passkeys. 1password är på hugget och visar redan nu hur det kommer att fungera med ett blogginlägg.

1password och passkeys

Passkeys är en teknik som låter användare logga in utan att använda traditionella lösenord. Användare loggar istället in säkert med exempelvis ansiktsigenkänning eller fingeravtryck utan att behöva skapa eller skriva in lösenord.

Sedan IOS 16 kan användare skapa och spara passkeys med Safari och iCloud Keychain, men med IOS 17 kommer den här möjligheten att utökas och gälla också tredjepartsappar. Den populära lösenordshanteraren 1password berättar nu att de lägger till stöd för det här i sin IOS-app.

Tidigare i veckan la 1password också till betastöd för passkeys på datorer via sitt webbläsartillägg. Stödet för passkeys för IOS kommer först med den första officiella versionen av IOS 17 i höst.

I videon nedan får du veta mycket mer om passkeys från säkerhetsutbildaren Karl Emil Nikka.