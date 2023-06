Apples aktie når rekordhög nivå tack vare Vision Pro

Intensiva aktiespekulationer har gjort att Apples aktiekurs överträffat det tidigare rekordet från 2022, när företaget fick ett marknadsvärde på tre biljoner dollar. Anledningen är Apples nya headset Vision Pro och framtidens spatiala databehandling.

Enligt en rapport från CNBC stängde Apples aktie på 183,79 dollar per aktie på måndagen, vilket är ett nytt rekord. Vid 183,79 dollar per aktie värderas Apple till 2,89 biljoner dollar. Apple förväntas återigen nå tre biljoner dollar under 2023. Anledningen till detta, skriver Appleinsider, är troligtvis att många tror att Apple är det företag som har muskler och gott rykte nog att slå igenom där andra headset har misslyckats.