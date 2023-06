Tre saker från WWDC som antyder nya produkter för hemmet från Apple

Hårdvara var ingen bristvara på årets Worldwide Developers Conference. Apple lanserade inte bara tre nya Mac-datorer utan även en rumslig dator i form av Vision Pro. Men precis som att Apple använder sin årliga sammankomst för att visa upp vilka mjukvarufunktioner som är på väg till dess plattformar, visar det sig att det också är det perfekta tillfället för Apple-prognosmakare att läsa mellan raderna och se vilka fler hårdvaruenheter som kan finnas bortom horisonten.

Det här året kastade ljus på några platser där Apple vill utöka sitt fotavtryck – särskilt i hemmet. Om årets mjukvarunyheter är en indikation kan det vara på väg att ändras.

Standby för lansering

Det är inte varje dag som Apple lanserar ett nytt gränssnitt för sin mest populära enhet, men företaget lyckades smyga in ett när de berättade om IOS 17. Det nya Standby-läget är hämtat från Nightstand-funktionen i Apple Watch. När din Iphone laddas och är landskapsläge kan den visa information med ett överskådligt format. Det kan vara så enkelt som en klocka eller så komplext som en Smart Stack med widgetar.

Den här funktionen fick mig att haja till, eftersom det verkar som om detta skulle vara det perfekta sättet att presentera information på en Homepod med skärm. Apples konkurrenter på den här marknaden, Amazon och Google, har sina egna versioner av den här typen av enheter, men Apple har hållit fast vid displaylösa Homepod och Homepod Mini, trots återkommande rykten om att de arbetar på en version med skärm.

Det nya Standby-läget i IOS 17 verkar kunna leda till en Homepod med skärm. Foundry

Att lägga till en skärm till Homepod öppnar upp mängder av möjligheter, särskilt med två viktiga funktioner som Apple implementerar: stöd för Live Activities, som kan erbjuda proaktiv och aktuell information (som synliga timers eller sportresultat), och – bäst av allt – möjligheten för Siri att visa svar på skärmen. För alla Homepod-ägare som upprepade gånger har blivit frustrerade över att Apples röstassistent rapporterar att den skickat mer information till din Iphone, verkar detta äntligen förverkliga idén om en ambient databehandlingsplattform som verkligen låter dig vara handsfree.

Upprätthåller kontinuitet

De senaste uppdateringarna av Apple TV har varit små, men med TV OS 17 antyder Apple också att ett potentiellt större steg kommer att tas. Företagets tillkännagivande av stöd för Kontinuitetskamera förvandlar Apple TV till en användbar apparat för videosamtal, genom att låta människor använda sin Iphone eller Ipad som kamera och mikrofon.

För någon som varje vecka har Zoom-samtal i sitt vardagsrum är detta välkomna nyheter. Det har förekommit rykten under åren om att Apple arbetar på en Apple TV med kamera för just detta ändamål, och även om jag skulle välkomna en sådan, har implementeringen av den här funktionen fått mig att undra om det finns ett behov för den eller inte. Jag tror att de flesta Apple TV-ägare redan har en Iphone eller Ipad; idén att Apple skulle bygga in en kamera och mikrofon direkt i en Apple TV verkar konstig: vart skulle den ta vägen? Skulle det ens vara rimligt med tanke på var de flesta placerar sina Apple TV:s?

Återigen kan detta vara en möjlighet för Apple att se om en sådan enhet skulle få någon dragkraft på marknaden. Apple kommer utan tvekan att kunna se hur många användare som utnyttjar den här funktionen för både Facetime och videokonferensalternativ från tredje part; om det är en hit, kanske en annan hårdvaruenhet kan finnas i Apples framtid.

Apple tillkännagav Facetime på Apple TV som använder en Iphone- eller Ipad-kamera. Kan en ny kameraförsedd Apple TV-låda vara på väg? Apple

Förbereder sig för Dockkit

På tal om videokonferensutrustning fanns det en annan intressant nyhet som inte fick så mycket tid på keynoten, men som kan spela en viktig roll i en Apple-produkt för hemmet: Dockkit. Detta utvecklingsramverk gör det möjligt för appar att fungera tillsammans med motoriserade Iphone-dockor, så att de kan följa personen i en video runt i ett rum. Liknande teknik har funnits i produkter som i Metas Portal videokonferensenhet.

Apple tillverkar naturligtvis ingen egen motoriserad Iphone-docka, men när de öppnar sådana här möjligheter för tredje part är det i allmänhet värt att fråga sig om det finns ett förstapartsskäl till tekniken. I det här fallet är det inte svårt att föreställa sig en framtida Apple-enhet för videokonferenser som kan följa dig runt i rummet – en hårdvaruversion av företagets Center Stage-funktion (varför göra sig besväret att bygga hårdvara om Center Stage redan finns? En motoriserad docka stöder 360 graders panorering, medan Center Stage är begränsad till den riktning som enhetens kamera är vänd åt)

Nu ska du få höra vad jag tror: kanske är det här inte separata enheter, utan snarare en enda ny enhet med en rörlig kamera för videokonferenser och en display för statusinformation. Med Siri ombord har du en ambient cpu-enhet som kan hantera massor av olika uppgifter som användare annars kanske hade behövt ta fram sin Iphone eller Ipad för att göra. Kanske kan Apple äntligen motivera att lägga till “home” i “Homepod”.



Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt