Nu kan du reparera din Iphone 14 och Macbook M2 hemma

Apple meddelade på tisdagen att deras Self Service Repair-program kommer att utökas till att omfatta den nuvarande Iphone 14-serien och Mac-datorer med M2. Företaget ändrade också sin process för Iphone System Configurator och lade i vissa länder till nya komponenter som kan repareras själv.

Från och med den 21 juni ingår alla Iphone 14-modeller, M2 13-tums Macbook Air, M2 Pro Macbook Pro och M2 Max Macbook Pro i Self Service Repair-programmet. Den som vill reparera dessa enheter kan använda samma delar, verktyg och manualer som Apple Store och auktoriserade serviceleverantörer använder. Dessa artiklar finns tillgängliga i Self Service Repair Store.

I Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA har Apple lagt till Self Service Repair för stationära M1 Mac-datorer samt True Depth-kameran och topphögtalaren på Iphone 12 och 13.

En viktig del av självreparationsprocessen är System Configurator, en app som enligt Apple “säkerställer att reparationer med äkta Apple-delar – designade och testade enligt internationellt erkända standarder – slutförs korrekt och att delarna fungerar som de ska.” Apple kommer nu inte längre att kräva att användare kontaktar supporten för självbetjäningsreparationer för att slutföra en reparation i Systemkonfiguratorn.

Apple lanserade Self Service Repair-programmet förra året, i vad som verkade vara ett svar på påtryckningar från Right to Repair-kampanjen. Kunderna kan läsa den aktuella manualen för att kontrollera hur svår en reparation är – i vissa fall måste verktygssatser hyras, utöver att köpa delar. Reparationerna kräver alla en viss nivå av teknisk skicklighet samt en hel del tålamod, men det är ett bra sätt att fixa en enhet som annars har mycket liv kvar i sig.