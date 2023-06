Apple börjar slopa lösenord med Mac OS Somona och IOS 17

Den här förändringen kommer att ske när Apple släpper IOS 17, Ipad OS 17 och Mac OS Sonoma. Operativsystemen kommer automatiskt att tilldela varje användare en passkey, som är knutne till deras Apple ID, detta skriver PC Mag.

I praktiken innebär det att användare inte längre behöver skriva in sitt Apple ID och lösenord när de loggar in på en Apple-webbplats. Istället kan de skanna sitt fingeravtryck, ansikte eller ange en pin-kod för att få åtkomst. Passkeys har redan börjat rullas ut i offentliga betaversioner av IOS 17, Ipad OS 17 och Mac OS Sonoma, vilket gör att användare kan logga in på Icloud och Apple.com med en passkey.

Passkeys fungerar genom att skapa en unik privat nyckel som är bunden till dina enheter, oavsett om det är en bärbar dator eller en Iphone. Den privata nyckeln lämnar aldrig enheten. Istället kan webbplatsen du loggar in på ge en digital ”utmaning”, som den privata nyckeln på din enhet kan autentisera. Det eliminerar den största svagheten vanliga lösenord är behäftade med: de går att stjäla.