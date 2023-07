Apples Game Porting Tool tog precis ett sjumilakliv

Apple har uppdaterat sin Game Porting Tool för Mac OS, vilken har tagit ett stort steg framåt. Verktyget, som fortfarande är i betaversion, introducerades med Mac OS Sonoma och gör det enkelt för utvecklare att konvertera sina Windows-spel till Mac, detta skriver 9to5mac.

Apple’s Game Porting Tool är baserad på Wine, en populär öppen källkod-plattform som översätter Windows-program till Unix-miljöer som Mac OS och Linux. Apples version har dock betydande förbättringar jämfört med ursprungliga Wine, bland annat möjligheten att översätta DirectX 12 till Metal 3 i realtid. Detta gör att spelet kan köras ”native” på Mac med betydligt bättre prestanda.

Den första uppdateringen av Game Porting Tool, version beta 1.0.2, har förbättrad prestanda. Tester har visat att spel kan köras med högre antal bilder per sekund, till exempel fps för Elder Ring från 26 till 32 bilder per sekund på en Mac med M1 Max-chip. För Cyberpunk på en M2 Ultra Mac ökade genomsnittlig bildfrekvens från 8 till 18 bilder per sekund.

Det verkar dock finnas vissa kompatibilitetsproblem med Apple’s M1 Ultra- och M2 Ultra-chipp, där samma spel presterar bättre på mindre kraftfulla chip. Det kan bero på att Ultra-chippen kombinerar två Max-chipp till ett med Ultrafusion.

Den nya versionen av Game Porting Tool har också lagt till stöd för 32-bitars programvara, men prestanda är för tillfället inte optimal. Vissa tidigare inkompatibla spel, som Horizon Zero Dawn och Resident Evil 2, fungerar dock nu bra med verktyget.