Apple krävs på miljardskadestånd i England

App Store har sett intäkterna växa i snabb takt de senaste åren och drar in runt 20 miljarder dollar per kvartal. Provisionen Apple tar ut ligger mellan 15 till 30 procent. En provision som kritiserats av såväl apputvecklare som konkurrensverk i flera länder.

Apple har tidigare sagt att 85 procent av utvecklarna på App Store inte betalar någon provision och att det hjälper europeiska utvecklare att komma åt marknader och kunder i 175 länder runt om i världen via App Store.

Detta håller inte 1 566 brittiska apputvecklare med om. De har lämnat in en stämningsansökan till Competition Appeal Tribunal, där de kräver 785 miljoner pund (cirka en dryg miljard) i skadestånd från Apple. Deras talan förs av Sean Ennis, professor vid Center for Competition Policy vid University of East Anglia, detta skriver Reuters.

Sean Ennis säger i ett uttalande att “Apples avgifter till apputvecklare är överdrivna, och endast möjliga på grund av dess monopol på distributionen av appar till Iphone och Ipad. Avgifterna är orättvisa i sin egen rätt och utgör otillbörlig prissättning. Det skadar apputvecklare och även appköpare.”