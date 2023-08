Arc – en ny webbläsare för Mac

Utvecklaren bakom Arc är ett litet startup-företag som heter – givetvis – The Browser Company. Tanken med Arc är att du ska du få ordning på dina flikar. Något den gör med bravur. Det är enkelt att fästa flikar. Om du till exempel alltid vill ha ett visst antal flikar öppna kan du enkelt separera dem från “slösurfningsflikar”. Det går även att ställa in så att de arkiveras efter ett visst antal timmar. På så vis slipper du tråla igenom all din historik. Det finns också ett fält med favoriter som liknar app-ikoner högst upp till vänster.

Om du vill du kan skapa arbetsytor och döpa dessa till exempelvis arbete, fritid eller vad det nu kan vara. Inte helt olikt den kommande Safari-funktionen Profiles, som kommer att finnas i Mac OS Sonoma. Men det går även att lägga till en mer personlig touch, som att exempelvis välja din egen temafärg för webbläsaren.

Välj hur många timmar det ska ta innan Arc arkiverar dina öppna flikar.

Vad Arc verkligen excellerar i är split view, alltså att ha två fönster öppna sida vid sida Arc gör det enklare att hantera detta än Safaris dito funktion. Ett annat område Arc utmärker sig är dess snabbhet – den laddar webbsidor blixtsnabbt.

Du läsa om alla funktioner här eller varför inte testa att provköra den ett par dagar? Visst, det tar ett tag att sätta sig in i Arc, men gör du det kommer du få en angenäm upplevelse. Du kan ladda ned Arc här och var inte orolig, det går att synkronisera alla dina favoriter och lösenord från Safari. Och The Browser Company säljer inte heller din data.