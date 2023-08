Apples Iphone kör ekonomiska cirklar runt konkurrenterna

De globala smartphone-intäkterna har minskat totalt med åtta procent under 2023. Jämfört med förra kvartalet har det skett en minskning med 15 procent. De totala smartphone-intäkterna hamnade under 90 miljarder dollar under det andra kvartalet 2023.

Apple var den enskilt största bidragsgivaren till dessa miljarder. Iphones andel av intäkterna var hela 85 procent, detta enligt siffror från Counterpoint Research.

Counterpoints Market Monitor Service Jeff Fieldhack kommenterade Apples ekonomiska framfart så här “Apples leveranser minskade med tre procent på årsbasis medan den totala smartphonemarknaden minskade nio procent under samma period. Samtidigt ökade Apples genomsnittliga försäljningspris, tack vare högre försäljning av Pro-serien, medan den billigare SE-serien minskade samt att Iphone Mini ersatts av Iphone 14 Plus”.

Med andra ord, Apple säljer fler dyra telefoner och färre billiga.

När Apples vinstmarginal jämförs med Samsung handlar det om ren utklassning. Apples globala vinstmarginal är 85 procent, eller 73 procent högre än Samsung. Även om du lägger ihop alla Android-tillverkare drar Apple fortfarande in mest pengar.