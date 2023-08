Test: Aqara G4 Doorbell kopplas enkelt till ditt Apple-hem

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Enkel installation

Fungerar som den ska

Bra app Nackdelar Repeater kräver konstant usb-c-anslutning Omdöme Aqara G4 Doorbell är ruskigt enkel att installera. Det tog inte mer än fem minuter att installera den på dörrkarmen, koppla upp den mot nätverket och sedan vara fullt operationell. Min erfarenhet av tidigare smarta hem-prylar har varit raka motsatsen!

Aqara G4 Doorbell består av två delar: kameran, som ska placeras inomhus, samt en ringenhet som ska placeras inomhus.

Kamerandelen monteras enkelt genom att du plockar bort bakstycket som sedan skruvas fast med ett par skruvar. För att kameran inte ska vara för enkel att stjäla sitter det en halvdold skruv på sian som låser fast kameran i bakstycket. Det tog mig fyra minuter. Men då ska det också påpekas att jag inte har dragit ut ström till kameran. Den går också att köra på batteri och enligt Aqara räcker batterierna upp till fyra månader.

Läs också: Stort test av dörrkameror

Den andra delen, ni vet den som låter ”pling plong” när någon ringer på dörren, placeras företrädesvis i närheten av dörren. I densamma kan du placera ett sd-kort, för att på vis så spara inspelningar. Den drivs via usb-c, vilket inte känns helt hundra. Ytterligare en adapter och sladd som ska ligga framme och skräpa.

Aqara G4 Doorbell behöver givetvis en app för att den ska kunna fungera. Den har stöd för att logga in eller skapa nytt konto via Icloud – tack för det! Aqaras app är också föredömligt enkel att använda och med några få klick är kameran i gång och allt är anslutet via wifi till Apple Home.

Installation var föredömligt enkel.

G4 Doorbell har ai-aktiverad ansiktsigenkänning enheten som kan användas för automatisering. Du kanske inte vill få alarmerande notiser varje gång din partner kommer hem. Nu går det att anpassa Aqra G4 beteende för varje familjemedlem.

Kameran har 162 graders vinkel och en 1080p-sensor med infrarött mörkerseende. Videon som visas i appen är krispigt klar. Du kan också i appen markera områden som inte ska utlösa notiser. Genom att dra med fingret över ett virtuellt rutnät som placeras över bilden kan du markera områden, exempelvis om kameran även täcker delar av din grannes hus, som ska exkluderas.

Det är enkelt att skrolla i kamera-appens tidslinje för att se vad som har hänt.

Pling plong-enheten, som också dubblerar som wifi-repeater med stöd för 802.11 b/g/n 2.4 GHz, är utrustad med en högtalare som kan emanera ljud upp till 95 dB. Det är högt, om någon undrar. Om du har högtalare anslutna till Apple Hem kan du få ljudet ur dem istället.

Apples Hem-integrering fungerar smidigt. Här är notiser på Apple Watch.

Undertecknad har varit allmänt skeptisk till alla smarta hem-grunkor. Mest för att de aldrig fungerar som de ska eller så fungerar de för att en dag vika in årorna och vägra meddela vad som är fel. Men Aqara G4 Doorbell var överraskande enkelt att installera och handhavandet är föredömligt enkelt.

En produkt vi absolut kan rekommendera!

Specifikationer

Produkt: Aqaba G4 Doorbell

Testad: Augusti 2023

Tillverkare/kontakt: Aqara

Systemkrav: Trådlöst nätverk, smartphone med Android eller IOS

App på svenska: Nej

Upplösning: 1080p (1 920 x 1 080 bildpunkter)

Bildvinkel: Upp till 162 grader

Ljud: Mikrofon, högtalare

Rörelsesensor: Ja, med zoner

Nätverk: Wifi

Lagring: Lokal eller molnlagring (kräver abonnemang)

Pris: 1 499 kronor hos Kjell & Co