Att Apple köper Disney är kanske inte bara en saga

De nära banden mellan Disney och Apple har under åren skapat spekulationer om att de två företagen skulle kunna bli ett enda företag. Steve Jobs satt i Disneys styrelse och Disneys vd Bob Iger satt i Apples. I sina memoarer antydde Iger till och med att de två företagen kanske hade gått samman om Jobs hade levt.

Jag har alltid tyckt att det verkat löjligt. Men det är andra tider nu, och Disney och Apple är helt andra företag än vad de var för ett par decennier sedan. När The Hollywood Reporter tog möjligheten av ett Apple-köp av Disney på allvar insåg jag därför att spekulationer jag brukade himla med ögonen åt när jag var redaktör för Macworld nu verkar…inte så osannolika, faktiskt.

Ett företag i förändring

Apple har under det senaste decenniet förvandlats framför våra ögon, kanske så långsamt att vi inte ens märkt det. Dagens Apple är inte det företag som Jobs lämnade efter sig. Apple genererade 108 miljarder dollar i intäkter under räkenskapsåret 2011. Under de senaste fyra kvartalen – och kom ihåg att dessa kvartal var medelmåttiga i Wall Streets ögon – genererade Apple 93 miljarder dollar i vinst (med en total omsättning på 384 miljarder dollar).

Enbart Iphone har blivit en verksamhet som omsätter 160 miljarder dollar per år. Mac har nått en hög nivå, Ipad har återhämtat sig och visat fina siffror under de senaste åren och den nya produktkategorin “Wearables, Home and Accessories” – som har pressats av Apple Watch och Airpods – har överglänst bägge. Och så har vi Apples marknadsvärde, som i somras blev det första i historien att nå tre biljoner dollar.

Det här är inte Apple 1987, 1997 eller 2007. 2020-talets Apple är ett av världens mest värdefulla och lönsamma företag. Det har enorma resurser till sitt förfogande, och dess investerare förväntar sig fortfarande att de ska fortsätta växa.

Ser du stjärnan i det blå

Disney är inte heller det företag det en gång var. Tillkomsten av strömmande media utmanade företagets affärsmodell på många sätt. Som ägare av kabel- och tablå-kanaler – framför allt ABC och ESPN – har Disney drabbats hårt av förlorade intäkter på grund av att vi har sagt upp våra kabel- och satellit-tv-abonnemang.

För att bygga för framtiden investerade Bob Iger i lanseringen av Disney Plus, köpte 20th Century Fox, inledde processen med att integrera Hulu i Disneys utbud och lanserade en kompletterande streamingtjänst för ESPN. Resultatet förde med sig enorma kostnader, men under en tid var investerarna nöjda.

I slutet av förra året blev Wall Street dock otåliga över att underhållningsföretagen förlorade pengar för att kunna hävda sig i streamingkriget. Helt plötsligt är företag som Disney under enorm press att öka såväl vinst som tillväxt (samtidigt som de förmodligen också planerar för framtiden). Det är anledningen till att Igers efterträdare, Bob Chapek, fick sparken och att Iger återvände till Disney.

Disney har investerat stort i streamingtjänster, men investerarna börjar bli otåliga när det gäller avkastningen på den investeringen. Disney

Det är ett tufft problem att lösa, även för en vd som är lika skicklig som Iger. Och det är därför det finns scenarier där Iger säljer delar av Disneys tillgångar för att bättre positionera sig – oavsett om det är för framtiden eller bara för en försäljning.

Teknikjättarna äter först

En av de viktigaste iakttagelserna i Hollywood Reporter-artikeln kommer från en “branschveteran” som citeras anonymt: “Det kommer att finnas tre eller fyra plattformar och alla andra kommer att urholkas och förvärvas … Det kommer att finnas Apple, Amazon, Netflix och en till.”

Det här är kanske berättelsen om underhållningsbranschen på 2020-talet: teknikföretag som Apple, Amazon och Google är så stora och har tillgång till så mycket pengar att de helt enkelt har en dominerande ställning vid en tidpunkt då underhållningsföretagen är svaga. Apple och Amazon har börjat med strömmande media, lanserat tjänster för originalinnehåll och köpt sporträttigheter, men de spelar ett större spel. De vill utveckla sina ekosystem som en del av en större strategi. Företag som Disney, Warner Bros. Discovery och NBC Universal har inte den lyxen – innehållsdelen är hela deras strategi.

Tänk på rättigheterna för sportevenemang. Vid någon tidpunkt kommer alla traditionella företag att bli överbjudna på sändningsrättigheterna av teknikföretag – eftersom teknikföretagen kommer att kunna motivera inköpspriset genom att binda det till att bygga upp det större ekosystemet.

Vilket för oss tillbaka till uttalandet från veteranen inom underhållningsbranschen. I mina ögon är Disney en underhållningsjätte och Apple är en teknikjätte – vilket ologiskt nog innebär att jag ser dem som företag av samma dignitet. Och det kanske de var en gång i tiden, men det är de inte längre. Det spel som Disney och dess likar spelar i underhållningsbranschen är småpotatis jämfört med de spel som Apple och dess likar spelar.

Varför skulle Apple vilja ha Disney?

Så om det är oundvikligt att teknikindustrin kommer att äta upp underhållningsindustrin i en tid av strömmande media, varför skulle Apple då köpa Disney?

Det kan vara så enkelt som detta: Det är potentiellt en väg till ytterligare tillväxt för Apple. Om Apple tror att integrationen av Disneys immateriella rättigheter, kundupplevelser (temaparker! kryssningar!) och resten i sitt ekosystem kommer att generera högre intäkter, då är det förmodligen skäl nog. När man är lika stor som Apple måste man vara kreativ för att kunna växa.

Om detta låter märkligt, tja, om jag reste tillbaka i tiden till 2011 och berättade för dig att Apple skulle producera några av världens bästa tv-program, skulle du tro mig då? Ändå har företaget vuxit och förändrats – och kommer att fortsätta göra det.

Som Disneys vd Bob Iger sa på WWDC23, Apple och Disney kan tillsammans skapa “magi i den verkliga världen” Apple

Men om vi bortser från tillväxten för ett ögonblick så finns det också en annan sak: Apple och Disney har beröringspunkter. De känns lika på så många sätt. Från Imagineers som arbetar med nya Disneyland-funktioner till vfx-artisterna på Industrial Light & Magic och animatörerna på Pixar – så mycket av Disney ligger i samma beskärningspunkt mellan teknik och liberal konst som Apple kallar sitt hem.

Kanske är det så enkelt. Om teknikbranschen verkligen är på väg att konsumera underhållningsbranschen skulle Apple och Disney förmodligen vara den bästa matchningen. Jag undrar vad Tim Cook tycker om den möjligheten?

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt