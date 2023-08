Tesla lägger till över 20 Genvägar i sin app

Nu kan alla Tesla-ägare glädja sig. I den senaste uppdateringen, 4.24, av Tesla-appen finns nu stöd för över 20 Genvägar, vilket gör att användare kan få snabb åtkomst till många av fordonets funktioner, utföra kommandon med Siri, skapa automatiseringar och kombinera åtgärder till komplexa arbetsflöden, detta tipsar Macrumors om. Teslaägare kan till exempel be ‌Siri‌ att låsa bilen och ställa in en automatisering för att slå på klimatkontrollen en viss tidpunkt varje dag under vissa förhållanden. Några alla Genvägar som Tesla-appen nu stöder är:

Försvarsläge för biologisk krigsföring (!)

Campingläge

Hundläge

Ställ in sätesvärmare (sätesposition och värmenivå)

Ställ in temperatur (välja klimattemperatur)

Ventilationsfönster

Stäng alla fönster

Tuta

Låsa upp

Öppna bagageluckan

Öppna/stäng laddningsporten

Öppna/stäng dörr (modell X)

Starta/Stoppa laddning

Var och en av dessa Genvägar läggs automatiskt till i appen så att användare kan komma åt dem med ett tryck; via en widget eller ett ‌Siri‌-kommando. De behöver således inte skapas.