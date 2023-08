Gurman: Det kan dyka upp nya Airpods på Wonderlust

Enligt Mark Gurman kommer Apple att introducera uppdaterade Airpods med en usb c-port i laddningsfodralet på det kommande eventet Wonderlust. Övergången till usb c kommer tydligen att sammanfalla med övergången för Iphone 15, som kommer att byta Lightning mot just usb c.

Huruvida de uppdaterade Airpods kommer att få nya funktioner är oklart, om de ens får några. Det är mycket möjligt att den enda uppdateringen är usb c.

Sist Apple uppdaterade Airpods var 2021. Den andra generationen av Airpods Pro lanserades i september 2022.