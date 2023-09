Apple pressas att övervaka Icloud

En aktivistgrupper i USA uppmanar Apple att göra mer för att skydda barn genom att rapportera bilder på Icloud som handlar om sexuella övergrepp mot barn. Redan för två år sedan övervägde Apple att skanna av bilder på Icloud, men säkerhetsexperter varnade för att regeringar kunde missbruka systemet, och motreaktionen blev såpass allvarlig att Apple övergav planen, detta skriver New York Times.

Spola fram till nutid och återigen möter Apple kritik från aktivister som uppmanar företaget att göra mer för att skydda barn från övergrepp på nätet. En av dessa, Heat Initiative, har samlat in två miljoner dollar till en ny reklamkampanj som uppmanar Apple att identifiera, rapportera och ta bort material som innehåller sexuella övergrepp mot barn från Icloud. New York Times skriver att en annonskampanj kommer att dra igång på sajter som är populära bland politiker, bland annat Politico. De kommer även att sätta upp affischer i San Francisco och New York med texten “Material som innehåller sexuella övergrepp mot barn lagras på Icloud och Apple tillåter det.”

Två investerare – Degroof Petercam, en belgisk kapitalförvaltare, och Christian Brothers Investment Services, ett katolskt värdepappersföretag – kommer att lägga fram ett aktieägarförslag denna månad som kräver att Apple tillhandahåller en detaljerad rapport om hur effektiva deras säkerhetsverktyg är för att skydda barn.

Apple har varit snabba med att svara. Enligt New York Times träffade Apple investerarna i augusti och i torsdags svarade Apple på ett mejl från Heat Initiative där de försvarade sitt beslut att inte skanna Icloud.

I Apples svar skriver Erik Neuenschwander, chef för användarintegritet och barnsäkerhet, att företaget hade kommit fram till att “det inte var praktiskt möjligt” att skanna Icloud-foton utan att “och äventyra säkerheten och integriteten för våra användare” samt att det ”öppnar dörren för oönskad övervakning.”

Apple har skapat en ny standardfunktion för alla barnkonton som ingriper med en varning om de tar emot eller försöker skicka nakenbilder. Funktionen är utformad för att förhindra skapandet av nytt material för sexuella övergrepp mot barn och begränsa risken för att vuxna tvingar och utpressar barn för pengar eller nakenbilder.