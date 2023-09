Iphone 15 Pro och Pro Max: Här är Apples nya titaner

Under kvällen har Apple lanserat totalt fyra nya Iphone-modeller. Iphone 15 och 15 Plus, förstås, men även två nya Pro-varianter. Iphone 15 Pro och Pro Max har som seden bjuder högre prestanda och bättre kameror, men också lyxigare materialval. Precis som de andra nya Iphonemodellerna går Apple nu över till usb-c.

“The most pro Iphone we’ve ever created”, sade Tim Cook på scenen under presentationen.

Apple

För första gången tar Apple också klivet från rostfritt stål till titanchassi. Det gör telefonen mer hållbar, men också avsevärt lättare (187 respektive 221 gram). Telefonerna får också mer effektiv värmeavledning tack vare det nya materialvalet. Skärmkanterna blir de tunnaste i en Iphone hittills. Skärmstorlekarna blir 6.1 tum för Iphone 15 Pro och 6.7 tum för Pro Max.

Programmerbar Action-knapp

Den beryktade Action-knappen gör entre. Det är i sin grundform en ring/tysta-knapp, men med haptisk feedback. Användaren kan själv programmera om “knappen” till andra funktioner, som att starta kameran eller en röstinspelning.



Super Retina-skärmen är försedd med XDR Pro Motion och alltid på-skärm. I prestandaväg hittar vi A17 Pro-kretsen, som ska leverera aldrig skådad prestanda i en Iphone. Grafikkretsen är 20 procent snabbare och har tillverkats i en 3-nanometersprocess, vilket Apple blir först med i branschen. Här finns även stöd för hårdvaruaccelererad strålspårning i spel. Enligt Apple utgör de nya Pro-modellerna världens bästa plattform för mobilspel.

Apple

A17 Pro har sex kärnor – två för prestanda och fyra för effektivitet – och processorn ger enligt Apple tre gånger prestanda per watt jämfört med toppkonkurrenterna. Iphone 15 Pro och 15 Pro Max är som redan nämnt utrustade med usb-c, som bjuder på hastigheter på upp till 10 Gbps.

Maxad zoom

Kamerasystemet är utrustad med en mer avancerad 48-megapixellins som har större sensor och bättre prestanda i ljussvaga miljöer. Brännvidderna kan ställas in till 24, 28 och 35 millimeter. Smart HDR får bättre dynamiskt omfång, och 15 Pro är vidare utrustad med 3x optisk zoom. Pro Max kan istället skryta med 5x av den varan, och 120 millimeters brännvidd. För att möjliggöra detta har Apple infört en tetraprism-design som låter ljuset studsa fyra gånger internt. Sensorn är 25 procent större än den i 14 Pro Max.

Apple

Iphone 15 Pro kan spela in 4k-video i 60 bilder per sekund. Telefonerna får också stöd för något kallat spatial video, ett slags 3d-film som kommer att stödjas av Apples kommande Vision Pro-headset.

Iphone 15 Pro och Pro Max kan förbeställas från 15 september, med leverans 22 september. Priserna börjar på 14 995 respektive 17 995 kronor.