Apple slår sina konkurrenter i kampen mot klimatförändringar

The Verge skriver om en ny rapport som jämför klimatinitiativ från Apple, Dell, Google, HP, Microsoft och Nvidia. Apple är långt ifrån perfekt, men de är fortfarande bäst i klassen. Apple är de enda företaget bland de sex teknikjättarna som har satt mål för sina leverantörer att byta till förnybar energi. “Andra varumärken måste skicka liknande tydliga signaler till sina leverantörer”, sade Gary Cook, global direktör för klimatpolitik på den ideella organisationen Stand.earth, som publicerade rapporten, i ett pressmeddelande.

Rapporten kastar även tvivel på Apples nyligen gjorda påståenden om koldioxidneutralitet. Stand.earths rapport sätter dock Apples klimatinitiativ i perspektiv genom att granska flera teknikföretag samtidigt.

Stora teknikföretag står för fyra procent av de globala utsläppen av växthusgaser, mer än flygtrafiken. Den nya Stand.earth-rapporten som publicerades idag innehåller rekommendationer för företag att minska den föroreningen.

Företagen måste i grund och botten vara mer strategiska när de köper förnybar energi. De flesta kraftnäten har ännu inte tillräckligt med sol- och vindkraftverk online för att uppfylla företagens mål att bli koldioxidneutrala. Många av dem, inklusive Apple, köper istället Renewable Energy Certificates (RECs) som är avsedda att stödja rena energiprojekt. Men denna typ av ekonomisk drivkraft är ofta inte tillräcklig för att faktiskt öka mängden förnybar energi.

Rapporten säger också att teknikföretag bör samarbeta för att bekämpa klimatförändringar och menar att de kan använda sin ”kollektiva styrka för att driva på politik som främjar användningen av ren energi.”

Den största delen av ett företags koldioxidavtryck kommer ofta från dess leverantörer. Fram till slutet av detta årtionde har Apple sagt att man vill vara koldioxidneutral i all sin verksamhet samt leveranskedja. Apples leverantörer ökade sin användning av ren energi med mer än det dubbla mellan 2021 och 2022.

Trots framstegen måste Apple fortfarande vara mer transparenta om sina utsläpp från leveranskedjan, detta enligt den separata rapport som publicerades förra veckan av den ideella organisationen Institute of Public and Environmental Affairs (IPE). Enligt rapporten slutade Apple att be sina leverantörer att redovisa sina utsläpp i år.

“Vi kommer fortsätta att förespråka och dela vår rigorösa, vetenskapsbaserade metod för bli helt koldioxidneutrala i våra produkter – i nära samarbete med våra leverantörer och med validering av tredje part – som ett sätt att driva framsteg inom branschen” sade Apples talesperson Sean Redding The Verge.